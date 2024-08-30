Сразу два единоросса баллотируются в мэры Братска

Сразу два единоросса баллотируются в мэры БратскаСвоих кандидатов поддерживают губернатор и сенатор
Среди выборов мэров городов, не являющихся административными центрами регионов (всего в единый день голосования 8 сентября в России пройдет 605 кампаний по выборам глав муниципальных образований), наиболее интересными и конкурентными политологи называют кампании в Братске (Иркутская обл.) и Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Оба города являются крупными промышленными центрами и вторыми по величине после столиц регионов.
В выборах мэра Братска участвуют сразу два члена «Единой России» (ЕР): действующий глава города Сергей Серебренников, избиравшийся на этот пост уже четырежды, и глава Братского района Александр Дубровин. При партийной поддержке баллотируется только Серебренников, Дубровин зарегистрирован в качестве самовыдвиженца. Параллельно в Братске пройдут выборы депутатов городской думы.
Есть мнение, что результат в Братске не предрешен, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, Дубровин делает акцент на повестке обновления, эксплуатируя усталость от действующего мэра. 62-летний Серебренников впервые был избран главой Братска еще в 2005 г., спустя четыре года переизбрался на второй срок. В 2010 г. перешел на должность вице-мэра Иркутска – председателя комитета ЖКХ, затем работал заместителем губернатора Иркутской области. В 2014 г. в третий раз был избран мэром Братска, а спустя пять лет – в четвертый раз.
«Борьба довольно острая – сопровождается попытками ареста тиража муниципальной газеты. А значительная часть местной элиты (включая баллотирующихся в гордуму) склонна занять выжидательную позицию», – сказал Виноградов «Ведомостям». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (ЕР) и полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поддерживают Серебренникова, Дубровин – человек сенатора от Иркутской области Андрея Чернышева, говорит политолог Виталий Иванов. Как уточнил собеседник «Ведомостей» в регионе, Чернышев некогда был крупным братским бизнесменом, перед назначением сенатором в 2020 г. был депутатом Госдумы. «Сенатор – старый оппонент Серебренникова. Чернышев нашел поддержку в федеральном центре, и был дан зеленый сигнал на участие в выборах второго единоросса», – сказал источник в Иркутской области. Несколько лет назад встречались ситуации, когда к единороссам, которые пошли на выборы как самовыдвиженцы, применялись партийные взыскания. Партия считает, что люди сами определят победителя, а мнение людей – главное в оценке кандидатов, сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. Серебренников победил в партийных праймериз по отбору кандидата в мэры Братска, а Дубровин в них не участвовал.
Также в выборах мэра Братска участвуют индивидуальные предприниматели Екатерина Анисимова («Коммунисты России») и Дмитрий Яблонцев («Новые люди»), начальник сборной команды ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Константин Климов (ЛДПР) и генеральный директор муниципальной телерадиокомпании «Братск» Анастасия Шинкаренко («Гражданская платформа»).
В Комсомольске-на-Амуре также пройдут выборы депутатов городской думы. В 2019 г., когда губернатором Хабаровского края был член ЛДПР Сергей Фургал, «Единая Россия» по итогам депутатских выборов не получила ни одного мандата, а на выборах мэра победил однопартиец главы региона Александр Жорник. «ЕР находится в ослабленной позиции, без традиционной опоры на партийную сеть и административный ресурс. Интересно, что повестка ЕР получается оппозиционной на критике городской власти и работы депутатов ЛДПР в последнюю пятилетку», – говорит собеседник «Ведомостей» в регионе.
ЕР выдвинула в мэры Комсомольска-на-Амуре руководителя городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрия Заплутаева, КПРФ – специалиста по охране труда и технике безопасности ООО «Славинвестстрой» Романа Квиринга, «Справедливая Россия» – замглавы администрации рабочего поселка Солнечный Сергея Юганова, «Коммунисты России» – водителя ООО «Автотранспортное предприятие» Станислава Шуваева. От ЛДПР в мэры Комсомольска-на-Амуре баллотируется председатель гордумы Владимир Гинзбург – сильный кандидат, уважаемый в городе человек, замечает Иванов. «Но не годится, чтобы вторым городом в крае дальше управлял член ЛДПР. Это противоречит концепции политической санации края при [врио губернатора Дмитрии] Демешине», – сказал он «Ведомостям». Беспартийный Демешин баллотируется в губернаторы от ЕР.