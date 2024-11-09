Что происходит в Курской области на 96-й день боевых действий

Что происходит в Курской области на 96-й день боевых действийЗа сутки ВСУ потеряли 300 человек, а «Север» устроил засаду противнику
Более трех месяцев в Курской области российские военнослужащие ведут бои с украинскими солдатами, которые вторглись в приграничный регион в начале августа. Группировка «Север» продолжает наступление, а власти одного из районов встретились с людьми, которые потеряли свои дома.
«Ведомости» собрали актуальную информацию о том, что происходит в регионе спустя три месяца после вторжения ВСУ.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север», следует из очередной сводки оборонного ведомства, продолжили наступление, в ходе которого поразили силы механизированных, танковой, десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и бригад территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово. Российским военным удалось отразить семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, еще две атаки были сорваны. В результате, по данным Минобороны, ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и раненными, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.
Авиация и артиллерия также поразили скопления живой силы и техники нескольких бригад противника в районах 17 населенных пунктов Курской области. Наносились удары, в том числе ракетные, по резервам ВСУ в граничащей с РФ Сумской области. За сутки потери украинской стороны составили более 300 военнослужащих, а всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 800 военнослужащих, говорится в сводке.
Отдельно оборонное ведомство опубликовало кадры работы авиации. Экипажи Су-25 уничтожили замаскированную бронированную технику и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области, говорится в сообщении.
Кроме того, на одном из участков военнослужащие бригады морской пехоты «Севера» устроили засаду противнику: разгромили их позиции вместе с боевой техникой западного производства, сообщило Минобороны. По словам военных, ВСУ не ожидали такого жесткого отпора и были взяты врасплох, а морпехи смогли занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения украинской боевой техники. При отступлении противник оставил своих погибших и раненных солдат и минировал отдельные участки местности, сейчас морпехи уничтожают расставленные мины, рассказали в министерстве.
Большесолдатский район задает вопросы
Представители правительства 8 ноября встретились с жителями Большесолдатского района, которые потеряли свое жилье, и обсудили с ними вопросы выплат и выдачи жилищных сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Встреча, на которую также пришел сенатор Алексей Кондратьев, прошла на фоне новостей о том, что жители Большесолдатского района вышли на центральную площадь в Курске «в надежде достучаться до властей региона». Сюжет об этом 6 ноября выпустил телеканал «Такт». Люди на встрече заявили, что многие оставшиеся без жилья живут не в ПВР, а на съемных квартирах, а арендная плата существенно выросла. Кроме того, большим семьям с детьми не сдают квартиры, жаловались собравшиеся.
«В первую очередь людей интересовала возможность получения выплат за полную утрату имущества первой необходимости и ежемесячной компенсации за арендуемое жилье. Также поступали вопросы о получении сертификатов на приобретение или восстановление утраченных домовладений», – сообщили в правительстве.
Там отметили, что сертификаты получили около 2500 семей, дома которых располагались в 5 км от границы и в зоне интенсивных обстрелов.
Глава района Владимир Зайцев также уточнил в своем Telegram-канале, что в администрацию района жители подали 472 заявления по разрушенным от обстрелов домам, из них 191 домовладение уничтожено полностью. Он пообещал начать процесс восстановления территорий «как только позволит обстановка» и пожелал гражданам скорейшего наступления мира и терпения.
Помощь продолжает поступать
В ближайшее время колонны МЧС доставят в Курскую область более 700 т продовольствия, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале. Поставки организованы при поддержке Федерального агентства по государственным резервам, уточнили там. После сортировки продуктовые наборы распределят по пунктам выдачи гуманитарной помощи и передадут в ПВР.
По данным властей, первую партию гуманитарной помощи уже доставили в регион из Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России. В составе груза – 100 т тушенки и более 50 т макаронных изделий. С начала ноября Курская область получила порядка 32 т гумпомощи из Кемеровской, Владимирской областей, Москвы и Чувашии, а за три месяца в область доставили 5200 т груза.
Брянская область принимает курян
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова приехала в Брянскую область, которая в числе других регионов России приняла покинувших свои дома жителей Курской области. Об этом сообщил брянский губернатор Александр Богомаз. С омбудсменом он обсудил работу созданных в регионе пунктов временного размещения.
«У нас налажена работа между всеми службами, которые помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, стараемся оперативно реагировать на все просьбы и решать возникающие вопросы», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Сама Брянская область также подвергается атакам со стороны ВСУ: только за минувшую ночь над регионом уничтожили 28 беспилотников самолетного типа, сообщал губернатор.