В Турции заговорили о новой попытке госпереворота

В тот же день министр внутренних дел Али Ерликая на своей странице в Х сообщил о масштабной полицейской операции в 62 провинциях страны, в ходе которой было задержано 544 подозреваемых, вероятно, связанных с Гюленом. На следующий день Ерликая на странице в соцсети предупредил, что турецкие правоохранители выявят и привлекут к ответственности группу заговорщиков внутри турецких госучреждений.