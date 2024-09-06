Джо Байден хочет запретить продажу американской сталелитейной компании японцам

С самого начала новость о сделке вызвала резонанс среди американских политиков. В декабре против нее выступили в сенате США как демократы, так и республиканцы. Так, ее раскритиковали и демократ Феттерман, и республиканец от Огайо, а ныне и партийный кандидат в вице-президенты Джеймс Вэнс. Совсем недавно, 20 августа, экс-президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен заблокировать сделку по продаже USSC в случае своей победы. 3 сентября аналогичную позицию высказала кандидат от демократов действующий вице-президент Камала Харрис.