Что происходит в Курской области на 96-й день боевых действий

Представители правительства 8 ноября встретились с жителями Большесолдатского района, которые потеряли свое жилье, и обсудили с ними вопросы выплат и выдачи жилищных сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Встреча, на которую также пришел сенатор Алексей Кондратьев, прошла на фоне новостей о том, что жители Большесолдатского района вышли на центральную площадь в Курске «в надежде достучаться до властей региона». Сюжет об этом 6 ноября выпустил телеканал «Такт». Люди на встрече заявили, что многие оставшиеся без жилья живут не в ПВР, а на съемных квартирах, а арендная плата существенно выросла. Кроме того, большим семьям с детьми не сдают квартиры, жаловались собравшиеся.