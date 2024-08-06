Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты от Демократической партии

Ожидается, что Харрис объявит о своем кандидате на пост вице-президента 6 августа перед battleground states tour – турне по «колеблющимся» штатам, где, вероятно, решатся выборы. Харрис и ее новый напарник посетят семь городов за пять дней: Филадельфию (Пенсильвания), О-Клэр (Висконсин), Детройт, (Мичиган), Дарем (Северная Каролина), Саванну (Джорджия), Феникс (Аризона), и Лас-Вегас (Невада).