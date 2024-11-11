Чем занимается Международный суд ООН

Чем занимается Международный суд ООНПринципы работы и роль на международной арене
Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) – главный судебный орган и высшая судебная инстанция для рассмотрения юридических споров между государствами. Учрежден Уставом ООН 26 июня 1945 г. для того, чтобы «проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права улаживание или разрешение международных споров или ситуаций», которые могут привести к войне.
Суд имеет две функции:
во-первых, он разрешает в соответствии с международным правом юридические споры, переданные ему на рассмотрение государствами;
во-вторых, выносит консультативные заключения по вопросам, которые у него запрашивают структуры ООН.
Суд начал работу в 1946 г., сменив собой Постоянную палату международного правосудия (ППМП), учрежденную в 1920 г. Лигой наций (распущена при создании ООН). Штаб-квартира суда находится во Дворце мира в Гааге (Нидерланды).
Работа Международного суда ООН зиждется на принципе добровольности признания его юрисдикции и общем принципе судопроизводства. Первый означает, что признание решений суда является добровольным делом каждого государства. Второй свидетельствует, что обратившиеся в суд государства находятся в состоянии юридического равенства как между собой, так и перед судом. Важным также считается принцип равноправия судей. Существует особый порядок выдвижения и избрания судей, запрет на исполнение обязанностей при наличии причастности к рассматриваемому делу или его сторонам, недопустимость внешней деятельности судей и т. д. От других органов, например Международного уголовного суда, который рассматривает обвинения в отношении конкретных лиц, Международный суд ООН отличается тем, что слушает дела только между государствами.
Статут Международного суда ООН
Международный суд ООН действует в соответствии со своим Статутом. Он делится на пять глав и содержит в общей сложности 70 статей. В первой главе, регламентирующей организацию суда, говорится, что он состоит из 15 членов, которые избираются на девятилетний срок Генассамблеей и Совбезом ООН с возможностью переизбрания. Судьи должны быть гражданами разных государств, но при этом они должны сохранять независимость и не представлять их интересы.
Вторая глава, регламентирующая компетенцию суда, содержит положение, согласно которому только государства могут быть сторонами дела. Таким образом, ООН не может жаловаться в свой собственный судебный орган. Ст. 36 Статута регулирует юрисдикцию суда по конкретным спорам, которые могут касаться толкования договоров, любых вопросов международного права, фактов нарушения международных обязательств, а также характера и размеров возмещения за такие нарушения.
Ст. 38 Статута устанавливает источниками права для суда международные конвенции, международный обычай, общие принципы права, признанные цивилизованными нациями, а также судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм.
В третьей главе, посвященной процедуре и порядку судопроизводства, говорится, что рабочими языками суда являются английский и французский. По ходатайству любой из сторон суд обязан предоставить ей право пользоваться другим языком. Согласно ст. 46 Статута, слушания осуществляются публично, если стороны не требуют обратного, а совещания суда проходят тайно. Все вопросы разрешаются голосованием судей, а в случае равенства голосов определяющим становиться голос председателя или судьи, который его замещает. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Ходатайство о пересмотре решения может быть заявлено только по вновь открывшимся обстоятельствам, которые могут оказать влияние на исход дела. Подать такую жалобу можно в течение полугода после раскрытия этих обстоятельств и не позднее 10 лет с момента вынесения решения.
Четвертая глава посвящена консультативным заключениям. В ст. 65 сказано, что суд может давать «консультативные заключения по любому юридическому вопросу, по запросу любого учреждения, уполномоченного делать такие запросы самим Уставом ООН или согласно этому Уставу», что также является общим принципом работы суда.
Несмотря на то что все 193 государства - члена ООН выступают сторонами Статута, юрисдикция суда является факультативной. Суд может рассматривать дела только тогда, когда государства признают себя сторонами спора. При этом у суда нет средств для прямого исполнения своих постановлений.
Какие споры разрешал Международный суд ООН
С момента создания Международный суд ООН рассмотрел около 150 дел. 80% из них относились к спорам между государствами. Первым делом стал иск Великобритании к Албании. Поводом послужил подрыв двух британских эсминцев в проливе Корфу в 1946 г. Суд постановил, что мины не могли быть установлены без ведома правительства Албании и обязал ее выплатить Лондону компенсацию. Албания согласилась только в 1992 г. Тогда же суд провел окончательную демаркацию границ и закончил 90-летний территориальный спор между Сальвадором и Гондурасом, который в 1969 г. привел к шестидневной войне между двумя странами. В 1999 г. в Международный суд ООН обратилась Югославия, которая обвинила Бельгию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Голландию, Португалию, Испанию, Великобританию и США в «нарушении обязательств не применять силу» из-за начала операции «Союзная сила». Эти иски были отклонены судом, который постановил, что не обладает юрисдикцией, которая позволила бы ему прекратить бомбардировки стран НАТО. Наконец, в 2023 г. ЮАР подала иск к Израилю, в котором говорилось, что его действия в Палестине носят «геноцидный характер», что стало первым возбуждением дела против еврейского государства в истории. Израиль в ответ выдвинул встречный иск, в котором говорилось о беспочвенности обвинений ЮАР, не подпадающих под Конвенцию о геноциде 1948 г.
В истории Международного суда ООН было три случая, когда иски подавались к России. Первым стало обвинение со стороны Грузии в 2008 г. Тогда Россию обвинили в том, что с 1990 г. она нарушала на территории Южной Осетии и Абхазии Конвенцию 1965 г. об устранении всех форм расовой дискриминации, осуществляя систематическое преследование и дискриминацию грузин. В 2011 г. суд постановил, что не обладает достаточной юрисдикцией для рассмотрения этого дела. В 2017 г. иск к России подала Украина, которая обвинила Москву в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск Киева включал в себя обвинение в финансировании и поставках вооружений ДНР и ЛНР. Наконец, третий иск, тоже от Украины, был подан 26 февраля 2022 г. Тогда Украина обвинила Россию в ложном толковании конвенции о геноциде, на основании которого была признана независимость ДНР и ЛНР и начата специальная военная операция. От участия в устном разбирательстве суда Россия отказалась и оспорила его юрисдикцию по этому делу. Суд постановил, что Россия должна немедленно прекратить боевые действия в ожидании окончательного решения по делу.
Суд не только внес вклад в развитие свода правовых принципов, регулирующих порядок приобретения и делимитации территорий, но также повлиял на развитие морского права: его практика воодушевила составителей Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. и Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Нормы о мирном проходе и об обязательствах прибрежных государств, существование которых установил суд, были включены в эти договоры. При этом, несмотря на неспособность суда предотвращать применение силы между государствами, несколько раз ему удавалось разряжать острые ситуации, содействовать нормализации отношений между государствами и возобновлять переговорные процессы, зашедшие в тупик. Кроме того, суд посредством своих консультативных заключений способствовал деколонизации стран. Например, обретение независимости Намибией в 1990 г. произошло отчасти благодаря работе суда.
Международный суд ООН является юридически обустроенным институтом мирового сообщества, созданным для обеспечения верховенства права в международных отношениях. Итогом его деятельности стал серьезный вклад в развитие правовых принципов, находящихся в основе поддержания миропорядка. Деятельность суда напрямую отражает уровень развития международного права, отношения к нему мирового сообщества и степень влияния принципа уважения на политические, экономические и социокультурные процессы. Обладая минимальной юрисдикцией, Международный суд ООН не в состоянии разрешать крупнейшие международные конфликты, но, тем не менее, он может разъяснять и толковать нормы международного права и выносить консультативные заключения.