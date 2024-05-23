Путин назвал близкими позиции РФ и Бахрейна по международной повестке

Нынешний визит короля Бахрейна в Москву – третий с 2008 г. В последний раз он посещал российскую столицу в 2016 г. и форум «Армия-2016». 23 мая «Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что Бахрейн остается одним из главных региональных союзников США. Несмотря на солидарность с другими арабскими государствами по вопросу конфликта в Газе, в государстве располагается главная американская военно-морская база и штаб 5-го флота. Бахрейн также стал единственной арабской страной, присоединившейся к операции против йеменских хуситов в 2023 г. Кроме того, Вашингтон с его военным ресурсом является главным гарантом бахрейнского суверенитета от возможного давления шиитского Ирана. Все это может ограничить перспективы развития отношений Бахрейна с Россией, полагают эксперты.