Кого Камала Харрис выберет себе в вице-президенты

31 июля агентство Reuters сообщило о намерении Харрис представить своего возможного вице-президента на митинге именно в Пенсильвании, с него начнется турне по остальным колеблющимся штатам. Но кандидатура Шапиро может быть не очень выгодна с политтехнологической точки зрения из-за его радикально произраильской позиции. Это может оттолкнуть от Харрис часть молодых избирателей, голоса которых важны в колеблющемся Мичигане (15 голосов выборщиков), где проживает много этнических арабов. 2 августа газета The New York Times сообщила о статье, написанной Шапиро еще в 1993 г., где он назвал палестинцев «слишком воинственными» для создания собственного государства. Сам Шапиро уже попытался дистанцироваться от статьи, заявив, что во время ее написания ему было всего 20 лет.