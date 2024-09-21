Пенсионное обеспечение бывшие лидеры государств могут получать и при экстраординарных условиях. Например, для свергнутого в 2017 г. президента Зимбабве Роберта Мугабе обновили госпрограмму, в результате чего он получил в качестве компенсации и отступных щедрый соцпакет. СМИ писали, что ему предоставили пенсионный бонус в размере $10 млн. Также он получил в свое распоряжение резиденцию, автопарк из четырех машин с возможностью их менять каждые пять лет и компенсацию частных авиаперелетов несколько раз в год. Также Мугабе и членам его семьи дали медицинскую страховку.