«День «Орешника» в Госдуме

Цепляться за знаковые инфоповоды – классика поведения депутатов, сказал «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Политолог Алексей Макаркин заметил, что это не первая и не последняя демонстрация думского консенсуса по вопросам внешней политики, обороны и безопасности, который возник еще до 24 февраля 2022 г. «Депутаты могут спорить по поводу налогов, тем образования, медицины, социальной сферы, но по поводу вопросов обороны, внешней политики, безопасности консенсус после спецоперации еще более укрепился. И в целом спецоперация способствует тому, что и в других вопросах депутаты тоже сближаются. Например, в этом году ни одна фракция не голосовала против бюджета. А раньше это делали коммунисты, справороссы. Сейчас против бюджета в первом чтении ни одна фракция не выступила», – сказал он «Ведомостям».