«Справедливая Россия» чистит ряды и корректирует политический курс

«Справедливая Россия» чистит ряды и корректирует политический курсИдеологией партии станет «патриотический социализм»
В преддверии выборов в Госдуму в 2026 г. «Справедливая Россия» на съезде 26 октября приняла несколько важных решений: партия сменила сопредседателя, а также объявила о новом идеологическом курсе – «патриотическом социализме». «Этого [кадрового] вопроса в повестке дня не было, но я на президиуме рассказал, что я получил заявление от Геннадия Семигина о сложении своих полномочий [с поста сопредседателя] в связи с тем, что он будет занят на другой работе, – сказал председатель партии и лидер ее думской фракции Сергей Миронов. – Он останется членом партии, но считает необходимым с этого поста уйти».
Он поблагодарил Семигина за хорошую работу: «С «Патриотами России» к нам пришли хорошие соратники во многих регионах, результаты единого дня голосования тому свидетельство». Сам Семигин на съезде замечен не был. Еще одного сопредседателя партии – Захара Прилепина – на партийном мероприятии также не было: в президиуме сидел Миронов, а вела мероприятие член президиума центрального совета, депутат Госдумы Марина Ким.
«Справедливая Россия», «Патриоты России» (существовала с 2005 г.) и «За правду» (с 2020 г.) объединились 22 февраля 2021 г. на базе «Справедливой России». Тогда же Семигин (лидер «Патриотов России») и Прилепин («За правду») заняли посты сопредседателей партии Миронова. О том, что в «Справедливой России – Патриотах – За правду» (так партия сейчас называется по уставу) могут упразднить институт сопредседателей, а также о возможном возвращении партии к историческому названию, «Ведомости» сообщали 13 февраля и 18 октября. По данным «Ведомостей», этот вопрос начали обсуждать еще в 2023 г.
В связи с уходом Семигина «Справедливая Россия» не будет менять устав, уточнил Миронов. Одним из сопредседателей остается Прилепин, а освободившееся после Семигина место Миронов предложил отдать через год своему давнему подчиненному, руководителю аппарата партийной фракции в Госдуме Руслану Татаринову (см. врез). «Это еще один полковник российской гвардии, который находится на передовой. Это будет достойная кандидатура, пускай знает, что пост сопредседателя ждет его», – сказал Миронов. За несколько минут до выступления перед партийцами лидер справороссов предупредил журналистов, что никаких «кадровых сенсаций» ожидать не стоит.
Предложение назначить Татаринова сопредседателем партии носит скорее знаковый и символический характер, заявил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. Это значит, что рулить партией Миронов будет единолично, уверен он. Электорально потеря Семигина для партии минимальна – он политик с долгой историей, но «нулевой известностью», отметил политолог Михаил Виноградов.
Чем известен Татаринов
Руслан Татаринов окончил Высшее политическое училище им. 60-летия ВЛКСМ Внутренних войск МВД СССР, Российскую академию государственной службы при президенте России. С 2001 г. по 2011 г. работал в аппарате Совета Федерации в то время, когда верхней палатой руководил Сергей Миронов. В 2011 г. после перехода последнего целиком на партийную работу возглавил аппарат «Справедливой России» вместо депутата Олега Михеева. В 2013 г. журналист Павел Никулин обвинил Татаринова в нанесении ему побоев во время стычки около квартиры на Чистопрудном бульваре, где на тот момент проживали сторонники одного из оппозиционных кандидатов в мэры. Журналист указывал, что хотел попасть в квартиру, дверь которой взламывали полицейские для проведения обыска, но путь ему преградил Татаринов. В 2014 г. суд признал и Никулина и Татаринова виновными по части 1 статьи 116 УК РФ (побои) по встречным заявлениям друг друга. В ноябре 2022 г. Татаринов отправился служить добровольцем в зону военной спецоперации. В 2023 г. его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за выдающиеся боевые заслуги.
Также Миронов напомнил журналистам, что «Справедливой России» 28 октября исполняется 18 лет – партия станет «совершеннолетней». В 2006 г. партия была создана на базе «Родины» (в тот момент ее руководителем был Александр Бабаков), к ней тогда присоединились Российская партия жизни Миронова (тогда спикер Совета Федерации) и Партия пенсионеров (в тот момент ее руководителем был Игорь Зотов). Тогда партия была названа «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». «Мы уже взрослые. Как я шучу, 18 лет – пора жениться. Будем смотреть, выбирать», – игриво намекнул Миронов.
Куда пойдет партия Миронова
Смена политического курса «Справедливой России» не скрывалась – словосочетание «патриотический социализм» то и дело доносилось из разговоров прибывающих делегатов и участников съезда. Да и сам Миронов еще до начала формальной части съезда поделился с журналистами предстоящими изменениями. «Именно патриотический социализм, потому что в условиях проведения спецоперации по-иному быть не может. И именно социализм, потому что его идеалы, которые предали сегодня все социал-демократические партии Европы, еще впереди. И мы будем над ними работать», – заявил он.
В резолюции по итогам съезда сказано, что «патриотизм и социальная справедливость в жизни государства и общества взаимосвязаны и взаимообусловлены»: «Патриотический социализм прочно опирается на великие достижения российской цивилизации и является важнейшим условием ее дальнейшего развития». Теперь в «Справедливой России» говорят, что патриотический социализм должен стать идеологией, это «магистральный путь эффективного развития и процветания нашей великой родины».
Отстранение Семигина
По инициативе фракции «Справедливая Россия» в Госдуме 11 июня Семигин уже был освобожден от должности главы комитета по делам национальностей. Лишение Семигина поста главы комитета, по данным собеседников «Ведомостей» во фракции, было связано с конфликтом с военкорами, который возник после публикации 29 сентября 2023 г. на сайте движения «Патриоты России» (его возглавляет Семигин) статьи «Закон военного времени: почему действия Адама Кадырова – это урок для всех предателей Родины» за подписью депутата.
В материале, в частности, говорилось о том, что «если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын [главы Чечни] Рамзана Ахматовича [Кадырова], то, возможно, батальону «Ахмат» не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя». Семигин на следующий день заявил о взломе сайта «Патриотов России» и открестился от авторства статьи. После этого военкоры раскритиковали его, а Семигин подал иски о защите чести и достоинства. К примеру, был частично удовлетворен иск депутата к Евгению Рассказову (Топаз) – Семигин просил взыскать с военкора более 6 млн руб. Суд обязал Топаза выплатить депутату 500 000 руб.
Первый замруководителя фракции в Госдуме Дмитрий Гусев пояснил «Ведомостям», что предыдущая программа партии от 2021 г. ставила во главу угла тему культуры и вопросы бедности, в новой программе, которая будет принята к 2026 г., сделают акцент на патриотическом социализме. По его словам, современный социализм государственнический и патриотический – «и в этом его сила». Государство – это единственный институт, способный защитить человека от несправедливости, добавил он. Партия намерена принять новую редакцию программы с учетом корректировки идеологического курса, пояснил Миронов журналистам.
По большому счету изменение идеологической платформы партии ничего не значит, но рядовой избиратель часто ориентируется на отдельные слова – «патриотизм», «социализм», «справедливость», обратил внимание социолог Денис Волков. «Когда мы спрашивали людей, почему они голосуют за ту или иную партию, сторонники «Справедливой России» говорили, что они за справедливость, сторонники «Новых людей» – потому что они новые», – пояснил он. По его оценке, в электорате справороссов значительное число пожилых людей, поэтому для них как раз слова «социализм», «справедливость» имеют значение. «Ну а патриоты сейчас у нас все», – заключил он.
Партия продолжает позиционировать себя в радикально-экстремальной нише, что дает ей возможность «быть участником общего перформанса о мощной консолидации населения и власти», но не позволяет решать какие-либо значимые электоральные задачи, сказал Виноградов. Что именно партийцы вкладывают в понятие «патриотический социализм», сказать непросто, но вряд ли такая смена идеологического курса на что-то кардинально повлияет: «Справедливая Россия» всегда была посередине между «Единой Россией» и КПРФ, говорит президент Центра политических технологий Борис Макаренко. Корректировка идеологической платформы не приближает справороссов ни к одной из них, добавил он.
Без внутренних чисток не обойтись
Кроме того, в контексте предстоящих выборов лидер справороссов выразил недовольство работой региональных отделений по приему людей в партию. Миронов пояснил, что получает письма от граждан, которые хотели бы вступить в нее, но после написания заявления наступает тишина, никто на них не реагирует. «Конечно, мы не должны стремиться «давайте вот сделаем много-много», но когда я читаю статистику – 17 региональных отделений с прошедшего съезда [2023 г.] приняли в партию менее 10 человек, региональные отделения в Костромской и Астраханской областях не приняли ни одного человека, а региональные отделения в Республике Ингушетии и Владимирской области приняли лишь по одному новому партийцу. Это за полтора года, это недопустимо», – подчеркнул он.
«Это обычные рабочие внутрипартийные истории <...> у нас у региональных отделений есть KРI, их каждый месяц проверяют. Это улучшает эффективность работы каждого регионального отделения и партии в целом», – говорит Гусев. «Вопрос численности партии и привлечения людей чаще всего используется как повод для дальнейших политических действий в отношении представителей проблемных реготделений», – обратил внимание политконсультант Валентин Бианки. Это можно будет использовать как задел для дальнейших политических чисток в региональных ячейках, но не факт, что до 2026 г. конфигурация проблемных регионов не изменится, добавил он.