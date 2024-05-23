Путин назвал близкими позиции РФ и Бахрейна по международной повестке

Путин назвал близкими позиции РФ и Бахрейна по международной повесткеВ Кремле начались переговоры президента России и короля Бахрейна в узком составе
В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который прибыл в страну с официальным визитом. Встреча началась с беседы в формате тет-а-тет, передает пресс-служба Кремля.
«Ваше величество, мы не виделись с вами с 2016 г., хотя были в контакте все это время. <…> В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами. У нас хорошие контакты очень по линии МИДов, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки», – сказал Путин.
Король Бахрейна отметил, что роль России является значимой в деле справедливого разрешения арабских проблем, в частности проведения мирной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта под эгидой ООН.
«Есть полное понимание согласия в том, что касается необходимости проведения мирной международной конференции. И Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать проведение этой конференции», – сказал король.
Путин на встрече выразил сожаление в связи с тем, что уровень торгового взаимодействия России и Бахрейна пока носит символический характер, хотя «тенденции хорошие». Товарооборот между Россией и Бахрейном, согласно последним доступным публичным данным от 2022 г., составил лишь $20 млн. Для сравнения: за тот же период товарооборот с ключевым российским партнером в регионе – ОАЭ – составил $9 млрд. Путин отметил, что более благоприятная ситуация в сфере инвестиционного сотрудничества.
«Осуществляется примерно 30 крупных проектов, общий объем пакета примерно $500 млн», – сказал президент РФ.
Он добавил, что в этом году в стране планируются Дни Бахрейна, а в следующем году будут проведены «Русские сезоны» в арабском государстве. Помимо развития сотрудничества в культурной сфере перспективы есть и в сфере образования, науки, сказал Путин.
Перед визитом короля Бахрейна в пресс-службе Кремля сообщали, что по итогам переговоров запланировано подписание совместных документов.
Нынешний визит короля Бахрейна в Москву – третий с 2008 г. В последний раз он посещал российскую столицу в 2016 г. и форум «Армия-2016». 23 мая «Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что Бахрейн остается одним из главных региональных союзников США. Несмотря на солидарность с другими арабскими государствами по вопросу конфликта в Газе, в государстве располагается главная американская военно-морская база и штаб 5-го флота. Бахрейн также стал единственной арабской страной, присоединившейся к операции против йеменских хуситов в 2023 г. Кроме того, Вашингтон с его военным ресурсом является главным гарантом бахрейнского суверенитета от возможного давления шиитского Ирана. Все это может ограничить перспективы развития отношений Бахрейна с Россией, полагают эксперты.