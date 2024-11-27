Власти дали старт второму конкурсу «Лидеры России. Политика»Он приурочен к выборам депутатов Госдумы, которые пройдут в 2026 году
Власти запустили второй конкурс «Лидеры России. Политика», приуроченный к выборам в Госдуму в 2026 г. О старте конкурса 27 ноября объявил первый заместителя руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он рассказал об изменениях, которые ожидают конкурс перед новой парламентской кампанией. В частности, второй конкурс стартовал почти за два года до выборов.
«В прошлый раз проект был начат меньше, чем за год до выборов, и ему не совсем хватило времени и на процедуры отбора, а самое главное – на программу обучения. В прошлый раз она была всего три месяца, в этот раз мы хотим уделить ей существенно большее время», – заявил Кириенко. Кроме того, победителей конкурса на этот раз будут определять не по итогам финала, а по итогам обучения, на которое будут приглашены финалисты проекта.
Первый конкурс «Лидеры России. Политика» проходил в 2020-2021 гг. Тогда победителями стали 49 человек. «Из 49 победителей первого сезона 18 человек сейчас представляют интересы россиян в Госдуме, два человека – в Совете Федерации, три – в региональных парламентах, два – в городских советах депутатов. Еще 17 человек получили новые должности в иных структурах», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Регистрация участников конкурса будет проходить с ноября 2024 г. по январь 2025 г. Затем состоится онлайн-тестирование участников, по итогам которого будет составлен рейтинг тех, кто прошел во второй этап конкурса. После этого до 600 человек пройдут через очный этап конкурса. Затем 200 финалистов будут приглашены для прохождения обучения, которое начнется в мае 2025 г. Обучение будет проходить в течение десяти месяцев – будет пять модулей, всего 500 часов. Среди основных тем учебы – российская государственность (исторический аспект и текущие вызовы), конституционное устройство России и система органов публичной власти, политическое администрирование, управление информационной повесткой, современные управленческие технологии, командообразование и повышение личной эффективности, навыки публичных выступлений, теория и практика управления (модули в регионах). По итогам обучения могут объявить до 100 победителей, которые смогут получить наставников.
Среди наставников конкурса будут представители всех парламентских фракций, в частности, депутаты Госдумы Юрий Афонин (КПРФ), Сергей Каргинов (ЛДПР), Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), Павел Крашенинников («Единая Россия») и др. Кроме того, на этот раз среди наставников конкурса будет больше представителей администрации президента, в частности, замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт, заместители начальника управления президента по внутренней политике Денис Степанюк и Антон Награлин, заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич и др.