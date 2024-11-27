Матвиенко увидела в испытаниях «Орешника» потенциал для мирного урегулирования

После его выступления по теме «Орешника» высказалась Матвиенко. Обращение Путина по поводу испытания «Орешника» и успешную демонстрацию гиперзвукового оружия она назвала «мощнейшим актом современной геополитики», чья значимость «еще долго будет раскрываться». «Конечно, все понимают, что это и мощный сигнал, и у нас есть четкое понимание, знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами», – заявила спикер СФ. Она подчеркнула, что удар новой российской ракетой по «Южмашу» является ответом «на продолжающуюся эскалацию Запада, на шаги, приведшие к атакам российских объектов дальнобойным оружием».