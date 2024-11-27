Парламентарии предложили приостанавливать запрет террористических организаций

Парламентарии предложили приостанавливать запрет террористических организацийИнициатива совпала с визитом Сергея Шойгу в Кабул
Сенаторы и депутаты во главе с первым зампредом Совета Федерации Андреем Яцкиным внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий приостановку запрета на деятельность террористических организаций, если они прекратили противоправную деятельность или ее пропаганду. Инициатива может стать шагом к исключению «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) из российского реестра запрещенных организаций и признанию его власти в Афганистане.
Сейчас законом предусмотрено, что запрет деятельности организации, признанной в России террористической, приостанавливается по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя при наличии фактических материалов, подтверждающих прекращение организацией террористической деятельности или ее пропаганды. После этого копия судебного решения направляется в ФСБ для внесения изменений в список террористических организаций.
При этом законодательный механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации, отсутствует. Авторы инициативы посчитали это правовым пробелом, который необходимо устранить. Порядок процедуры будет аналогичным полному запрету и его отмене.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 26 ноября заявил, что Москва считает важным налаживать контакты с властями талибов в Афганистане, учитывая, что «эта страна находится в соседнем к нам регионе». А директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран Содружества Независимых Государств призвал участников налаживать «конструктивное взаимодействие» с афганскими властями и спецслужбами в сфере противодействия незаконному обороту оружия и наркотрафику.
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, исключение «Талибана» из реестра запрещенных организаций ведется «пока только в формате рассуждений». Он также не исключил, что проблема Афганистана станет темой обсуждений на саммите ОДКБ, который пройдет 28 ноября в Астане.
Российский МИД и Минюст рекомендовали президенту Владимиру Путину исключить «Талибан
Москва осторожно подходит к вопросу выстраивания отношений с «Талибаном», так как история взаимодействия с ним в разные периоды времени доходила и до полноценной конфронтации, полагает завсектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений РАН Станислав Притчин. Тем не менее, продолжает эксперт, угроза роста террористической опасности в регионе диктует необходимость интенсификации такого диалога.
Законопроект был внесен в день визита российской делегации во главе с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу в Кабул, где он, по данным афганского новостного портала Alemarah, также напоминал о планах исключить «Талибан» из реестра запрещенных. В афганской столице он провел четыре встречи: с афганским вице-премьером по политическим вопросам Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и главой МВД Сираджуддином Хаккани. В ходе переговоров Шойгу обратил внимание на улучшение ситуации с безопасностью в Афганистане, где до недавних пор шла разрушительная гражданская война. Это говорит о том, что талибы занимаются этой проблемой всерьез, «понимая, что без безопасности никто в страну ни с крупными, ни с мелкими проектами не пойдет», подчеркнул Шойгу. Он также выразил намерение Москвы продолжать развивать двусторонние отношения по всем направлениям. По его словам, российские инвесторы проявляют интерес к инвестированию в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство Афганистана.
Шойгу отметил, что Россия по двусторонней линии за 12 месяцев направила в Афганистан более 1200 т грузов с гуманитарной помощью.
В свою очередь, вице-премьер Абдул Кабир выразил надежду, что визит российской делегации еще больше укрепит двусторонние связи, и поблагодарил Москву за поддержку исламского эмирата на международной арене. А его коллега Гани Барадар пожелал, чтобы российско-афганские переговоры в Кабуле стали отправной точкой для обмена делегациями высокого уровня и стороны детально обсудили вопросы безопасности.
По данным представителя минторга в правительстве «Талибана» Абдул-Салама Джавада, за первые восемь месяцев 2024 г. российско-афганский товарооборот составил $174 млн, из них лишь $2,2 млн – афганский экспорт, передает афганский интернет-портал TOLOnews. Из России Афганистан импортирует преимущественно нефтепродукты, древесину и сельскохозяйственную продукцию. По итогам 2023 г. товарооборот России и Афганистана составил около $560 млн, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.
Москва могла бы предоставлять афганскому правительству свои разведданные для борьбы с террористами, а также оказать медийную помощь, чтобы нивелировать пропаганду ИГ (признана террористической и запрещена в России), говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Георгий Мачитидзе. По его словам, ранее талибы отказывались сотрудничать с Россией в области безопасности и полагались лишь на свои силы. Но с тех пор террористическая угроза расползлась на соседние страны, замечает эксперт: «ИГ обладает сильными медийными ресурсами, что позволяет им влиять на умы молодежи в Центральной Азии. Наша страна обладает опытом и силами в контрпропаганде».
Пока Афганистан не решит проблему с безопасностью, российские предприятия вряд ли будут вкладывать деньги в экономические проекты страны, считает Мачитидзе. России наиболее выгодно участие в региональных транспортных проектах, продолжает Притчин: «Это увеличит транспортную связанность нашей страны с Центральной Азией и позволит нарастить товарооборот со странами региона».