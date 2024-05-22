Президент пожелал главе Калмыкии успехов на выборах

Хасиков попросил его поддержать решение, чтобы все экспериментальные работы, «по крайней мере базовые работы» по решению проблемы опустынивания, начались именно в Калмыкии. «Я без преувеличения говорю: мы являемся эпицентром. И те практики, которые мы наработаем, тот опыт, который мы получим, естественно, будем распространять во все другие регионы, где есть эта проблема», – сказал глава региона.