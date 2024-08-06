Госдума и Совет Федерации перевыполнили план в весеннюю сессию

По итогам законотворческой работы в весеннюю сессию был принят 331 закон, об этом президенту Владимиру Путину на встрече доложили председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Матвиенко рассказала, что верхняя палата уже утвердила свой план по реализации положений послания. «Мы его не только выполнили, но и перевыполнили, по ходу дополняли», – похвасталась она. Из 331, по словам спикера верхней палаты, более 150 принятых законов касались социального блока – чуть менее половины: «это коснулось 4 млн семей, где воспитывается 10 млн детей». Второй не менее важный блок принятых законов касался укрепления обороноспособности и безопасности, а также законов по поддержке участников специальной военной операции, их семей.