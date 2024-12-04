Сирийские боевики продолжают попытки наступления на Хаму

Одновременно Иран организовал переброску из соседнего Ирака бойцов из иракских шиитских группировок «Бадр» и «Нуджабаа» на помощь президенту Сирии Башару Асаду. Как сообщает Reuters со ссылкой на двух источников в иракских силах безопасности, переброска осуществляется скрытно небольшими группами поздно вечером по грунтовым дорогам, чтобы избежать авиаударов со стороны американских ВВС. При этом, как пишет агентство со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, союзная Тегерану ливанская группировка «Хезболла» пока не спешит идти на помощь Дамаску из-за тяжелых потерь после боев с израильской армией. По словам собеседников Reuters, «Хезболла» вывела свои силы из Сирии в Ливан в октябре.