Что известно о ситуации в Курской области на 2 октября

По поручению губернатора Курской области Алексея Смирнова советник главы региона Иван Петрин вместе с руководством Народного Фронта и Банка еды «Русь» запустили систему планирования поставок гуманитарной помощи. Через эту систему благотворительные организации могут увидеть потребность в необходимых продуктах и средствах личной гигиены, а также распланировать их поставку по количеству и времени. Это позволит избежать дублирования поставок другими благотворителями.