В Армении заявили о предотвращении госпереворота с «российским следом»

Упреки в том, что ОДКБ – угроза для национальной безопасности Армении, хорошо увязываются с сообщениями о готовившейся попытке госпереворота, согласны опрошенные «Ведомостями» эксперты. Хотя реалистичность заявлений армянских силовиков под большим вопросом, считает политолог Станислав Притчин. По его словам, сейчас можно наблюдать новый виток давления властей страны по отношению к связанным с Россией организациям и политикам. Это, отмечает эксперт, стало новым этапом размежевания с Москвой после заморозки членства в ОДКБ. По мнению Притчина, подобная картина для Пашиняна и его команды может быть весьма выгодной и во внутренней политике: в стране есть ориентированные на сотрудничество с Россией политики.