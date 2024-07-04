Правительство одобрило проект о запрете военнослужащим госохраны и их семьям иметь иностранные счета

Соавтор проекта – зампред комитета по безопасности Госдумы Эрнст Валеев, в свою очередь, подчеркнул, что по сути все эти предлагаемые изменения уже есть в законах «О Федеральной службе безопасности» и «О мобилизационной подготовке». Речь идет, по его словам, об усилении мер собственной безопасности теперь в охранной структуре. «Понятно почему. Обстановка вынуждает – прямые атаки», – сказал Валеев. Главное, говорит депутат, минимизировать возможность сбора сведений «враждебными силами». Практика показывает, продолжает Валеев, что «вот эти вот связи повышают риски утечки информации». В частности, за последний год очень много примеров – уголовных дел о государственной измене, по передаче сведений, уточнил он. «Обстановка усложнилась, западные страны усилили разведывательную деятельность в отношении России, идет очень серьезная атака в информационной сфере – сбор сведений и попытки деструктивного воздействия», – рассказал он.