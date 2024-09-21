Пенсионеры национального значения: что положено бывшим лидерам государств40-кратный МРОТ, госдача, пожизненная охрана и другие привилегии
30 лет назад президент России Борис Ельцин подписал распоряжение, которым назначил экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву пожизненную пенсию. Ежемесячные выплаты достигали 40 минимальных зарплат и ежегодно индексировались. «Ведомости» изучили, какие льготы были предусмотрены для бывших лидеров советского государства, что сейчас положено вышедшим на пенсию президентам России и на какое содержание могут рассчитывать экс-главы других стран.
Каждому по потребностям
С образование Советского Союза Россия сделала существенный шаг вперед в социальном обеспечении граждан. Введенные меры поддержки оказались прогрессивными и давали пример многим другим странам, в том числе европейским. Сразу после Октябрьской революции 1917 г. для трудящихся было установлено государственное пенсионное обеспечение.
Сначала за счет общественных фондов назначались пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, а с 1928 г. – для рабочих отдельных отраслей промышленности и по старости. Позже они были распространены на всех рабочих, а к 1937 г. – на служащих. В 1932 г. был законодательно установлен возраст выхода на пенсию по старости: 55 лет для женщин и 60 – для мужчин.
Также появилась система «персональных пенсий». Выплаты получали люди, которые имели особые заслуги перед государством. В теории их могли, например, назначить в индивидуальном порядке Владимиру Ленину и Иосифу Сталину, хотя в аскетизме им, наверное, не было равных среди лидеров России.
Максимальный размер персональной пенсии республиканского значения, в частности, после Великой Отечественной войны мог достигать 1200 руб., а местного значения – 600 руб. в месяц. В некоторых особо важных отраслях и ведомствах была собственная система начисления пенсий. Увеличенное содержание имели шахтеры, металлурги, учителя, врачи и т.д. Пенсия могла достигать 90% прежней зарплаты.
Пенсионер всесоюзного значения
Серьезные изменения произошли в 1956 г., когда в СССР издали закон «О государственных пенсиях». Тогда же в правовых документах официально прописали и соцгарантии для глав Советского Союза после их ухода на заслуженный отдых. Первым таким пенсионером официально стал Никита Хрущев, при котором и был принят закон.
После выхода в отставку под давлением однопартийцев в 1964 г. за Хрущевым сохранилась государственная дача в подмосковном селе Петрово-Дальнее, а также машина с водителем. В месяц он получал 500 руб. пенсии. Для сравнения, в эти годы обычным работникам было положено 70-120 руб.
При Хрущеве и Брежневе постепенно растет как количество пенсионеров, так и разрыв между пенсиями и зарплатами. Увеличиваются также и привилегии номенклатуры.
Инфляция съела пенсию
В 1990 г., когда Михаил Горбачев стал президентом СССР, ему была установлена будущая пожизненная пенсия в 1500 руб. в месяц. Также после своего ухода на заслуженный отдых лидеру государства полагались дача, охрана, транспорт и медицинское обеспечение.
В декабре 1991 г., когда Горбачев оставил пост, Совет глав государств СНГ подписал документ, согласно которому ему были установлены пожизненные льготы, в том числе пенсия в размере последнего должностного оклада. В собственность Горбачева перешла госдача в деревне Калчуга на Рублево-Успенском шоссе вместе с охраной и обслуживающим персоналом. Также он получил служебную квартиру на улице Косыгина в Москве.
Но пенсия Горбачева не индексировалась. Уже спустя пару лет обесценилась из-за инфляции и составляла около $2. В связи с этим в 1994 г. для бывшего президента СССР был издан специальный указ, который подписал тогдашний лидер страны Борис Ельцин. Пенсию Горбачеву стали начислять из расчета 40 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В начале 2022 г. МРОТ в Москве был равен 21 371 руб. Таким образом, в конце жизни Горбачев мог получать около 854 840 руб. в месяц.
Впрочем, Горбачева благодарили и налогоплательщики западных стран. После ухода с поста президента он подрабатывал рекламой пиццы, чтением лекций, консультациями, изданием книг и статей. В 2008 г. его наградили Филадельфийской медалью Свободы за выдающийся вклад в победу США в Холодной войне.
С прицелом на будущее
31 декабря 1999 г. Борис Ельцин объявил о своем уходе с поста главы государства. В тот же день назначенный и. о. президента Владимир Путин подписал указ «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». В 2001 г. был принят одноименный закон. Этот документ, в который в последующие годы вносились поправки, до настоящего времени регулирует социальные гарантии, положенные бывшим лидерам России.
Экс-президенту по тому указу предоставляется неприкосновенность, охрана, включая спецсвязь и транспорт, а также медицинское обслуживание и одна из государственных дач. Члены его семьи также могут претендовать на ряд льгот. Например, в случае смерти экс-президента им выплачивают ежемесячное пособие в размере шести социальных пенсий.
Бывший президент получает пенсию в размере 75% от зарплаты действующего президента. При этом выплаты приостанавливаются, если бывший глава страны займет государственную должность. На момент выхода Бориса Ельцина на пенсию выплаты составляли 7 500 руб. в месяц (порядка $260). После отставки за ним в пожизненное пользование была закреплена дача в Барвихе, а также оставлен бронированный Mercedes-Benz – в августе 2017 г. СМИ писали, что его автомобиль был продан почти за 20 млн руб.
Не время для отдыха
После ухода с поста президента в 2008 г. Владимир Путин оставил за собой резиденцию в Ново-Огарево. Также в его распоряжении оказался бронированный Mercedes-Benz. При этом поскольку Путин не покидал государственной должности, а занял пост премьер-министра, то не получал президентской пенсии.
Аналогичная ситуация с денежными выплатами сложилась и в отношении третьего президента Дмитрия Медведева, также занявшего пост премьер-министра, а затем заместителя председателя Совета безопасности. При этом в его распоряжение после ухода с поста главы государства перешла резиденция «Горки-9».
После индексации зарплаты действующего президента в октябре 2023 г. на 5,5%, ТАСС оценивал ее примерно в 874 000 руб. в месяц. Таким образом в настоящее время Владимир Путин и Дмитрий Медведев, если бы оставили государственные должности, могли бы получать как экс-президенты пенсию в размере около 655 500 руб. в месяц.
Как в других странах
До 1958 г. бывшие президенты США не получали никакой пенсии. Впервые социальные гарантии для них ввели из-за Гарри Трумэна, который после ухода с поста главы государства столкнулся с финансовыми трудностями. На сегодняшний день живы пять бывших президентов: Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп.
Сейчас они получают пенсию, равную зарплате секретаря кабинета министров. В 2024 г. она равна $246 424 в год. Помимо этого бывшим президентам компенсируют расходы на личный офис, оборудование, персонал, связь и канцелярские принадлежности. Также им возмещают траты на поездки (до $1 млн в год), а кроме того они имеют право на пожизненную охрану, однако расходы на нее засекречены.
По данным Национального союза налогоплательщиков США, с 2000 по 2024 г. льготы и привилегии для бывших президентов обошлись американским налогоплательщикам в $125 млн. Больше всего заработал на заслуженном отдыхе Билл Клинтон – $35,4 млн. Что интересно, не все экс-президенты имеют право на медицинскую страховку – на нее могут претендовать только те, кто состоял в страховой программе более пяти лет.
Пенсия бывших канцлеров Германии зависит от стажа работы, а также должности на других государственных постах. Например, согласно подсчетам Ассоциации налогоплательщиков, Ангела Меркель, занимавшая должность с 2005 по 2021 г., получает около 15 000 евро ($16 733) в месяц. Ее предшественнику Герхарду Шредеру (1998-2205) положена меньшая пенсия в размере 8000 евро ($8926) в месяц.
Бывшим канцлерам также предоставляются офис в Бундестаге для выполнения общественных задач и персонал с водителем, хотя это и не прописано в законе. Расходы на эти цели ежегодно утверждаются Бюджетным комитетом Бундестага. Например, затраты на офис Шредера в 2021 г. составили около 407 000 евро ($454 129). Однако в мае 2022 г. экс-канцлера лишили офиса из-за его работы в российских госкомпаниях. Шредер пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно.
С 2015 г. бывшие премьер-министры Великобритании не получают пенсию как таковую. Однако они имеют право на финансовую поддержку в виде специального пособия по расходам на выполнение государственных обязанностей (PDCA). Они могут требовать пожизненно до 115 000 фунтов в год ($153 122) на «необходимые офисные и секретарские расходы, обусловленные особым положением в общественной жизни». Что интересно, Лиз Трасс, занимавшая в 2022 г. пост премьера меньше двух месяцев, затребовала из бюджета 23 310 фунтов ($30 962). Максимальные суммы себе просили Тони Блэр и Джон Мэйджор, в свою очередь Борис Джонсон не подавал никаких заявлений.
Экс-президенты Франции получают пенсии в размере около 5200 евро ($5802) евро в месяц. Однако по факту им могут платить больше, так как к этой сумме добавляются выплаты за другие занимаемые им ранее должности. Например, если глава государства был мэром или депутатом. Им также оплачивают из бюджета расходы на проезд, охрану и административный персонал. В феврале 2023 г. Франсуа Олланд заявил, что его пенсия достигает чистыми порядка 12 000 евро ($13 390), из них 4000 евро ($4463) – как бывшего президента.
Пенсионное обеспечение бывшие лидеры государств могут получать и при экстраординарных условиях. Например, для свергнутого в 2017 г. президента Зимбабве Роберта Мугабе обновили госпрограмму, в результате чего он получил в качестве компенсации и отступных щедрый соцпакет. СМИ писали, что ему предоставили пенсионный бонус в размере $10 млн. Также он получил в свое распоряжение резиденцию, автопарк из четырех машин с возможностью их менять каждые пять лет и компенсацию частных авиаперелетов несколько раз в год. Также Мугабе и членам его семьи дали медицинскую страховку.
Одним из самых скромных в мире бывших лидеров считается экс-глава Уругвая Хосе Мухика, который после досрочной отставки отказался от пенсии. А будучи на посту он жертвовал на благотворительность 90% зарплаты, оставляя себе из $12 500 только $1250. «Мне вполне хватает этих денег, – говорил Мухика, – потому что доходы многих уругвайцев намного ниже».