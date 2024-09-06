«Украина может дорого заплатить»: мировые СМИ раскритиковали курскую авантюру КиеваВСУ сдают позиции, наступление ВС РФ на Донбассе набирает обороты
Спустя месяц после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало очевидно: Россия не сбавляет, а наращивает темпы наступления на Донбассе. Если в июле удалось освободить 175 кв. км, то с 5 августа по 5 сентября – 380 кв. км, следует из некоторых данных.
ВСУ пытались отвлечь российскую армию с ключевых направлений, но у них ничего не вышло: теперь они несут большие потери в живой силе и технике, заявил 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин. «Священный долг Вооруженных сил – сделать все, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан», – подчеркнул глава государства.
Киев признал, что рассчитывал использовать захваченные территории Курской области в качестве разменной монеты. Но для этого Украине пришлось перебросить с других направлений наиболее мотивированные и боеспособные части. Прогнозы со стороны западных экспертов неутешительные: они открыто называют операцию авантюрой и прогнозируют скорую сдачу Покровска – стратегически важного города ДНР. Кроме того, Киев подорвал усилия некоторых представителей западных элит на перемирие и проявил себя истинным агрессором. В перспективе это может затруднить выделение военной и финансовой помощи от Европы и США.
«Украина может дорого заплатить за свое вторжение в Курск. Русские готовы завоевать значительную часть Донбасса – это одна из их заявленных целей – и подвергнуть опасности оставшиеся украинские плацдармы, а также угрожать наступлением в направлении Днепра. Эта отчаянная ситуация, по-видимому, является прямым результатом вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа».
«Это вторжение на данный момент перевернуло представление о конфликте с ног на голову, поставив Украину снова в наступательное положение. Но успех операции в конечном счете будет определяться тем, приведет ли она к долгосрочным достижениям или большим потерям на поле боя, или принесет политические дивиденды, которые обеспечат большую военную поддержку со стороны США и их союзников, или укрепят позиции Украины на возможных будущих мирных переговорах.
Некоторые военные стратеги и солдаты подвергли сомнению Курскую операцию, заявив, что Сырский перебрасывает драгоценные резервы живой силы и техники на новый фронт, в то время как Россия использует слабые оборонительные рубежи Украины на восточном фронте для продвижения вперед. Россия вывела несколько тысяч военнослужащих с Украины в ответ на вторжение, но усилила атаки на свою главную цель – Покровск, важнейший логистический центр для украинских операций на востоке».
«Результатом вторжения Украины в Курскую область стало то, что российское наступление на востоке не только продолжается, но и набирает обороты. "Хотя мы ожидали, что город Новогродовка будет захвачен в ближайшие дни, – отметили в независимой аналитической группе, – темпы продвижения российских войск превзошли наши ожидания, они не только не замедлились по мере приближения к городу, но даже ускорились".
Примерно шесть украинских бригад, обороняющих Покровск, столкнулись с численным превосходством примерно в два раза. Без помощи у них может не остаться иного выбора, кроме как сдать Покровск – и как можно скорее».
«Россия продвигается к ключевому украинскому городу, в то время как киевское наступление на Курск замедляется. Критики в Киеве опасаются, что вооруженные силы страны допустили серьезный просчет. Отправив войска в Курскую область вместо укрепления восточной линии фронта, военные оставили Покровск и другие важные украинские города незащищенными, говорят эти критики.
«Если мы потеряем Покровск, – предупреждает военный эксперт Михаил Жирохов, – вся линия фронта рухнет"».
«Авантюра Украины с Россией пока не замедлила наступление Москвы на восток. Наступление России продолжается, несмотря на то что сотни ее солдат находятся в украинских тюрьмах, а сотни квадратных миль ее суверенной территории находятся под контролем Украины.
Если смелый план генерала Сырского потерпит неудачу, Украина может потерять много хорошо обученных солдат и большую часть иностранного оборудования, которое она разместила в Курской области, а также территорию на своем собственном востоке, где российские войска, которые намного превосходят украинские по численности, продолжают изнурительное наступление на ключевой транзитный узел Покровск».
«Линия Украины на Донбассе рушится. Курская операция не смогла достичь своей главной цели – отвлечь российские войска от их продвижения к Покровску, жизненно важному логистическому центру для украинских войск. Россия перебросила часть войск из Херсонской области на юг и с рубежей Часов Яр и Северск на восток. Более того, оборона Украины, похоже, рушится, а Россия быстро продвигается вдоль главной железной дороги с востока.
Нового элемента неожиданности не будет. Опасность заключается в том, что по мере ухудшения ситуации вокруг Покровска Украина будет вынуждена использовать все, что у нее есть, чтобы остановить провал».
«Украина пошла на риск в Курске, задействовав свои ограниченные резервы, а также отведя различные подразделения с линии фронта для участия в операции», – считает заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди. «Истощение украинских резервов, безусловно, представляет собой риск, особенно если эти подразделения будут отрезаны или окружены», – добавил он.
Хотя Киев открыто об этом не заявлял, цели вторжения, по-видимому, связаны с потенциальным влиянием на возможные мирные переговоры, а также с созданием буферной зоны на территории России. «Нынешние территориальные приобретения слишком ограничены, чтобы компенсировать территориальные потери на Донбассе за столом переговоров», – считает Фасола.
«Если российские войска атакуют украинские позиции, Киев может вынудить Москву вступить в бой на своих условиях, усилив давление по всему фронту. Курск может подорвать наступательную мощь России, переместив боевые действия на российскую территорию. Москва, возможно, также сочтет необходимым создать значительный оперативный резерв и разместить более крупные гарнизоны вдоль своих границ. Это также уменьшит боевую мощь, которой располагает Россия для ведения боевых действий на территории Украины.
Но если Россия сдержит наступление и сосредоточится на ослаблении украинских сил с помощью авиации, беспилотных летательных аппаратов и лишь минимального привлечения войск, то вся эта авантюра может не окупиться для Киева».
«В ближайшие две недели Украина, скорее всего, потеряет почти всю свою линию фронта в Запорожье, если она не перебросит откуда-то все свои резервы или не начнет новое наступление», – сказал исследователь из Бременского университета в Германии Николай Митрохин (внесен в реестр иностранных агентов).
«Великие сходятся во мнении: украинское наступление на Курск – это стратегическая халатность. Наступление Украины на Курскую область, хотя и смелое, рискует нарушить стратегические принципы Клаузевица и Сунь Цзы. "Три R" Клаузевица – вознаграждение, риск и ресурсы – диктуют, что второстепенный театр должен быть открыт только в том случае, если он предлагает исключительные вознаграждения, не подвергая риску основной фронт.
Стратегически не имеет смысла рисковать тем, что имеет наибольшее значение, ради чего-то, что имеет меньшее значение, каким бы соблазнительным это ни было. Для Украины – комбатанта, находящегося в смертельной опасности, – главным приоритетом должно быть удержание как можно большей украинской территории, одновременно стремясь вернуть утраченные позиции. Курск великолепен с точки зрения размахивания кулаками. Помимо этого его преимущества кажутся незначительными».
«Путин никогда не сдастся на Украине. Для него предотвращение превращения Украины в бастион, который Запад может использовать для угрозы России, является стратегической необходимостью. Он взял на себя личную ответственность за достижение этого результата и, вероятно, считает, что это стоит почти любой цены. Попытки заставить его сдаться – бесплодное занятие, которое просто тратит жизни и ресурсы.
Когда наступление на Курской дуге затихнет и Киеву удастся остановить продвижение России в Донецке, Вашингтону также следует поддержать прекращение огня, которое остановит боевые действия. Прекращение огня позволило бы Украине укрепить оборону и подготовить больше солдат, а Запад мог бы подстраховаться, продолжив поставлять стране оружие».