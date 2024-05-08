Суд отложил рассмотрение дела о хранении Трампом секретных документов

Кроме того, СМИ полагают, что решение отложить слушания может оказать непосредственное влияние на итоги президентских выборов. Дело в том, что, по данным совместного январского опроса Bloomberg и Morning Consult, 53% избирателей в семи колеблющихся штатах (штат, где с равной вероятностью может победить как демократ, так республиканец) будут не готовы проголосовать за Трампа, если его признают виновным в совершении преступления. И хотя изначально выдвижение обвинений в отношении Трампа увеличило его популярность, особенно среди республиканцев, 23% из них в этих штатах не поддержат его в случае признания виновным.