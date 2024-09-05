Москвичам напомнили о доступности всех видов голосования на выборах в сентябре

По его словам, проголосовать можно онлайн или на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем по предварительно поданной заявке. При отсутствии заявления по уважительной причине председатель комиссии также может принять решение о выдаче избирателю бумажного бюллетеня.