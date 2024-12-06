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Комитет Госдумы одобрил расширение понятия о переходе на сторону противника

За «консультационную» помощь противнику депутаты предложили лишать свободы на срок до 15 лет
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, которые расширяют понятие «перехода на сторону противника» и «государственной измены». Изменения были внесены ко второму чтению законопроекта об ужесточении наказания за вооруженный мятеж.

Авторами поправок являются депутаты «Единой России» Василий Пискарев и Отари Аршба. Они касаются изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

В частности, ст. 275 (государственная измена) УК РФ предлагается дополнить рядом примечаний. Под противником будет пониматься иностранное государство, международная либо иностранная организация, непосредственно противостоящие России в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.

Переходом на сторону противника будет считаться не только участие в составе его войск в военных действиях, но и участие в работе органов власти, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности РФ.

Кроме того, комитет одобрил поправку о новой ст. 276.1 УК (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ). Она устанавливает ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, которые находятся на территории РФ, за содействие противнику. За финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь в деятельности, заведомо направленной против российской безопасности, грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Комитет предложил Госдуме рассмотреть законопроект с утвержденными поправками во втором чтении 11 декабря. В случае одобрения Советом Федерации и президентом РФ закон может вступить в силу со дня его официального опубликования.

Инициатива был внесена правительством в нижнюю палату парламента 13 июля. В сентябре комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять к проекту поправки, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения. Законопроект был одобрен в первом чтении 23 сентября.

Поправки правительство России подготовило после вооруженного мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он продлился чуть более суток – с вечера 23 июня по вечер 24 июня 2023 г. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением по поводу случившегося. Он назвал мятеж «ударом в спину нашей стране» и пообещал наказание тем, кто «встал на путь шантажа и террористических методов». 27 июня Центр общественных связей ФСБ сообщил о прекращении уголовного дела о вооруженном мятеже в связи с тем, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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