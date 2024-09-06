Джо Байден хочет запретить продажу американской сталелитейной компании японцам

Джо Байден хочет запретить продажу американской сталелитейной компании японцамВ этом он един с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден готов заблокировать сделку по продаже американской сталелитейной компании U.S. Steel Corporation (USSC) японской корпорации Nippon Steel Corporation. Об этом 5 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации главы государства.
О намерении приобрести USSC корпорация Nippon заявила 18 декабря 2023 г. На тот момент, по данным пресс-релиза компании, сумма предполагаемой сделки составляла $14,9 млрд, или $55 за акцию, что превышало тогдашние котировки USSC на 40%. Совет директоров последней единогласно одобрил сделку.
Согласно американскому законодательству, стороны были обязаны уведомить о ней Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS), который займется проверкой наличия в сделке угроз для нацбезопасности. По завершении процедуры орган может посоветовать президенту запретить или приостановить сделку. По закону об инвестициях и нацбезопасности 2007 г. только президент принимает итоговое решение. Но конгресс обладает расширенными правами по надзору за процессом.
По данным телеканала CNN, на начало сентября CFIUS все еще не передал какие-либо рекомендации Белому дому. Один из собеседников заявил журналистам, что Байден заблокирует сделку, если комитет порекомендует сделать это или даже воздержится от каких-либо рекомендаций. Есть вероятность, что Байден может заявить о своем решении уже на этой неделе.
На слухи о возможном блокировании сделки отреагировали и ее непосредственные участники. 4 сентября сотрудники USSC провели митинг в поддержку слияния с Nippon. Об этом говорилось в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте 4 сентября. В нем также содержится призыв к губернатору Пенсильвании Бену Шапиро и представителю штата в сенате США Джону Феттерману признать важность сделки для сохранения рабочих мест.
Как сообщает CNN, Nippon и USSC выразили готовность добиваться одобрения сделки «всеми возможными способами», включая судебное разбирательство, вне зависимости от решения Байдена.
Проблемы USSC
За 2023 финансовый год выручка U.S. Steel составила $18,2 млрд – на 18,35% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. В 2022 г. компания произвела 14,5 млн т стали. Выручка Nippon Steel в 2022 г. составила $58,84 млрд – на 4,3% больше, чем в 2021 г. В 2022 г. она произвела 40,3 млн т стали.
У USSC несколько проблем, главные из которых – устаревшие технологии и климатические регуляции.
Статистика показывает, что в последние годы иностранцам стало труднее успешно закрывать сделки с американскими компаниями. Согласно докладу исследовательской службы конгресса, с 1990 г. президенты США заблокировали восемь сделок с участием иностранцев. Из них пять было заблокировано с 2017 г. При этом иногда компании сами отказываются от сделок либо из-за долгих проверок, либо из-за несоответствия требований надзорных структур их интересам.
С самого начала новость о сделке вызвала резонанс среди американских политиков. В декабре против нее выступили в сенате США как демократы, так и республиканцы. Так, ее раскритиковали и демократ Феттерман, и республиканец от Огайо, а ныне и партийный кандидат в вице-президенты Джеймс Вэнс. Совсем недавно, 20 августа, экс-президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен заблокировать сделку по продаже USSC в случае своей победы. 3 сентября аналогичную позицию высказала кандидат от демократов действующий вице-президент Камала Харрис.
Возмущение обеих партий объясняется ими стремлением «защитить американскую промышленность». Такие объяснения особенно актуальны для предвыборного периода, ведь USSC расположена в Пенсильвании, самом большом колеблющемся штате (там почти равные шансы на победу имеют и демократы, и республиканцы), дающем 19 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы. Кроме того, против сделки выступают представители United Steelworkers, одного из самых влиятельных профсоюзов, в котором числится 11 000 сотрудников USSC.
Появление слухов о стремлении Байдена заблокировать сделку можно рассматривать как электоральное решение: демократы обеспокоены тем, что тезис о возрождении американской промышленности полностью захвачен республиканцами и привлекает к ним синие воротнички, считает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. Именно поэтому демократы активно выступают за отмену сделки, чтобы выставить себя защитниками рабочего класса, что довольно успешно получается у республиканцев.