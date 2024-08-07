Кого Камала Харрис может взять на ключевые должности в Белом доме

Кого Камала Харрис может взять на ключевые должности в Белом домеОт ее администрации ожидают более идеологизированной политики, чем при Байдене
Вице-президент США и кандидат от демократической партии на ноябрьских президентских выборах Камала Харрис уже обдумывает, кто мог бы занять ключевые должности в Белом доме в случае ее победы. Об этом со ссылкой на близкие к ней источники сообщил портал Axios.
Кандидатами на место советника по национальной безопасности называются действующий советник Харрис по этому профилю Фил Гордон, бывший советник экс-президента Барака Обамы Том Донилон и посол США в Японии Рам Эмманюэль. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что ключевую роль в формировании внешнеполитической повестки Вашингтона в случае победы Харрис будет играть именно Гордон.
Возглавить госдепартамент могут сенатор от Дэлавера Крис Кунс, а также нынешние советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Уильям Бернс, который с 2005 по 2008 гг. был послом США в России. При этом, по данным WSJ, Салливан находится в числе тех сотрудников администрации Байдена, кто вряд ли будет рассматриваться Харрис, если ей придется формировать команду на посту президента.
Пентагон при сценарии с президентом Харрис, по данным Axios, впервые может возглавить женщина. Предположительно, на это место претендует Мишель Флурной, занимавшая пост замминистра обороны по политическим вопросам в администрации Обамы в 2009–2012 гг. В начале своей карьеры в 1990-х гг. она продвигала идею укрепления потенциала вооруженных сил США до такого уровня, чтобы страна могла успешно одновременно вести войну на двух направлениях. Работая в администрации Обамы, Флурной поддерживала вторжение в Ливию, увеличение американского военного контингента в Афганистане и свержение сирийского руководства во главе с президентом Башаром Асадом.
В 2007 г. Флурной стала одним из основателей Центра за новую американскую безопасность (CNAS). Стоит уточнить, что во время своей первой неудачной президентской кампании 2019 г. Харрис привлекала в консультанты по внешней политике экспертов именно из CNAS. Некоторые из них работают и в действующей администрации.
Минфин при Харрис может возглавить нынешний замминистра финансов Уолли Адейемо или инвестбанкир Блэр Эффрон. Он, несмотря на занятость в частном секторе, имеет опыт сотрудничества как с экспертно-аналитическими центрами по внешней политике, так и напрямую с демократическими администрациями. Адейемо, в свою очередь, придерживается практически тех же позиций, что и нынешний министр финансов Джина Раймондо. Адейемо также выступает за инвестирование США в инфраструктуру стран Африки для расширения доступа к минералам и редкоземельным ресурсам континента. А в мае 2024 г. Адейемо выступил за повышение стандартов комплаенса для американских технологических компаний с целью предотвращения попадания в Россию технологий двойного назначения.
Любой кандидат на большинство из упомянутых должностей, кроме советника по нацбезопасности, должен быть одобрен в сенате, где сейчас большинство у демократов. Но одобрение членов гипотетического кабинета Харрис будет происходить уже при его новом составе. И если республиканцам удастся победить на выборах в сенат, которые пройдут вместе с президентскими 5 ноября, то они смогут замедлить процесс формирования кабинета демократического президента.
Если Харрис удастся победить, то ее внешнеполитическая линия может быть менее прагматичной по сравнению с Байденом, считает ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Эксперт объясняет, что Байден – представитель «классического» внешнеполитического истеблишмента США, который имеет серьезный опыт работы в сфере международных отношений. Харрис на его фоне не только менее опытна в этих вопросах, но и представляет собой более идеологизированную часть политической элиты. При принятии решений она, безусловно, будет учитывать мнение экспертов, но советников по внешней политике Харрис, возможно, будет подбирать из числа таких же идеологизированных политиков и членов экспертно-аналитического сообщества.
В то же самое время эксперт подчеркивает, что список, представленный Axios, наверняка не совсем точно отображает нынешний расклад гипотетического кабинета Харрис и дает лишь частичное понимание, кем может определяться внешнеполитический курс в случае ее победы. «Как показывает историческая практика, даже очертания будущего кабинета становятся понятнее только после выборов», – резюмировал Сокольщик.