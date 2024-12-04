Трамп выдвинул Пола Аткинса на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржам

Кроме того, Трамп выдвинул кандидатуру экс-помощника секретаря по связям с общественностью минфина США Моники Кроули на должность помощника госсекретаря и главы протокольной службы. Она будет представителем администрации на крупных мероприятиях, включая празднование 250-летия страны в 2026 г., чемпионат мира по футболу в 2026 г. и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 г. Кроули является ведущей и аналитиком на телеканалах Fox News и Fox Business Network.