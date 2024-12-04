Сирийские боевики продолжают попытки наступления на Хаму

Сирийские боевики продолжают попытки наступления на ХамуКурдские ополченцы могут открыть против правительственных сил второй фронт
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) и союзная им «Свободная сирийская армия» пытаются продолжать наступление в провинции Хама и находятся в 6 км от одноименного административного центра, передает агентство Anadolu. По сообщению агентства, сирийские боевики захватили населенные пункты Зор-эль-Махрука, Зор-эль-Хейса, Зор-Абу-Зейид, Зор-эль-Меселих, Зор-Эдж-Джедид и Хаттап и делают попытку продвигаться в сторону города Хама с трех направлений. Сирийские власти пока не сообщили деталей этих боев. Минобороны России сообщило лишь о нанесении ракетно-бомбовых ударов ВКС России по местам скопления техники, живой силы, складам боеприпасов и колонн техники боевиков в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Всего, по их данным, за сутки правительственные войска Сирии и российские ВКС уничтожили порядка 100 боевиков.
В этих боях не было и нет сплошного фронта, на севере Хамы происходят лишь очаговые бои, поэтому говорить о развале фронта сирийской армии не приходится, замечает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, ситуация на поле боя в любой момент может измениться на 180 градусов, учитывая активизацию российских ВКС, проиранских ополчений и перегруппировку сирийских войск.
В то же время Союз демократических сил (СДС), основу которого составляют курдские отряды YPG, при поддержке авиации США неожиданно начали наступление в так называемом районе семи деревень в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны на правительственные войска. Но, как передает сирийское госагентство SANA, сирийская армия вместе с проиранскими ополчениями пока отражают все их атаки.
К военной активности курдских формирований на востоке Сирии подталкивают дислоцированные там американские военные, полагает Литовкин. Вашингтон, считает эксперт, воспользовавшись слабостью Дамаска, чужими руками пытается свергнуть Асада, чтобы впоследствии вытеснить из арабской республики Иран и Россию.
С начала гражданской войны в Сирии в 2012 г. курдские силы не стремятся создать независимое государство, а добиваются от центральных властей расширения своих полномочий, говорит программный координатор РСМД Иван Бочаров. СДС, отмечает эксперт, вероятно, воспользовался ситуацией, для того чтобы усилить свои переговорные позиции в возможном диалоге с Дамаском.
Одновременно Иран организовал переброску из соседнего Ирака бойцов из иракских шиитских группировок «Бадр» и «Нуджабаа» на помощь президенту Сирии Башару Асаду. Как сообщает Reuters со ссылкой на двух источников в иракских силах безопасности, переброска осуществляется скрытно небольшими группами поздно вечером по грунтовым дорогам, чтобы избежать авиаударов со стороны американских ВВС. При этом, как пишет агентство со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, союзная Тегерану ливанская группировка «Хезболла» пока не спешит идти на помощь Дамаску из-за тяжелых потерь после боев с израильской армией. По словам собеседников Reuters, «Хезболла» вывела свои силы из Сирии в Ливан в октябре.
Эскалация насилия в Сирии разрушила сложившийся в 2020 г. статус-кво, теперь перспективы постконфликтного восстановления республики откладываются на неопределенный срок, замечает Бочаров. Ранее в восстановлении местной экономики готовы были участвовать ОАЭ, в то время как Россия взяла бы на себя роль гаранта безопасности Сирии, сказал эксперт: «Теперь инвестиционный климат и гуманитарная ситуация в арабской стране еще сильнее ухудшились».
Из-за новой эскалации также возрастают риски роста антиправительственных акций на подконтрольных Дамаску территориях, продолжает Бочаров. «Любая дестабилизация обостряет существующие в Сирии хронические проблемы. Поэтому я не исключаю вероятность антиправительственных протестов, как это было в прошлом году в Сувейде, когда протестующие нападали на офисы правящей партии «Баас» и даже вели перестрелку с силами безопасности», – заключил эксперт.