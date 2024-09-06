Киев признал, что рассчитывал использовать захваченные территории Курской области в качестве разменной монеты. Но для этого Украине пришлось перебросить с других направлений наиболее мотивированные и боеспособные части. Прогнозы со стороны западных экспертов неутешительные: они открыто называют операцию авантюрой и прогнозируют скорую сдачу Покровска – стратегически важного города ДНР. Кроме того, Киев подорвал усилия некоторых представителей западных элит на перемирие и проявил себя истинным агрессором. В перспективе это может затруднить выделение военной и финансовой помощи от Европы и США.