Что известно о ситуации в Курской области на 2 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 2 октябряБои в регионе продолжаются 58-й день
По состоянию на 2 октября бои в Курской области продолжаются 58-й день. Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через государственную границу и пять контратак.
«Ведомости» собрали последние данные о ситуации в Курской области.
Сводка Минобороны
По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. За сутки подразделения группировки отразили пять контратак в направлении населенного пункта Плехово и сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Ольговка, Черкасское и Поречное. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.
При поддержке армейской авиации и артиллерии российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через государственную границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 50 человек убитыми и ранеными, были уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.
Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Махновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
В Сумкой области Украины оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по местам сосредоточения ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Белокопытово, Бруски, Глухов, Кучеровка, Катериновка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Ровное, Речки, Сосновка, Студенок, Уланово и Ястребщина.
За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, две единицы бронетехники, в том числе боевую машину пехоты и боевую бронированную машина, а также самоходную артиллерийскую установку «Богдана», пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Сообщения оперштаба
1 октября из одного из населенных пунктов Кореневского района, освобожденного российскими военными, эвакуировано семь спасенных жителей. Людей вывезли в безопасное место, им оказывается всесторонняя помощь, сообщили в оперштабе региона.
Помощь жителям Курской области
По поручению губернатора Курской области Алексея Смирнова советник главы региона Иван Петрин вместе с руководством Народного Фронта и Банка еды «Русь» запустили систему планирования поставок гуманитарной помощи. Через эту систему благотворительные организации могут увидеть потребность в необходимых продуктах и средствах личной гигиены, а также распланировать их поставку по количеству и времени. Это позволит избежать дублирования поставок другими благотворителями.
1 октября из республики Мордовия в Курскую область отправили очередной гуманитарный груз. Совместными усилиями собрали 5 тонн помощи. В посылку вошли продукты питания и предметы личной гигиены. К гуманитарной миссии присоединились сотрудники политических партий, Совета ветеранов Мордовии и Саранского приборостроительного завода.
2 октября в регион прибыла помощь из Ленинградской области. В составе партии – постельные комплекты, бытовая химия, товары для детей и продукты питания, рассказал глава региона Алексей Смирнов.