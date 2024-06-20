В 2025 году ЦИК полностью перейдет на ГАС «Выборы» 2.0

Что такое ГАС «Выборы»

ГАС «Выборы» начала создаваться в 1994 г. и в 2000 г. была принята в эксплуатацию Центризбиркомом. В 2020 г. председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что в 2022 г. будет запущена новая цифровая платформа, которая заменит ГАС «Выборы». Над ее созданием ЦИК вместе с Минцифры и ПАО «Ростелеком» начал работу еще в 2019 г. Однако в 2022 г. запуск не состоялся. В июле 2023 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным Памфилова анонсировала запуск цифровой платформы к президентским выборам. Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов 15 ноября подчеркнул, что нужно активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая должна заменить ГАС «Выборы».