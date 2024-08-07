Кого Камала Харрис может взять на ключевые должности в Белом доме

Минфин при Харрис может возглавить нынешний замминистра финансов Уолли Адейемо или инвестбанкир Блэр Эффрон. Он, несмотря на занятость в частном секторе, имеет опыт сотрудничества как с экспертно-аналитическими центрами по внешней политике, так и напрямую с демократическими администрациями. Адейемо, в свою очередь, придерживается практически тех же позиций, что и нынешний министр финансов Джина Раймондо. Адейемо также выступает за инвестирование США в инфраструктуру стран Африки для расширения доступа к минералам и редкоземельным ресурсам континента. А в мае 2024 г. Адейемо выступил за повышение стандартов комплаенса для американских технологических компаний с целью предотвращения попадания в Россию технологий двойного назначения.