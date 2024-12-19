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/ Политика

К думским выборам технологию ДЭГ могут распространить на половину субъектов

При этом повсеместного введения такой формы голосования не ожидается
Юлия Малева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

К выборам в Госдуму в 2026 г. опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может быть распространен на половину субъектов страны. Об этом рассказала в интервью телеканалу «Россия 24» глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. «Я так полагаю, что, возможно, [количество регионов с опытом применения ДЭГа к 2026 г. увеличится] до 40–45, но это прогноз, посмотрим по обстоятельствам», – сказала она. Всего ДЭГ был апробирован уже в 37 субъектах. Со стороны ЦИК нет и не будет «никакого нажима и административного давления» в этой части, заверила Памфилова.

Пока рано обсуждать, какие именно регионы пополнят список тех, где будет применяться ДЭГ в 2026 г., но ЦИК будет ориентироваться на желание самих субъектов и, в частности, на уровень покрытия интернетом, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к ЦИК. Вероятнее всего, это будут те 37 субъектов, которые уже применяли ДЭГ, поскольку там, где уже опробовали этот формат, от него обычно не отказываются, а также те регионы, которые впервые могут изъявить желание опробовать ДЭГ на едином дне голосования (ЕДГ) в 2025 г.

Из крупных регионов с оппозиционным электоратом в стороне от ДЭГа оставался лишь Санкт-Петербург, отмечает электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. Также ДЭГ пока не применяется в Ленинградской области, Татарстане, Краснодарском крае, хотя там на ЕДГ-2025 планируются губернаторские выборы. Именно эти субъекты могут стать претендентами и на использование ДЭГа в 2026 г., если обкатают его на региональных выборах, добавил Нестеров.

Как отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, региональные власти не всегда являются сторонниками ДЭГа. У многих налажена собственная система получения нужного результата, без «лишних примочек» и угрозы «разбалансировки ситуации», которая работает много лет, говорит он.

Безбумажное голосование

На вопрос журналиста о том, будет ли распространяться опыт Москвы по подаче предварительной заявки на голосование с помощью бумажного бюллетеня на участке на другие регионы, Памфилова не ответила. Глава ЦИК лишь отметила, что в 2026 г. в столице необходимо будет обеспечить возможность голосования «бумагой» в полной мере. На встрече с Путиным в октябре она заявила, что «очень много новых разработок, которые сейчас в Москве, мы действительно пытаемся посмотреть, как и что на всю Россию можно внедрить».

О том, что все больше регионов хотят ввести у себя ДЭГ, глава ЦИК говорила в ходе рабочего совещания с президентом Владимиром Путиным 15 октября. Прирост числа регионов, применяющих ДЭГ, на выборах в Госдуму в 2026 г. – это естественный процесс, обусловленный востребованностью онлайн-голосования именно на федеральных выборах, отмечает юрист Олег Захаров.

По словам Захарова, во всех регионах, где ДЭГ применялся в 2023 г. на региональных выборах, электронная явка в 2024 г. на президентской кампании выросла как минимум в 1,5 раза. Но не везде процесс идет гладко: два региона, которые попробовали ДЭГ на муниципальных выборах в 2023 г. (Оренбург и Тула), отказались от его применения на президентских выборах, а в Чечне, впервые применившей у себя ДЭГ в 2024 г., явка в ДЭГе оказалась существенно ниже обычной – 70% против 89% в среднем по стране, напомнил он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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