Москвичам напомнили о доступности всех видов голосования на выборах в сентябре
Жителям Москвы доступны все способы голосования на выборах в сентябре в Мосгордуму. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
По его словам, проголосовать можно онлайн или на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем по предварительно поданной заявке. При отсутствии заявления по уважительной причине председатель комиссии также может принять решение о выдаче избирателю бумажного бюллетеня.
Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября.
По данным штаба, в тестовом голосовании 23 августа перед выборами в Мосгордуму приняли участие порядка 650 000 москвичей. В ходе голосования москвичи отвечали на вопрос, нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными.
23 августа Ковалев сообщил «Ведомостям», что тестирование платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве прошло без сбоев. В 2023 г. в тестировании приняли участие 430 000 человек.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам. Жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов.