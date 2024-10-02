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Что известно о ситуации в Курской области на 2 октября

Бои в регионе продолжаются 58-й день
Дарья Снегова
Сергей Бобылев / РИА Новости

По состоянию на 2 октября бои в Курской области продолжаются 58-й день. Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через государственную границу и пять контратак.

«Ведомости» собрали последние данные о ситуации в Курской области.

Сводка Минобороны

По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. За сутки подразделения группировки отразили пять контратак в направлении населенного пункта Плехово и сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Ольговка, Черкасское и Поречное. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.

При поддержке армейской авиации и артиллерии российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через государственную границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 50 человек убитыми и ранеными, были уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.

Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Махновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

В Сумкой области Украины оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по местам сосредоточения ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Белокопытово, Бруски, Глухов, Кучеровка, Катериновка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Ровное, Речки, Сосновка, Студенок, Уланово и Ястребщина.

За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, две единицы бронетехники, в том числе боевую машину пехоты и боевую бронированную машина, а также самоходную артиллерийскую установку «Богдана», пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Сообщения оперштаба

1 октября из одного из населенных пунктов Кореневского района, освобожденного российскими военными, эвакуировано семь спасенных жителей. Людей вывезли в безопасное место, им оказывается всесторонняя помощь, сообщили в оперштабе региона.

Помощь жителям Курской области

По поручению губернатора Курской области Алексея Смирнова советник главы региона Иван Петрин вместе с руководством Народного Фронта и Банка еды «Русь» запустили систему планирования поставок гуманитарной помощи. Через эту систему благотворительные организации могут увидеть потребность в необходимых продуктах и средствах личной гигиены, а также распланировать их поставку по количеству и времени. Это позволит избежать дублирования поставок другими благотворителями.

1 октября из республики Мордовия в Курскую область отправили очередной гуманитарный груз. Совместными усилиями собрали 5 тонн помощи. В посылку вошли продукты питания и предметы личной гигиены. К гуманитарной миссии присоединились сотрудники политических партий, Совета ветеранов Мордовии и Саранского приборостроительного завода.

2 октября в регион прибыла помощь из Ленинградской области. В составе партии – постельные комплекты, бытовая химия, товары для детей и продукты питания, рассказал глава региона Алексей Смирнов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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