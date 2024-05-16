В Турции заговорили о новой попытке госпереворота

В Турции заговорили о новой попытке госпереворотаВласти могли распространять этот слух, чтобы скрыть разлад внутри правящей коалиции
15 мая перед депутатами парламента турецкий президент Эрдоган заявил о новой попытке государственного переворота в стране. По его словам, предполагаемыми заговорщиками стали сторонники проповедника Фетхуллаха Гюлена, который сейчас проживает в США. В своем выступлении глава государства подробностей не сообщил.
Накануне, по данным турецких СМИ, правоохранительные органы провели рейд в управлении безопасности Анкары и в домах высокопоставленных должностных лиц, по итогам которого была задержана группа полицейских по подозрению в «заговоре с целью совершения преступления». Позже прокуратура Анкары объявила о начале расследования в отношении трех полицейских столичного департамента по поводу их причастности к лидеру организованной преступной группировки Айхану Бора Каплану.
В тот же день министр внутренних дел Али Ерликая на своей странице в Х сообщил о масштабной полицейской операции в 62 провинциях страны, в ходе которой было задержано 544 подозреваемых, вероятно, связанных с Гюленом. На следующий день Ерликая на странице в соцсети предупредил, что турецкие правоохранители выявят и привлекут к ответственности группу заговорщиков внутри турецких госучреждений.
О возможной попытке государственного переворота 14 мая первым сообщил в парламенте лидер Партии националистического движения (MHP), союзник Эрдогана по парламентской коалиции Девлет Бахчели. По его словам, ряд сотрудников правоохранительных органов пытались повторить события попытки неудачного военного переворота 2016 г., поэтому он призвал не ограничиваться только отстранением «нескольких полицейских».
В Турции в нынешней ситуации перспектива госпереворота гюленистов невероятна, считает гендиректор турецкого Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу. По его словам, позиции сторонников Гюлена в государственных структурах и в армии были сильны в начале 2000-х, когда Эрдоган поддерживал партнерские отношения с ныне опальным проповедником. «Но после 2016 г. власти провели жесткую чистку в госаппарате и армии, закрыли учебные заведения, которые могли быть связаны с гюленистами, а многие сторонники Гюлена сели в тюрьму или покинули страну», – добавил эксперт.
Слухи о попытке переворота – результат внутрикоалиционной борьбы между MHP и сторонниками Эрдогана из Партии справедливости и развития, продолжает доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. Ранее этот альянс обеспечивал президенту абсолютную власть, но после местных выборов в мае целостность этой конструкции оказалась под вопросом и теперь наметилась тенденция к сближению Эрдогана c оппозиционной Народно-республиканской партией (CHP), которая взяла большинство мест в крупных городах и столице, считает эксперт.
Не случайно, замечает Дюрре, первым о возможном заговоре заговорил Бахчели. По его мнению, это ему нужно, чтобы отвлечь внимание правоохранителей от расследования убийства молодого популярного политика Синана Атеша в декабре 2022 г. «Новый министр Ерликая взял это дело под личный контроль. Я не исключаю, что в ходе расследования следы убийства Атеша приведут к Бахчели», – полагает эксперт.
Кроме того, продолжает Дюрре, в отличие от предыдущего главы МВД Ерликая начал жесткую борьбу с оргпреступностью, многие лидеры которой, предположительно, связаны с некоторыми партбоссами из MHP. «Ранее коалиция обеспечивала единоличную власть Эрдогану. Теперь ситуация изменилась. С этим связаны недавние облавы в столичном управлении МВД», – объяснил эксперт. Как считает Дюрре, заявление Эрдогана о заговоре гюленистов связано с тем, что он пытается скрыть возможные трещины, которые возникли внутри правящей коалиции.