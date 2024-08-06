Кого Камала Харрис выберет себе в вице-президенты

Кого Камала Харрис выберет себе в вице-президентыВероятнее всего, в ее шорт-листе осталось три кандидата
Вице-президент США и кандидат от демпартии на президентских выборах Камала Харрис провела встречи с тремя наиболее вероятными претендентами на пост вице-президента в случае ее победы в ноябре. Об этом сообщила 5 августа по мск газета The Washington Post. Среди тех, кто лично беседовал с Харрис, губернаторы Пенсильвании и Миннесоты Джош Шапиро и Тим Уолз, а также сенатор от Аризоны Марк Келли.
Следом агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Харрис сократила список потенциальных претендентов на пост вице-президента, оставив в нем Шапиро и Уолза. Ранее Келли написал на своей странице в X о намерении сосредоточиться на службе во благо жителей Аризоны, но почти сразу удалил пост.
Губернаторы Кентукки и Иллинойса Энди Бешир и Джеймс Притцкер и министр транспорта Питт Буттиджич тоже побывали накануне в резиденции вице-президента, но СМИ доподлинно не известно, принимала ли их лично Харрис. Утверждается, что подбором и проверкой претендентов занимался бывший генпрокурор США Эрик Холдер (в должности с 2009 по 2015 г.).
Чем известны претенденты
Шапиро – губернатор самого большого «колеблющегося» штата (где шансы на победу демократа и республиканца практически равны) – Пенсильвания. Он дает 19 голосов выборщиков из 270, которые необходимы для победы на президентских выборах. Губернатор имеет схожий с Харрис карьерный опыт: до своего губернаторства, в 2017–2023 гг., Шапиро был генпрокурором Пенсильвании (Харрис была генпрокурором Калифорнии с 2011 по 2017 г.).
31 июля агентство Reuters сообщило о намерении Харрис представить своего возможного вице-президента на митинге именно в Пенсильвании, с него начнется турне по остальным колеблющимся штатам. Но кандидатура Шапиро может быть не очень выгодна с политтехнологической точки зрения из-за его радикально произраильской позиции. Это может оттолкнуть от Харрис часть молодых избирателей, голоса которых важны в колеблющемся Мичигане (15 голосов выборщиков), где проживает много этнических арабов. 2 августа газета The New York Times сообщила о статье, написанной Шапиро еще в 1993 г., где он назвал палестинцев «слишком воинственными» для создания собственного государства. Сам Шапиро уже попытался дистанцироваться от статьи, заявив, что во время ее написания ему было всего 20 лет.
Уолз, хоть и не представляет колеблющийся штат, сравнительно популярен у представителей левого крыла демпартии. Его поддержал один из его лидеров – сенатор Берни Сандерс и еще несколько однопартийцев в палате представителей. До того как пойти в политику, Уолз был профессиональным военным.
Третий возможный кандидат, Келли, представляет в сенате другой колеблющийся штат – Аризону (11 голосов выборщиков), которая до недавних пор считалась республиканской. Сам факт того, что Келли удалось избраться там, говорит о его способности привлекать на свою сторону неопределившихся и даже консервативных избирателей. До начала своей политической карьеры Келли был астронавтом.
Претензии к Келли высказывают левые избиратели за его неготовность голосовать за законопроект, упрощающий возможность рабочим создавать профсоюзы. Но Келли уже заверил, что поддержит документ в случае вынесения его на голосование в сенате.
По данным совместного опроса Bloomberg и Morning Consult, 55% избирателей-демократов в колеблющихся штатах позитивно относятся к Буттиджичу, 46% – к Шапиро, 41% – к Келли, 26% – к Беширу и 21% – к Притцкеру.
Что говорят эксперты
«Если, как в случае с Харрис, кандидат в президенты – женщина южноазиатского происхождения, то напарником должен быть белый либеральный мужчина из колеблющегося штата», – говорит политтехнолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский.
Эксперт считает фаворитами борьбы за место вице-президента при Харрис Шапиро и Келли и при этом первый, по его мнению, выглядит более вероятным претендентом. У него более высокая должность, и он один из самых популярных в США губернаторов. А Уолз может понравиться неопределившимся избирателям и республиканцам, выступающим против Трампа. Политолог Евгений Минченко считает, что основные претенденты – Келли и Шапиро.
Шапиро – более логичная кандидатура и может привлечь дополнительные средства для кампании, соглашается Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. «Первое мероприятие в турне по колеблющимся штатам начнется с Пенсильвании. Выбрать кого-то другого было бы просто оскорблением Шапиро», – считает эксперт.