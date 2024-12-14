Как прошел съезд ЛДПР на ВДНХ

Как прошел съезд ЛДПР на ВДНХПартия пережила «пожизненную трагедию» в виде потери своего основателя
Ключевое событие выставки ЛДПР на ВДНХ – партийный съезд – прошел 13 декабря. Это уже третий съезд, который проводится без основателя ЛДПР Владимира Жириновского. И хотя глава партии Леонид Слуцкий говорит о том, что смерть Жириновского (он умер в 2022 г. от последствий ковида) – это «пожизненная трагедия» для каждого партийца, он сам же и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявили, что кризис после его ухода из жизни партией преодолен.
Уже с 11 утра вокруг 55-го павильона на ВДНХ, который на неделю стал партийной площадкой ЛДПР, собралась толпа людей. В отличие от всех предыдущих дней выставки, посетителями были не пожилые женщины с брендированными пакетами и студенты-волонтеры в футболках с изображением Жириновского и надписью «Сафонов, оплатить!», а представители региональных ячеек ЛДПР. В очереди обсуждался предстоящий вечерний фуршет и то, как они будут обратно возвращаться домой из Москвы: многие приехали на съезд одним днем.
Гостей встречала картонная фигура Жириновского, мерч партии и девушки в сине-желтых жилетах. За этим следовал стенд с изображением Слуцкого, который открывал саму выставку, организованную в хронологическом порядке – с победы партии на первых выборах в Госдуму в 1993 г. и до избрания нового председателя и поддержки спецоперации. Последние ее этапы партийный вождь уже не застал.
Сам же съезд (его вел Александр Курдюмов, заместитель руководителя центрального аппарата партии) начался с архивных видео Жириновского: сначала он выступает на первом съезде партии в 1990 г., а после – журит думский персонал за то, что ему отключили микрофон на выступлении в нижней палате, приговаривая в свойственной ему манере, что сделавшего это «посадят первым». Делегаты и участники съезда, переглядываясь, улыбаются.
После выступил с долгой приветственной речью нынешний руководитель ЛДПР. По словам Слуцкого, ЛДПР создавалась с низов, не в «кремлевских кабинетах», поэтому партийцы должны помнить и чтить усилия Жириновского. «Он говорил правду простым языком, выходил победителем в самых непростых баталиях», – продолжил он. Сидящих на соседних рядах интересовало, читает ли он с листа.
«Я сегодня не хочу долго говорить о тяжести испытаний, которые случились после ухода нашего отца, основателя партии и лидера из жизни. Мы каждый день вспоминаем о нем, и вспоминаем как о живом», – признался Слуцкий. Это, говорит он, пожизненная трагедия, но партия продолжает функционировать. Уже после смерти Жириновского ряды сторонников пополнили, по его словам, десятки тысяч людей.
Днем ранее, 12 декабря, ЛДПР установила рекорд по одновременному приему в партию – в нее вступили 1066 человек. Сейчас число сторонников партии равняется примерно 380 000.
Почетным гостем съезда стал Кириенко. Он пришел после выступления Слуцкого и также заявил, что партия сумела пережить кризис после смерти Жириновского в 2022 г. и сейчас активно развивается.
«Партия, конечно, прошла через непростой период после ухода из жизни Жириновского. По-честному, вы все помните, что было много разных экспертов, которые говорили, что ЛДПР – это партия одного человека и после ухода из жизни Жириновского она не сможет существовать. Хочу сказать вам слова благодарности и уважения, руководству и активу, что вы смогли преодолеть непростой период. Партия не только не развалилась, но и активно набирает доверие людей», – сказал Кириенко. Он напомнил, что в ходе единого дня голосования в сентябре от партии успешно избрались 1087 кандидатов. Это второй результат после «Единой России», подчеркнул Кириенко.
Кроме того, первый замруководителя администрации президента поблагодарил ЛДПР за помощь участникам спецоперации. Сейчас, по его словам, «крайне важна» консолидация всех сторон. ЛДПР, заключил Кириенко, есть и будет одной из системообразующих государственно-патриотических сил.
Также Кириенко зачитал поздравление от президента Владимира Путина (ему, кстати, первому Слуцкий пообещал передать юбилейную медаль ЛДПР). Глава государства оценил «твердое стремление ЛДПР отстаивать свои политические идеалы и принципы, ценности патриотизма, сильного и единого государства, права и свободы граждан». Президент отметил, что ЛДПР по праву считается одной из ведущих и ключевых политических сил страны. Напоследок он пожелал успеха партии и заявил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество. До этого выставку в память о Жириновском посещал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
После Слуцкий наградил «семейные династии» ЛДПР партийными медалями. Глава рязанской ячейки, например, сказал много лестных слов в адрес партии и отметил, что такие люди, как Жириновский, рождаются раз в столетие и его уход – большая потеря. Но, продолжил он, партия живет «в делах ее членов и находится в надежных руках ее соратников». Вышли на сцену и участники спецоперации, заслуги которых отметил Слуцкий.
Напоследок Слуцкий поставил партийцам задачи на будущее. Так, например, он сказал, что за 10 лет необходимо увеличить представительство в органах власти до 7000 депутатов разных уровней (сейчас их 4200). Также надо расширить форматы по взаимодействию с людьми и вовлекать в партийную работу ежегодно не менее 30 млн сторонников, велел он. 30 млн – это больше, чем «Единая Россия» получила голосов на выборах 2021 г.
Повестку съезда утвердили уже ближе к вечеру на закрытой части съезда. Как и писали «Ведомости» накануне, в ней фигурировало два вопроса: выборы в центральный контрольно-ревизионную комиссию (ЦКРК) и довыборы в высший совет партии. В высший совет вошли экс-лидер ликвидированной «Партии дела», глава экономического совета ЛДПР Константин Бабкин и советница Леонида Слуцкого Мария Воропаева.
На членство в ЦКРК претендовали три человека: ее бывший глава Никита Зубов, ее члены Никита Пьяных и Алексей Логинов. Их выбрали списком, далее они уже сами решат, кто будет возглавлять этот орган, пояснил собеседник «Ведомостей». Кандидатуру замглавы думского комитета по информационной политике Андрея Свинцова, который ранее открыто заявлял о том, что претендует на эту должность, не включили в бюллетень.
На фуршете, который был после закрытой части съезда, выступили Григорий Лепс (он вступил в партию) и Катя Лель.