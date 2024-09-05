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Москвичам напомнили о доступности всех видов голосования на выборах в сентябре

Ведомости

Жителям Москвы доступны все способы голосования на выборах в сентябре в Мосгордуму. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

По его словам, проголосовать можно онлайн или на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем по предварительно поданной заявке. При отсутствии заявления по уважительной причине председатель комиссии также может принять решение о выдаче избирателю бумажного бюллетеня.

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября.

По данным штаба, в тестовом голосовании 23 августа перед выборами в Мосгордуму приняли участие порядка 650 000 москвичей. В ходе голосования москвичи отвечали на вопрос, нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными.

23 августа Ковалев сообщил «Ведомостям», что тестирование платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве прошло без сбоев. В 2023 г. в тестировании приняли участие 430 000 человек.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам. Жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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