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Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты от Демократической партии

Ведомости

Вице-президент США Камала Харрис официально выдвинута в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США. Об этом сообщает газета The New York Times.

Харрис получила поддержку 99% из 4567 делегатов партии, подавших бюллетени.

Ожидается, что Харрис объявит о своем кандидате на пост вице-президента 6 августа перед battleground states tour – турне по «колеблющимся» штатам, где, вероятно, решатся выборы. Харрис и ее новый напарник посетят семь городов за пять дней: Филадельфию (Пенсильвания), О-Клэр (Висконсин), Детройт, (Мичиган), Дарем (Северная Каролина), Саванну (Джорджия), Феникс (Аризона), и Лас-Вегас (Невада). 

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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