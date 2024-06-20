В 2025 году ЦИК полностью перейдет на ГАС «Выборы» 2.0

В 2025 году ЦИК полностью перейдет на ГАС «Выборы» 2.0В последний раз ее протестируют в половине субъектов в ходе ЕДГ-2024
Цифровая платформа государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 2.0 будет запущена в «опытную эксплуатацию» в 46 субъектах в ходе единого дня голосования (ЕДГ), назначенного на 8 сентября. Такое постановление принял Центризбирком (ЦИК) на заседании комиссии.
Параллельно с ней будет функционировать ГАС «Выборы» – на этой платформе традиционно проводятся выборы с 2000 г. Это будет последний раз, когда она будет задействована: в 2025 г. ЦИК планирует полностью перейти на новую систему, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
Предпоследнее тестирование ГАС «Выборов» 2.0, которое проводилось с 15 апреля по 31 мая, прошло успешно, подчеркнула она. При этом все-таки комиссия выявила «некоторые серьезные аспекты», которые вызвали озабоченность, добавила Памфилова. В связи с этим стоит уделить особое внимание обучению системных администраторов, подчеркнула глава ЦИК.
«На сегодняшний день мы подошли к завершению этапа создания цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0», – заявил руководитель федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Александр Сокольчук. Сейчас проводится интенсивное тестирование системы, добавил он. В ходе весенней проверки, в частности, анализировались корректность работы алгоритмов системы, нагрузка на каналы связи и быстродействие системы в целом, поделился Сокольчук. «То, что мы хорошо умеем делать в старой ГАС «Выборы», в рамках новой платформы требует длительного взаимодействия и адаптации друг к другу», – обратил внимание он. При этом в целом нет замечаний, которые бы блокировали работу новой платформы, заключил он.
Предстоящее же тестирование в ходе сентябрьских выборов станет последним испытанием перед окончательным внедрением ГАС «Выборы» 2.0 в полномасштабное пользование – это будет «генеральным стресс-тестом», уточнила Памфилова. В ходе тренировки будет отработано порядка 300 избирательных кампаний, добавил Сокольчук.
Памфилова поделилась, что изначально планировалось запустить новую систему на президентских выборах, но комиссия отнеслась к этому вопросу «ответственно» и, спрогнозировав возможные угрозы, отказалась от этой затеи. Зампред ЦИК Николай Булаев предложил «разделить финансовые возможности» с регионами, поскольку на федеральном уровне «потянуть такую махину» будет непросто.
Что такое ГАС «Выборы»
ГАС «Выборы» начала создаваться в 1994 г. и в 2000 г. была принята в эксплуатацию Центризбиркомом. В 2020 г. председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что в 2022 г. будет запущена новая цифровая платформа, которая заменит ГАС «Выборы». Над ее созданием ЦИК вместе с Минцифры и ПАО «Ростелеком» начал работу еще в 2019 г. Однако в 2022 г. запуск не состоялся. В июле 2023 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным Памфилова анонсировала запуск цифровой платформы к президентским выборам. Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов 15 ноября подчеркнул, что нужно активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая должна заменить ГАС «Выборы».
Член комиссии от КПРФ Евгений Колюшин возмутился предложенным новациям. По его мнению, суть принятого постановления «достаточно странная» – в рамках его пытаются «скрестить ужа и ежа». В роли ужа выступает ФЦИ при ЦИК, а в роли ежа – ГАС «Выборы» 2.0, оператором которой ни ЦИК, ни ФЦИ не являются, подчеркнул Колюшин (оператор там «Ростелеком»).
Он напомнил, что, согласно принятому в 2019 г. постановлению о ГАС «Выборы», предполагался переход на платформу в два этапа. «Прошло почти пять лет, об этапах уже совсем забыли, Москва идет своим путем <...>. Судя по тексту постановления, ГАС «Выборы» раздвоились, а ГАС «Выборы» 2.0 живет своей жизнью. Первая платформа функционирует параллельно с новой», – высказался коммунист.
Также он обратил внимание на то, что в постановлении не указано, что планируется окончательный отказ от старой платформы уже в 2025 г. «Это движение по пути, когда размывается статус ГАС «Выборы», определенный законом, а также нет никакой правовой определенности в отношении новой цифровой платформы», – подчеркнул Колюшин.
Согласно п. 6 ст. 4 закона о ГАС «Выборы» недопустимо использование других автоматизированных систем и информационных технологий в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов, писали «Ведомости». В марте 2022 г. в закон добавили изменения, которые разрешают использовать иные автоматизированные системы, если это прописано в законе об основных гарантиях избирательных прав.
Обновление ГАС «Выборы» на каком-то этапе стало неизбежно – дело в том, что, во-первых, компьютеры, на которых стоит эта система, слабо справлялись с массивами информации – выгрузки данных порой приходилось ждать несколько часов, пояснил «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Во-вторых, на старой платформе устаревший программный формат самой базы, который не позволял вносить новые поля и делать глубокую аналитику внутри системы, добавил он. «Но самое главное – формат базы был свой, и эта платформа была несовместима с другими государственными базами информации, откуда берутся сведения для обновления данных об избирателях», – подчеркнул он.
Работа в ЕДГ-2024 сразу на двух базах, по его словам, объяснима и логична: если случится нештатная ситуация, можно будет вернуться на старую систему и закончить выборы на ней, пояснил Захаров. Впрочем, такие случаи вряд ли возможны, сомневается он.
Пока трудно сказать, достаточно ли готова новая система для полноценного перехода на нее. «Никто, кроме разработчиков, не знает. В этом проблема всех цифровых внедрений в избирательную систему в последние годы», – сказал «Ведомостям» электоральный эксперт Станислав Андрейчук.