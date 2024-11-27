Парламентарии предложили приостанавливать запрет террористических организаций

Законопроект был внесен в день визита российской делегации во главе с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу в Кабул, где он, по данным афганского новостного портала Alemarah, также напоминал о планах исключить «Талибан» из реестра запрещенных. В афганской столице он провел четыре встречи: с афганским вице-премьером по политическим вопросам Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и главой МВД Сираджуддином Хаккани. В ходе переговоров Шойгу обратил внимание на улучшение ситуации с безопасностью в Афганистане, где до недавних пор шла разрушительная гражданская война. Это говорит о том, что талибы занимаются этой проблемой всерьез, «понимая, что без безопасности никто в страну ни с крупными, ни с мелкими проектами не пойдет», подчеркнул Шойгу. Он также выразил намерение Москвы продолжать развивать двусторонние отношения по всем направлениям. По его словам, российские инвесторы проявляют интерес к инвестированию в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство Афганистана.