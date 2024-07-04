Правительство одобрило проект о запрете военнослужащим госохраны и их семьям иметь иностранные счета

Правительство одобрило проект о запрете военнослужащим госохраны и их семьям иметь иностранные счетаИнициатива также предусматривает запрет на установку контактов с иностранцами
Поправки в закон «О государственной охране» внесла группа депутатов «Единой России» во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупциии Василием Пискаревым и комитета по обороне Андреем Картаполовым. Из пояснительной записки к проекту следует, что военнослужащим и сотрудникам ФСО и их супругам с несовершеннолетними детьми будет запрещено открывать и иметь счета и активы в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Правительство дало положительный отзыв на эту инициативу (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Такие ограничения уже действуют в отношении государственных служащих, а также определенной категории служащих силовых ведомств. Например, в Минобороны и Росгвардии перечень должностей и условия для применения запрета установлены приказом ведомства.Что же касается ФСО, то в законе лишь установлен запрет для всех категорий сотрудников на имущество за рубежом.
Помимо этого в целях усиления обеспечения охраны государственной тайны и защиты данных о военных законопроект предлагает установить обязанность всех сотрудников госохраны представлять определенную директором ФСО информацию. Также вводится особый порядок передачи сведений о деятельности ведомства.
Кроме того, в ФСО, как у ФСБ и Минобороны, появится институт профессиональной тайны. По словам бывшего сотрудника спецслужб, профессиональная тайна – это не гостайна, за разглашение которой положена уголовная ответственность, а материалы для служебного пользования, разглашение которых приведет к административной ответственности.
Запрет на связи с иностранными государствами сотрудников госохраны коснется не только финансовых отношений, но и лиц, в отношении которых заведомо известно, что они являются иностранными гражданами, зарубежных СМИ, а также иностранных, международных организаций и НКО, выполняющих функции иностранного агента. А наличие статуса иностранного агента пополнит список оснований для увольненения из ФСО.
В беседе с «Ведомостями» Пискарев пояснил, что разработал поправки в связи с тем, что в условиях проведения специальной военной операции зарубежные спецслужбы активизировали подрывную и разведывательную деятельность против России, проявляя повышенный интерес к сведениям, составляющим государственную тайну, объектам государственной охраны, охраняемым объектам, а также к персональным данным военнослужащих органов государственной охраны и членов их семей. Он также добавил, что в поправках предусмотрены нормы, которые помогут продолжить службу высококвалифицированным специалистам, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе.
Соавтор проекта – зампред комитета по безопасности Госдумы Эрнст Валеев, в свою очередь, подчеркнул, что по сути все эти предлагаемые изменения уже есть в законах «О Федеральной службе безопасности» и «О мобилизационной подготовке». Речь идет, по его словам, об усилении мер собственной безопасности теперь в охранной структуре. «Понятно почему. Обстановка вынуждает – прямые атаки», – сказал Валеев. Главное, говорит депутат, минимизировать возможность сбора сведений «враждебными силами». Практика показывает, продолжает Валеев, что «вот эти вот связи повышают риски утечки информации». В частности, за последний год очень много примеров – уголовных дел о государственной измене, по передаче сведений, уточнил он. «Обстановка усложнилась, западные страны усилили разведывательную деятельность в отношении России, идет очень серьезная атака в информационной сфере – сбор сведений и попытки деструктивного воздействия», – рассказал он.