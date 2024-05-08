Суд отложил рассмотрение дела о хранении Трампом секретных документов

Суд отложил рассмотрение дела о хранении Трампом секретных документовЭто повышает его шансы на выборах
Окружной суд штата Флорида отложил процесс по делу о незаконном хранении секретных документов бывшим президентом США Дональдом Трампом на неопределенный срок. Об этом сказано в решении судьи Эйлин Кэннон, опубликованном на сайте инстанции 8 мая (по московскому времени).
Согласно тексту документа, одна из указанных причин – необходимость «разрешения взаимосвязанных вопросов досудебного производства». Дополнительная часть расписана по конец июля. Это значит, что суд не будет рассматривать само дело несколько месяцев, хотя ранее предполагалось, что процесс начнется 20 мая.
По мнению журналистов Bloomberg, The New York Times и других крупных американских СМИ, решение Кэннон выгодно Трампу, так как это может затянуть весь процесс до президентских выборов в ноябре 2024 г. Как считает Bloomberg, переизбравшись в ноябре, Трамп попытается помешать расследованию. Предполагается, что после инаугурации он может «надавить» на генпрокурора с требованием снять все обвинения или помиловать самого себя. Конституция США не предусматривает возможность президента помиловать самого себя, но при этом и не запрещает этого.
Кроме того, СМИ полагают, что решение отложить слушания может оказать непосредственное влияние на итоги президентских выборов. Дело в том, что, по данным совместного январского опроса Bloomberg и Morning Consult, 53% избирателей в семи колеблющихся штатах (штат, где с равной вероятностью может победить как демократ, так республиканец) будут не готовы проголосовать за Трампа, если его признают виновным в совершении преступления. И хотя изначально выдвижение обвинений в отношении Трампа увеличило его популярность, особенно среди республиканцев, 23% из них в этих штатах не поддержат его в случае признания виновным.
Похожий опрос, проведенный уже на общенациональном уровне, а не только в семи ключевых штатах Центром общественного мнения при Университете Северной Флориды 8-20 апреля, показал, что признание бывшего президента виновным по одному из уголовных дел может лишить его поддержки 24% избирателей. Среди них 9% назвали себя сторонниками Трампа.
Согласно опросу CNN, опубликованному 28 апреля, Трамп все еще опережает действующего президента США Джо Байдена в потенциальной гонке за президентское кресло — 49% против 45%.
Решение суда отложить рассмотрение дела – идеальный сценарий для Трампа, говорит политтехнолог и руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский. «Оно не будет рассмотрено до дня голосования, поэтому у Трампа будет на одну головную боль меньше», – говорит эксперт.
В чем обвинили Трампа
В феврале 2022 г. Национальный архив сообщил минюсту США, что в переданных в январе того же года Трампом документах обнаружено несколько секретных. В марте 2022 г. ФБР начало расследование. Летом 2023 г. экс-президенту предъявили обвинения по 40 пунктам в рамках этого дела. Его расследование продолжается. Всего ему предъявлены обвинения по 88 пунктам по четырем уголовным делам. Трамп утверждает, что имеет законное право хранить у себя секретные документы, и ссылается на Закон о президентских записях 1978 г. (PRA).
Приоритетный судебный процесс для Трампа сейчас – разбирательство вокруг передачи денег порноактрисе Сторми Дэниэлс в 2016 г. Экс-президенту в связи с этой сделкой вменяется фальсификация финансовой документации. Дэниэлс получила тогда $130 000 за молчание об интимной связи с Трампом в 2006 г. «Сторонникам экс-президента это дело всё больше напоминает публичную расправу с неугодным политиком», – замечает Дубравский.
Эксперт подчеркивает, что даже если Трампа признают виновным в деле Дэниэлс, оно не окажет значительного влияния на готовность избирателей голосовать за него. «Все и так знали, что Трамп не идеальный семьянин. Его сторонники верят, что дело сфабриковано и служит для очернения кандидата. В таких случаях люди сопереживают не предполагаемым жертвам, а тем, кого обвиняют», – размышляет Дубравский.
Эксперт также отметил, что команда Трампа грамотно использует судебные процессы с точки зрения политтехнологий, что помогает снизить вред от них. «Трампу важно доказать, что он жертва», – заключил Дубравский.