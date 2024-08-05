Что известно о беспорядках в Бангладеш

Что известно о беспорядках в БангладешПремьер-министр страны подала в отставку после того, как ситуация вышла из-под контроля
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку после нескольких недель протестов против ее правительства.
Когда протестующие окружили правительственные учреждения и резиденции в столице Дакке, Хасина бежала на армейском вертолете со своей сестрой. Она приземлилась в Нью-Дели. Газета The Hindu со ссылкой на источник сообщила, что Хасина попросила убежища в Великобритании. У ее сестры есть британское гражданство.
Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди еще не прокомментировало отставку Хасины, но объявило «режим повышенной готовности» вдоль своей границы с Бангладеш.
В заявлении пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Кира Стармера говорится, что страна обеспокоена насилием и «значительными человеческими жертвами, в том числе среди студентов, детей и сотрудников правоохранительных органов». Добавляется, что это «абсолютно неприемлемо».
«Право на мирный протест должно быть защищено и никогда не должно подвергаться насилию, мы призываем власти освободить всех мирных демонстрантов и обеспечить соблюдение надлежащей правовой процедуры в отношении тех тех, кому предъявлены обвинения и кто был привлечен к ответственности», – добавил представитель Стармера.
В обращении к нации главнокомандующий армией Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман объявил, что страной теперь будет управлять временное правительство.
Из-за беспорядков в Дакке закрыли международный аэропорт. Индия на фоне протестов в Бангладеш приостановила железнодорожное сообщение со страной. Посольство России в Дакке сообщило, что граждане России во время беспорядков не пострадали.
«В Москве исходят из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны, вместе с тем рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло», – говорится в заявлении российского МИДа.
Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей и бедностью. Постепенно протесты переросли в беспорядки с требованием об отставке премьер-министра.
4 августа произошли столкновения между демонстрантами и сторонниками правительства. Стороны применяли палки и ножи, а полиция стреляла в них из винтовок, пытаясь пресечь столкновения. В стране также ограничивали работу мобильного интернета и ввели комендантский час. За последние недели в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек, по меньшей мере 300 человек погибли.