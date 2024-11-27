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Матвиенко увидела в испытаниях «Орешника» потенциал для мирного урегулирования

Вслед за нижней палатой парламента решение президента оценила верхняя
Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости

Председатели Совета Федерации и комитета по международным делам Валентина Матвиенко и Григорий Карасин на пленарном заседании верхней палаты парламента оценили испытания новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник».

Карасин заявил, что Россия располагает современными и эффективными средствами, «чтобы обуздать любые авантюры». «Пример тому – недавний удар российскими баллистическими ракетами «Орешник» в неядерном исполнении по объекту ВПК Украины – заводу «Южмаш», – сказал сенатор. Он также напомнил, что 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновленную доктрину ядерного сдерживания, которая «стала суровым предупреждением натовским горе-стратегам». «Ключевое понятие в ней – сдерживание. Призыв Москвы может быть услышан. Альтернативой этому может стать мировая катастрофа», – подчеркнул глава международного комитета СФ.

После его выступления по теме «Орешника» высказалась Матвиенко. Обращение Путина по поводу испытания «Орешника» и успешную демонстрацию гиперзвукового оружия она назвала «мощнейшим актом современной геополитики», чья значимость «еще долго будет раскрываться». «Конечно, все понимают, что это и мощный сигнал, и у нас есть четкое понимание, знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами», – заявила спикер СФ. Она подчеркнула, что удар новой российской ракетой по «Южмашу» является ответом «на продолжающуюся эскалацию Запада, на шаги, приведшие к атакам российских объектов дальнобойным оружием».

«В этом акте и словах Владимира Владимировича заложен очень большой потенциал для того, чтобы склонить чашу весов в сторону выбора мирного пути разрешения конфликта при безусловном соблюдении интересов России, нашей безопасности и нашего суверенитета и предупреждения о недопустимости такой безрассудной эскалации, которая никогда не принесет желаемого результата, и это доказано нами на поле боя», – заявила Матвиенко.

По ее мнению, «все это должен услышать Запад, переосмыслить, одуматься и признать то, что они проиграли, что они не смогли добиться целей сдерживания развития России, что они не смогли нанести России геополитическое поражение, и сесть за стол переговоров по широкому кругу вопросов без народной безопасности». «Надеемся, что реакция будет адекватная, иначе это будет тупиковый путь», – заключила она.

Накануне почтение президенту за успешные испытания «Орешника» выразили депутаты Госдумы. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пришел на пленарное заседание нижней палаты парламента в футболке с изображением Путина, стилизованным под постер боевика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом, и подписью «Крепкий орешник». Представители «Единой России» и оппозиционных фракций выступили с трибуны Госдумы в поддержку решения президента об испытаниях новейшей сверхзвуковой ракеты.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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