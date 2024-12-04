Трамп выдвинул Пола Аткинса на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржам

Трамп выдвинул Пола Аткинса на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржамСтали также известны имена будущих сотрудников Белого дома и министерств
Избранный президент США Дональд Трамп определился с рядом руководителей на должности в Белом доме, комиссии по ценным бумагам и биржам, министерстве юстиции и минфине. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.
Занять пост руководителя комиссии по ценным бумагам и биржам США Трамп предложил генеральному директору и основателю консалтинговой компании по управлению рисками Patomak Global Partners Полу Аткинсу. С 2017 г. он также является сопредседателем отраслевой организации в структуре цифровой торговой палаты США Token Alliance и занимается разработкой и изучением индустрии цифровых активов.
«Он верит в перспективы создания надежных, инновационных рынков капитала, которые реагируют на потребности инвесторов и предоставляют капитал для того, чтобы сделать нашу экономику лучшей в мире. Он также признает, что цифровые активы и другие инновации имеют решающее значение для того, чтобы сделать Америку более великой, чем когда-либо прежде», – заявил Трамп об Аткинсе.
Своим помощником и советником избранный президент выбрал Дэвида Уоррингтона. Он возглавит управление юрисконсульта Белого дома и будет занимать должность главного юриста. Уоррингтон был личным адвокатом Трампа и юристом его предвыборной кампании. Ранее он также был президентом Национальной ассоциации юристов Республиканской партии, а сейчас является партнером в юридической группе Dhillon Law Group.
Советником по торговле и производству станет Питер Наварро – главный торговый помощник Трампа во время его первой администрации и бывший директор Национального торгового совета.
«Во время моего первого президентского срока немногие были более эффективны и настойчивы, чем Питер, в соблюдении двух моих священных правил: покупай американское и нанимай американца. Он помог мне пересмотреть условия несправедливых торговых сделок, таких как NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле – "Ведомости") и Корейско-американское соглашение о свободной торговле, и быстро принял все мои тарифные и торговые решения», – написал Трамп.
Советником в новом внештатном министерстве по повышению эффективности госуправления (DOGE) избран юрист по выборам республиканцев Уильям Макгинли. Он должен сыграть решающую роль в освобождении экономики США от обременительных нормативных актов, чрезмерных расходов и расточительства правительства, заявил Трамп. Макгинли будет работать совместно с предпринимателем Илоном Маском, который инициировал создание DOGE и возглавит его «на общественных началах».
Кроме того, Трамп выдвинул кандидатуру экс-помощника секретаря по связям с общественностью минфина США Моники Кроули на должность помощника госсекретаря и главы протокольной службы. Она будет представителем администрации на крупных мероприятиях, включая празднование 250-летия страны в 2026 г., чемпионат мира по футболу в 2026 г. и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 г. Кроули является ведущей и аналитиком на телеканалах Fox News и Fox Business Network.
На должность заместителя министра финансов США Трамп выдвинул профессора финансов и главного экономиста аналитического центра America First Policy Institute Майкла Фолкендера. Он занимал должность помощника госсекретаря по экономической политике в минфине во время первого президентского срока Трампа.
Помощником генерального прокурора в антимонопольном отделе министерства юстиции выбрана Гейл Слейтер. Ранее она работала в Федеральной торговой комиссии (FTC), Национальном экономическом совете, а также консультировала будущего вице-президента Джей Ди Вэнса.