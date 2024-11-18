Что известно о ситуации в Курской области на 18 ноября

Что известно о ситуации в Курской области на 18 ноябряЗападные СМИ со ссылкой на источники пишут, что США разрешили удары дальнобойными ракетами по региону
В Курской области 105 дней длятся бои между Вооруженными силами (ВС) России и украинской армией, которая вторглась в регион 6 августа. Боевые действия, судя по сводке Минобороны РФ, сосредоточены в приграничном Украине Суджанском районе, но о наступлении российских военных или контратаках ВСУ за минувшие сутки не сообщается. Тем временем ряд западных СМИ сообщили, что президент США Джо Байден якобы разрешил Киеву применять для ударов вглубь территории России дальнобойные ракеты, в частности ATACMS. По информации The New York Times и CNN, оружие предназначено для использования в основном в Курской области.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в регионе на 18 ноября.
Сводка Минобороны
Подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово (Суджанский район), говорится в сводке Минобороны РФ. Борьба велась против четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны. О наступлении бойцов «Севера» на этом направлении не сообщалось с 14 ноября.
Российские войска авиацией и огнем артиллерии ударили по украинским военным в районах еще 17 населенных пунктов Суджанского района. ВС РФ также продолжают атаки по местам скопления ВСУ в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью: удары нанесены в районах Басовки и Журавки.
За сутки ВСУ потеряли 420 военнослужащих, 24 человека сдались в плен, заявляет Минобороны РФ. Согласно сводке, всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли свыше 33 670 военных.
О возможных ударах ракетами ATACMS
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на применение поставленных американцами дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По данным издания, украинская армия хочет направить их на Курскую область, куда якобы были переброшены северокорейские военные. Портал Axios со ссылкой на собственный источник добавил, что решение было доведено до сведения Украины около трех дней назад. Источник CNN также уточнил, что на данный момент оружие предназначено для использования в основном в Курской области.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 18 ноября заявил, что если решение насчет ударов вглубь России западным дальнобойным оружием действительно было сформулировано и доведено до Киева, то это «качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».
Помощь жителям
Власти Курской области продолжают работу по обеспечению жильем и выплате компенсаций за утраченное имущество жителям, которые пострадали в результате боевых действий. В частности, принято 5458 заявлений на выдачу жилищных сертификатов. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что для удобства граждан запущен специальный чат-бот в Telegram. Там можно найти информацию обо всех мерах поддержки и получить консультацию профильного специалиста.
В креативном кластере «Поток» по поручению Смирнова также организован прием населения. На этой неделе его будут вести региональные министры по труду и занятости, цифрового развития и связи, руководитель администрации Курской области, представители региональных министерств соцобеспечения, материнства и детства, здравоохранения, специалисты отделения Социального фонда России, Управления Росреестра и др.
О раненых после атаки ВСУ
17 ноября в Большесолдатском районе в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор районной «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Ранения также получили ее супруг, который является участковым уполномоченным полиции, и оператор электронного набора и верстки «Народной газеты». 18 ноября пострадавших в областной многопрофильной клинической больнице навестил замгубернатора Андрей Белостоцкий.
Как сообщили медики, участковый находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма и повреждена грудная клетка. В ближайшее время мужчину планируют перевезти на лечение в Москву. У второй пациентки травмированы плечевой и локтевой суставы, после осмотра ее отпустили на амбулаторное лечение.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские компетентные ведомства квалифицировали данную атаку ВСУ как теракт. Следователи работают над установлением всех причастных к убийству Кузнецовой, добавила Захарова.