Комитет Госдумы одобрил расширение понятия о переходе на сторону противника

Комитет Госдумы одобрил расширение понятия о переходе на сторону противникаЗа «консультационную» помощь противнику депутаты предложили лишать свободы на срок до 15 лет
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, которые расширяют понятие «перехода на сторону противника» и «государственной измены». Изменения были внесены ко второму чтению законопроекта об ужесточении наказания за вооруженный мятеж.
Авторами поправок являются депутаты «Единой России» Василий Пискарев и Отари Аршба. Они касаются изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
В частности, ст. 275 (государственная измена) УК РФ предлагается дополнить рядом примечаний. Под противником будет пониматься иностранное государство, международная либо иностранная организация, непосредственно противостоящие России в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.
Переходом на сторону противника будет считаться не только участие в составе его войск в военных действиях, но и участие в работе органов власти, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности РФ.
Кроме того, комитет одобрил поправку о новой ст. 276.1 УК (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ). Она устанавливает ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, которые находятся на территории РФ, за содействие противнику. За финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь в деятельности, заведомо направленной против российской безопасности, грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Комитет предложил Госдуме рассмотреть законопроект с утвержденными поправками во втором чтении 11 декабря. В случае одобрения Советом Федерации и президентом РФ закон может вступить в силу со дня его официального опубликования.
Инициатива был внесена правительством в нижнюю палату парламента 13 июля. В сентябре комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять к проекту поправки, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения. Законопроект был одобрен в первом чтении 23 сентября.
Поправки правительство России подготовило после вооруженного мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он продлился чуть более суток – с вечера 23 июня по вечер 24 июня 2023 г. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением по поводу случившегося. Он назвал мятеж «ударом в спину нашей стране» и пообещал наказание тем, кто «встал на путь шантажа и террористических методов». 27 июня Центр общественных связей ФСБ сообщил о прекращении уголовного дела о вооруженном мятеже в связи с тем, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа 2023 г.