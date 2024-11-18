Что известно о ситуации в Курской области на 18 ноября

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на применение поставленных американцами дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По данным издания, украинская армия хочет направить их на Курскую область, куда якобы были переброшены северокорейские военные. Портал Axios со ссылкой на собственный источник добавил, что решение было доведено до сведения Украины около трех дней назад. Источник CNN также уточнил, что на данный момент оружие предназначено для использования в основном в Курской области.