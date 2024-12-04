Взгляд на Америку из Америки

Взгляд на Америку из АмерикиПод предводительством Маска глубинное государство выйдет из тени
Тех, кто полагает, что триумфальное возвращение к власти Дональда Трампа приведет к разгрому американского глубинного государства, ждет большое разочарование. Политика и большой бизнес не очень-то уживаются друг с другом. Судя по тому, что на ключевые внешнеполитические посты в кабинете вновь избранного президента выдвинуты кандидаты из числа «ястребов», в своем стремлении «снова сделать Америку великой» Трамп решил встать с глубинным государством под одни знамена.
В течение четырех лет Трампу удавалось успешно противостоять попыткам отправить его за решетку лет эдак на 130, а еще он пережил два неудавшихся покушения на свою жизнь. В общем, похоже, что Трамп «намек понял». И если своей личной безопасностью 78-летний президент, наверное, мог бы и пренебречь, то вопросы безопасности и будущего своих детей и внуков его беспокоят несомненно. В Америке, как известно, царит атмосфера насилия. И «несчастные случаи» здесь не редкость.