В ходе ДЭГа в Москве можно будет смотреть за изменениями дополнительных списков

«Раньше, когда избиратели, чьи данные отличались или отсутствовали в электронном списке, не могли голосовать онлайн, через обсервер (сайт, посредством которого можно смотреть, как проходит голосование в блокчейне) нельзя было наблюдать за действиями со списком избирателей, так как все действия касались сугубо бумажного голосования на участках», – пояснил он. Поскольку москвичи смогут проголосовать электронно, даже находясь в дополнительном списке, было принято решение ввести «новый тип транзакции – включение избирателя в дополнительный список», добавил Костырко. При этом будет доступна не только эта опция, но и наблюдение за любыми изменениями, которые вносятся в данные избирателя на участковой избирательной комиссии (УИК), уточнил он.