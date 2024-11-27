Власти дали старт второму конкурсу «Лидеры России. Политика»

«В прошлый раз проект был начат меньше, чем за год до выборов, и ему не совсем хватило времени и на процедуры отбора, а самое главное – на программу обучения. В прошлый раз она была всего три месяца, в этот раз мы хотим уделить ей существенно большее время», – заявил Кириенко. Кроме того, победителей конкурса на этот раз будут определять не по итогам финала, а по итогам обучения, на которое будут приглашены финалисты проекта.