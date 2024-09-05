В ходе ДЭГа в Москве можно будет смотреть за изменениями дополнительных списков

В ходе ДЭГа в Москве можно будет смотреть за изменениями дополнительных списковВ целом это делает процедуру наблюдения проще, говорят эксперты
В ходе предстоящих выборов в Москве онлайн-сервис для наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) будет отображать транзакции по работе с дополнительным списком избирателей. Об этом сообщил «Ведомостям» через представителя начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. В столице ДЭГ проводится на собственной платформе, отличной от федеральной.
Дополнительный список избирателей необходим для ситуаций, при которых человек, пришедший на участок, не обнаруживает себя в списке для голосования, хотя его прописка в паспорте позволят там проголосовать, пояснил профессиональный наблюдатель Иван Шукшин. Именно за процессом по внесению правок в такие списки Москва и дала возможность понаблюдать, сказал он «Ведомостям».
«Раньше, когда избиратели, чьи данные отличались или отсутствовали в электронном списке, не могли голосовать онлайн, через обсервер (сайт, посредством которого можно смотреть, как проходит голосование в блокчейне) нельзя было наблюдать за действиями со списком избирателей, так как все действия касались сугубо бумажного голосования на участках», – пояснил он. Поскольку москвичи смогут проголосовать электронно, даже находясь в дополнительном списке, было принято решение ввести «новый тип транзакции – включение избирателя в дополнительный список», добавил Костырко. При этом будет доступна не только эта опция, но и наблюдение за любыми изменениями, которые вносятся в данные избирателя на участковой избирательной комиссии (УИК), уточнил он.
Раньше количество избирателей, которым был доступен московский ДЭГ, было статичным, теперь же, по аналогии с бумажным голосованием, их количество на момент его завершения может увеличиться, поскольку люди из дополнительных списков также получают возможность проголосовать электронно, пояснил суть изменений Костырко.
В Мосгоризбиркоме (МГИК) подчеркнули, что еще до внедрения цифровых технологий количество внесенных в список избирателей на момент начала и окончания голосования отличалось. «По закону участковая комиссия ведет работу по уточнению списка избирателей до момента окончания голосования. <...> Это в интересах людей», – сказал «Ведомостям» через представителя заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут.
Опция по наблюдению за изменениями списков избирателей сейчас есть только у федеральной системы, поэтому нововведение Москвы «подтягивает» столичную платформу до уровня федеральной, сказал «Ведомостям» аналитик ДЭГ Петр Лосев. Впрочем, для того, чтобы убедиться, что это действительно расширяет функционал наблюдения, нужно подтверждение, что все операции по изменению списка идут через блокчейн, подчеркнул он. Если у наблюдателей нет гарантии, что все изменения списка избирателей отражаются на портале наблюдений, «то открывается пространство для гипотез о манипулировании списком избирателей», обратил внимание он.
Москва совершенствует технологии наблюдения за онлайн-голосованием, но чем дальше идет прогресс, тем сложнее обеспечить нужный уровень наблюдения, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. «К техническим решениям вопросов особых нет, это рабочие инструменты, для айтишников более-менее понятные, но наблюдение за выборами требует все более высокой наглядной визуализации, обывательского уровня», – пояснил он.
При этом отследить правомерность транзакций «крайне сложно», обратил внимание он. Дело в том, что электронное наблюдение ограничено только просмотром того, что транзакции идут по правилам, пояснил Захаров. «Сомневаюсь, что в этих транзакциях будут не зашифрованные сведения. А если так, ничего кроме количества таких случаев детектировать не получится», – сказал «Ведомостям» электоральный эксперт Дмитрий Нестеров.
Идет расширение возможностей по техническому наблюдению во время голосования, но это не всегда решает вопрос прозрачности наблюдения за самим волеизъявлением, полагает Шукшин.
С 6 по 8 сентября в столице пройдут выборы в Мосгордуму, а также выборы муниципальных депутатов в ТиНАО и районе Куркино. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем по предварительно поданной заявке.