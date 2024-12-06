Комитет Госдумы одобрил расширение понятия о переходе на сторону противника

Поправки правительство России подготовило после вооруженного мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он продлился чуть более суток – с вечера 23 июня по вечер 24 июня 2023 г. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением по поводу случившегося. Он назвал мятеж «ударом в спину нашей стране» и пообещал наказание тем, кто «встал на путь шантажа и террористических методов». 27 июня Центр общественных связей ФСБ сообщил о прекращении уголовного дела о вооруженном мятеже в связи с тем, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа 2023 г.