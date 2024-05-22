Президент пожелал главе Калмыкии успехов на выборах

Президент пожелал главе Калмыкии успехов на выборахВладимир Путин ранее дал ряд поручений для поддержки региона и его инфраструктуры
Президент России Владимир Путин 21 мая принял в Кремле главу Калмыкии Бату Хасикова, которому осенью предстоит участие в выборах для переизбрания на второй срок. На встрече президент оценил рост валового регионального продукта (ВРП) на 38% за последние пять лет и восстановление сельхозпроизводства в республике.
«В целом тенденция хорошая», – заявил Путин. Вместе с тем он обратил внимание на экологические проблемы в республике, в частности опустынивание. По словам президента, без помощи федерального центра Калмыкия «не справится с этим».
В последние годы в Калмыкии растет площадь опустыненных территорий. Руководитель центра по борьбе с опустыниванием территорий Федерального научного центра (ФНЦ) агроэкологии РАН Александр Кузенко в 2023 г. объяснял ТАСС, что это связано с ростом поголовья скота, в частности овец.
Хасиков попросил его поддержать решение, чтобы все экспериментальные работы, «по крайней мере базовые работы» по решению проблемы опустынивания, начались именно в Калмыкии. «Я без преувеличения говорю: мы являемся эпицентром. И те практики, которые мы наработаем, тот опыт, который мы получим, естественно, будем распространять во все другие регионы, где есть эта проблема», – сказал глава региона.
Путин также призвал Хасикова не забывать про аварийное жилье. В 2023 г. в Калмыкии была утверждена региональная программа, рассчитанная на расселение жилого фонда, признанного непригодным для проживания до 1 января 2022 г. Всего с 2019 г. в Калмыкии 419 человек переселены из аварийного жилья общей площадью 9509 кв. м, признанного таковым до 1 января 2017 г., сообщалось 15 мая на сайте правительства республики.
Глава Калмыкии, в свою очередь, заявил, что региону «нужно прибавлять с точки зрения демографии, рождаемости детей». В регионе, по данным Росстата за январь – октябрь 2023 г., проживало 266 770 человек, а коэффициент рождаемости составлял 9,2 на 1000 (среднероссийский – 8,7). В 2012 г. численность населения Калмыкии составляла 286 689 человек.
«Мы сейчас прибавили по количеству многодетных семей, люди сейчас рожают третьего, четвертого и пятого. Но в целом рождаемость нужно повышать. В нашем случае это, конечно же, в первую очередь инфраструктура. Во многом инфраструктура немножко устарела», – сказал он.
В заключительной части встречи Путин напомнил, что Хасикова ждут очередные выборы. «В целом тенденции хорошие, они очевидны. Так что успехов вам желаю», – сказал президент. Глава республики на это ответил, что «главное – поддержка народа Калмыкии».
Между тем, как рассказал «Ведомостям» источник в руководстве Калмыкии, Путин уже дал ряд поручений членам федерального правительства и чиновникам Кремля для поддержки региона. Они касаются вопросов, которые не обсуждались в открытой части нынешней встречи, но ранее были направлены Хасиковым главе государства. Речь идет как о гуманитарной, так и о других сферах жизни республики.
Какие меры поддержки предложили Калмыкии
К примеру, в 2025 г. Хасиков предложил провести III Международный буддистский форум, отмечая, что объединение под эгидой России представителей политических, религиозных и общественных кругов КНР, Индии, Монголии, Лаоса и многих других стран станет важным шагом для укрепления дружбы, взаимопонимания и повышения гуманитарного влияния РФ как одного из центров буддизма. Вопрос был расписан первому заместителю руководителя администрации Сергею Кириенко, говорит источник «Ведомостей».
Кроме того, президент одобрил выделение из бюджета 4 млрд руб. на разработку проектно-сметной документации строительства водопровода из Волги, за этот вопрос будет отвечать вице-премьер Марат Хуснуллин. Показатель обеспеченности жителей республики качественной питьевой водой составляет 7,3%, что в 12 раз ниже среднероссийского показателя (88,59%), поясняет собеседник «Ведомостей».
Стоимость строительства водопровода составляет 32,2 млрд руб. (в ценах 2022 г.), но его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить питьевой водой 65% населения республики. Средства из бюджета (1,281 млрд руб.) выделят и на строительство водовода Верхний Яшкуль – Элиста и реконструкцию водовода № 1: в регионе объясняют это тем, что износ объектов водоснабжения в Калмыкии составляет порядка 85%, а количество аварий каждый год растет.
С кем общался Путин
С начала года Путин помимо Хасикова встретился с 12 главами регионов, которым предстоят выборы: Алексеем Текслером (Челябинская область), Владимиром Владимировым (Ставропольский край), Георгием Филимоновым (Вологодская область), Валерием Лимаренко (Сахалинская область), Александром Осиповым (Забайкальский край), Радием Хабировым (Башкирия), Игорем Бабушкиным (Астраханская область), Андреем Бочаровым (Волгоградская область), Сергеем Аксеновым (Крым), Андреем Чибисом (Мурманская область), Александром Бегловым (Санкт-Петербург), Казбеком Коковым (Кабардино-Балкария). 8 сентября прямые выборы губернаторов пройдут в 20 регионах, еще в трех субъектах главу региона выберут заксобрания.
Министр культуры Ольга Любимова поддержит включение проекта строительства Колледжа искусств с общежитием в Элисте в федеральную адресную инвестиционную программу на 2025–2027 гг. На строительство требуется 2,097 млрд руб. Его создание требуется для формирования в регионе современной инфраструктуры для образовательного и творческого процесса, поясняют в Калмыкии.
Наконец, как отмечает собеседник в регионе, Хасиков обращался к президенту и по другому вопросу – обеспечения надежного электроснабжения республики.
По словам источника «Ведомостей», трудности в этой сфере являются сдерживающим фактором социально-экономического развития, инвестиционной активности, диверсификации экономики республики и т. д.: в условиях сложных климатических условий отключение энергии серьезно влияет на граждан, к тому же сейчас уровень износа электросетевого хозяйства республики превышает 80%.
И оборудование продолжает стареть. Но, как отметил собеседник «Ведомостей», Путин поддержал опасения Хасикова и поручил вице-премьеру Александру Новаку проработать с «Россетями» вопрос выделения из федерального бюджета 11,4 млрд руб. на реализацию программы повышения надежности электроснабжения потребителей республики. Реализовать ее за счет тарифных источников и бюджета региона в правительстве субъекта РФ посчитали нереалистичным.
Между тем Хасикову предстоит беспроблемная кампания по переизбранию, считают политологи Александр Кынев и Виталий Иванов. Политические интриги в Калмыкии носят внутриэлитный характер, говорит Иванов.
Объективно потенциала для резкого развития в регионе не так много, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов: «Расположенные в республике месторождения нефтегазового сектора маломощные и мало перспективные». Трудно говорить об условиях для развития сельского хозяйства в единственной находящейся в Европе полупустынной местности, отмечает он.
Позитивным шагом последнего времени для региона Климанов назвал открытие после двухлетнего перерыва аэропорта Элисты. Воздушная гавань начнет обслуживать рейсы с 28 мая.