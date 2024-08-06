Госдума и Совет Федерации перевыполнили план в весеннюю сессию

Госдума и Совет Федерации перевыполнили план в весеннюю сессиюИми был принят 331 закон, отчитались перед президентом Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин
По итогам законотворческой работы в весеннюю сессию был принят 331 закон, об этом президенту Владимиру Путину на встрече доложили председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Матвиенко рассказала, что верхняя палата уже утвердила свой план по реализации положений послания. «Мы его не только выполнили, но и перевыполнили, по ходу дополняли», – похвасталась она. Из 331, по словам спикера верхней палаты, более 150 принятых законов касались социального блока – чуть менее половины: «это коснулось 4 млн семей, где воспитывается 10 млн детей». Второй не менее важный блок принятых законов касался укрепления обороноспособности и безопасности, а также законов по поддержке участников специальной военной операции, их семей.
Всего с начала специальной военной операции было принято 238 таких законов, а в эту сессию – 15. Матвиенко отметила, что основную часть законов принимали благодаря диалогу с Минобороны, с фондом «Защитники Отечества», с самими командирами и бойцами. «Но тем не менее, я считаю, эту работу надо продолжать, точечно донастраивать», – уточнила она. Матвиенко рассказала о встрече с находящимися на реабилитации в санатории Кисловодска участниками спецоперации. Они сообщили ей, что бойцам нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая. Матвиенко предложила Путину, чтобы российские бойцы проходили реабилитацию совместно с женами. «Самые лучшие специалисты-психологи», – согласился Путин.
Володин также обратил внимание главы государства на принятые 92 социально-ориентированных закона и 82 закона в сфере экономики: приняты законы о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков, запрещены треш-стримы и переданы полномочия регионам по «наливайкам», которые беспокоят людей, проживающих в многоквартирных домах. Одним словом, говорит спикер Госдумы, результат, который на сегодняшний день можно представить обществу, есть: «Но мы к себе претензии предъявляем и видим, что в части вопросов надо быть более эффективными».
На встрече с Путиным спикер не обошел вопросы миграции. В этой сфере, по словам Володина, уже принято шесть законов. В день закрытия работы Госдумы были приняты поправки в закон о гражданстве: «Полноценный в принципе закон, мы его приняли в первом и в целом [в трех чтениях] – где получающий гражданство Российской Федерации обязан встать на воинский учет и исполнить свой гражданский долг, служа в Вооруженных силах». Кроме того, были приняты новые нормы закона, ужесточающие ответственность мигрантов за правонарушения.
Путин поблагодарил председателей Госдумы и Совета Федерации за проделанную работу и выразил надежду, что Федеральное собрание вместе с правительством, вместе с регионами, с региональными командами продолжит совместную – в таком же темпе и с таким же качеством – работу, как это было в весеннюю сессию.
Формат общения спикеров с президентом посвящен настройке работы палат федерального собрания в рамках тех задач, которые решает система власти в целом, говорит политолог Константин Костин. «Деловая, содержательная атмосфера встречи, реакция и акценты президента на доклады спикеров и самое главное – пожелание сохранить такой же темп и качество работы в осеннюю сессию свидетельствуют о положительной оценке со стороны главы государства», – резюмировал он.