Чем занимается Международный суд ООН

С момента создания Международный суд ООН рассмотрел около 150 дел. 80% из них относились к спорам между государствами. Первым делом стал иск Великобритании к Албании. Поводом послужил подрыв двух британских эсминцев в проливе Корфу в 1946 г. Суд постановил, что мины не могли быть установлены без ведома правительства Албании и обязал ее выплатить Лондону компенсацию. Албания согласилась только в 1992 г. Тогда же суд провел окончательную демаркацию границ и закончил 90-летний территориальный спор между Сальвадором и Гондурасом, который в 1969 г. привел к шестидневной войне между двумя странами. В 1999 г. в Международный суд ООН обратилась Югославия, которая обвинила Бельгию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Голландию, Португалию, Испанию, Великобританию и США в «нарушении обязательств не применять силу» из-за начала операции «Союзная сила». Эти иски были отклонены судом, который постановил, что не обладает юрисдикцией, которая позволила бы ему прекратить бомбардировки стран НАТО. Наконец, в 2023 г. ЮАР подала иск к Израилю, в котором говорилось, что его действия в Палестине носят «геноцидный характер», что стало первым возбуждением дела против еврейского государства в истории. Израиль в ответ выдвинул встречный иск, в котором говорилось о беспочвенности обвинений ЮАР, не подпадающих под Конвенцию о геноциде 1948 г.