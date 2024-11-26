«День «Орешника» в Госдуме

«День «Орешника» в ГосдумеДепутаты выразили почтение президенту за успешные испытания новой ракеты
Депутаты Госдумы на пленарном заседании массово выступили с одобрением испытаний новейшей ракеты средней дальности, получившей название «Орешник». Лидер «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов пришел в Думу в футболке с портретом президента России Владимира Путина и подписью «Крепкий орешник» (изображение стилизовано под постер боевика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли). На вопрос журналистов, откуда футболка, Миронов ответил: «Секрет». Ранее такая одежда появилась в продаже на маркетплейсах.
Выступая с трибуны Госдумы, Миронов заявил, что он вместе с коллегами гордится страной и президентом. «Владимир Владимирович Путин в очередной раз всех переиграл», – подчеркнул лидер СР. Также Миронов пообещал, что у России «будет много таких ракет».
«Я просто еще раз напомню тактико-технические характеристики. Реальная подлетная скорость – 4 км/с. Максимальная скорость любых средств ПВО блока НАТО – 3,5 км/с. Вот и все. Эта ракета недосягаема для системы ПВО, в этой связи она будет делать то, что она сделала с “Южмашем” (производитель ракетно-космической техники. – “Ведомости”) на территории Украины. И так будет со всеми, кто не верит и кто пытается “нагнуть” нашу страну, принудить к каким-то действиям, которые идут в ущерб нашей национальной безопасности», – сказал Миронов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил «удачное» название новой ракеты. «Знаете, в русской мифологии это означает, что он отгоняет злых духов. И получить на орехи вовремя, поэтому это симпатичное название, оно приживется. Я думаю, 21 ноября скоро назовут День "Орешника", и вам придется за это голосовать», – сказал он, обращаясь к депутатам.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») напомнил, что в соответствии с измененной ядерной доктриной Россия может использовать ядерное оружие против некоторых стран Запада. «Это надо услышать, понять и прочитать. И существующие средства противоракетной обороны, они бессильны против наших систем, против “Орешника”. “Орешник” далеко не самая мощная система, но важно, что в СВО вступил новый род войск – ракетные войска стратегического назначения и новый класс вооружений», – сказал Никонов (цитата по ТАСС).
Член комитета нижней палаты парламента по международным делам Роза Чемерис («Новые люди») сказала на пленарном заседании, что после испытаний «Орешника» «весь западный мир увидел, что больше не получится использовать украинцев как живой щит, а саму Украину – как инструмент для решения своих геополитических, да и не только геополитических задач». «Для нас запуск баллистических ракет – это прежде всего четкий сигнал, четкий, ясный сигнал Западу и его сторонникам, что пришло время остановиться», – подчеркнула она. По мнению Чемерис, «чем дальше будет продолжаться война, тем хуже и разрушительнее для всех будет ее итог». «Россия дала четкий сигнал, это понятный сигнал. Остановиться нужно здесь, остановиться нужно сейчас», – заявила депутат.
Цепляться за знаковые инфоповоды – классика поведения депутатов, сказал «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Политолог Алексей Макаркин заметил, что это не первая и не последняя демонстрация думского консенсуса по вопросам внешней политики, обороны и безопасности, который возник еще до 24 февраля 2022 г. «Депутаты могут спорить по поводу налогов, тем образования, медицины, социальной сферы, но по поводу вопросов обороны, внешней политики, безопасности консенсус после спецоперации еще более укрепился. И в целом спецоперация способствует тому, что и в других вопросах депутаты тоже сближаются. Например, в этом году ни одна фракция не голосовала против бюджета. А раньше это делали коммунисты, справороссы. Сейчас против бюджета в первом чтении ни одна фракция не выступила», – сказал он «Ведомостям».
21 ноября Путин заявил, что Россия успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник». Вооруженные силы России атаковали оборонные объекты Украины, мишенью стал завод «Южмаш» в Днепре (до 2016 г. – Днепропетровск). Президент назвал удар ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях.