В Армении заявили о предотвращении госпереворота с «российским следом»Эти обвинения могут быть выгодны Пашиняну как внутри, так и за пределами страны, считают эксперты
Армянские власти 18 сентября заявили о предотвращенной попытке госпереворота. Как сообщили в следственном комитете (СК) Армении, за ней стояло несколько граждан страны и выходцы из бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В их планы, утверждают правоохранители, входила узурпация власти путем вооруженного переворота. В СК заявили, что акция была сорвана службой нацбезопасности Армении.
Утверждается, что подозреваемые прибыли в республику из России, где им якобы предложили пройти «трехмесячную оплачиваемую стажировку» за 220 000 руб. в месяц. И на этой стажировке они помимо прочего должны были, по версии местных следователей, обучаться применению тяжелых вооружений. Более того, группу заговорщиков пытались убедить, что их конечная цель – свергнуть действующую власть в Армении, используя для этого призывы «к очищению и спасению республики».
Завербованных, по версии СК, отправили в Ростов-на-Дону для проверки политических взглядов, в том числе на полиграфе. Власти Армении сообщили, что после этого их отправили для обучения на некую военную базу «Арбат». В ноябре 2023 г. телеканал RT рассказывал об одноименном отряде спецназначения в составе интербригады «Пятнашка», принимающей участие в венной спецоперации на Украине на российской стороне. Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян заявил после этого, что обвинения СК Армении в подготовке захвата власти – это «пропаганда, направленная против России», передает «Sputnik Армения».
В релизе армянского СК говорится, что часть завербованных отказалась от участия в перевороте, а другие не окончили обучение и не смогли реализовать свои планы. Уголовное дело было заведено против семи человек: троих уже арестовали, четверых объявили в розыск. При этом каких-либо обвинений в возможной причастности Москвы к планам заговорщиков Ереван не выдвигает. «Ведомости» направили запрос в МИД России с просьбой о комментариях относительно сообщения СК Армении. Позже издание Pastinfo назвало личность одного из задержанных: это участник войны в Карабахе, глава организации патриотической направленности «Черная пантера» Сероб Гаспарян.
Одновременно вопросы национальной безопасности Армении затрагивались на втором Всемирном армянском саммите, который проходит в Ереване с 17 по 20 сентября. Там обсуждалась тема сотрудничества Армении с другими странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит и Россия. 18 сентября премьер республики Никол Пашинян, выступая на саммите, заявил, что в отношениях с ОДКБ Армения приблизилась к «точке невозврата». По его словам, организация не отвечает на задаваемые Арменией вопросы и даже создает «угрозы нацбезопасности, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности».
В ответ на обвинение Пашиняна последовали слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он отметил, что «от ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении». «Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства», – подытожил он. Схожую позицию изложили и в самой ОДКБ. Как сказал ее генеральный секретарь Имангали Тасмагамбетов, руководство организации по-прежнему считает Ереван партнером и готово к диалогу с ним по всему спектру вопросов.
Ранее Пашинян уже обвинял Россию и ОДКБ в том, что они не пришли на помощь Еревану во время второй карабахской войны, и в неспособности прекратить приграничный конфликт с Азербайджаном. Кроме того, прямо обвинял в поддержке Баку премьер и Белоруссию – еще одного члена ОДКБ. По его данным, президент этой страны Александр Лукашенко «участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана». В итоге ОДКБ стала «союзом-пузырем», из которого необходимо выйти, говорил Пашинян еще 12 июня.
При этом Пашинян подтвердил, что посетит октябрьский саммит БРИКС в Казани, но без четкого намерения сближаться с клубом. «В данный момент у нас нет повестки по интеграции в БРИКС. Я получил приглашение от президента Российской Федерации [Владимира Путина] принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре, и принял это приглашение. Глава Армении впервые участвует в саммите БРИКС», – пояснил он.
Вместе с тем куда более конструктивный тон звучал из уст Пашиняна относительно потенциальной интеграции с Евросоюзом. Армения увеличит товарооборот с ним и не пропустит своего шанса вступить в объединение, «когда мы увидим, что есть более-менее реальная возможность вступления в ЕС».
Упреки в том, что ОДКБ – угроза для национальной безопасности Армении, хорошо увязываются с сообщениями о готовившейся попытке госпереворота, согласны опрошенные «Ведомостями» эксперты. Хотя реалистичность заявлений армянских силовиков под большим вопросом, считает политолог Станислав Притчин. По его словам, сейчас можно наблюдать новый виток давления властей страны по отношению к связанным с Россией организациям и политикам. Это, отмечает эксперт, стало новым этапом размежевания с Москвой после заморозки членства в ОДКБ. По мнению Притчина, подобная картина для Пашиняна и его команды может быть весьма выгодной и во внутренней политике: в стране есть ориентированные на сотрудничество с Россией политики.
Никаких активных действий со стороны Еревана в рамках ОДКБ уже не происходит, отмечает завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Более того, по его словам, в целом российское направление перестало быть приоритетным в политике текущего армянского руководства. Вместо этого, заключает Муханов, официальный Ереван стремится развивать отношения с ЕС и Западом, а не с союзниками России.