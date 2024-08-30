Сразу два единоросса баллотируются в мэры Братска

«Борьба довольно острая – сопровождается попытками ареста тиража муниципальной газеты. А значительная часть местной элиты (включая баллотирующихся в гордуму) склонна занять выжидательную позицию», – сказал Виноградов «Ведомостям». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (ЕР) и полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поддерживают Серебренникова, Дубровин – человек сенатора от Иркутской области Андрея Чернышева, говорит политолог Виталий Иванов. Как уточнил собеседник «Ведомостей» в регионе, Чернышев некогда был крупным братским бизнесменом, перед назначением сенатором в 2020 г. был депутатом Госдумы. «Сенатор – старый оппонент Серебренникова. Чернышев нашел поддержку в федеральном центре, и был дан зеленый сигнал на участие в выборах второго единоросса», – сказал источник в Иркутской области. Несколько лет назад встречались ситуации, когда к единороссам, которые пошли на выборы как самовыдвиженцы, применялись партийные взыскания. Партия считает, что люди сами определят победителя, а мнение людей – главное в оценке кандидатов, сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. Серебренников победил в партийных праймериз по отбору кандидата в мэры Братска, а Дубровин в них не участвовал.