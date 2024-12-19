К думским выборам технологию ДЭГ могут распространить на половину субъектов

Пока рано обсуждать, какие именно регионы пополнят список тех, где будет применяться ДЭГ в 2026 г., но ЦИК будет ориентироваться на желание самих субъектов и, в частности, на уровень покрытия интернетом, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к ЦИК. Вероятнее всего, это будут те 37 субъектов, которые уже применяли ДЭГ, поскольку там, где уже опробовали этот формат, от него обычно не отказываются, а также те регионы, которые впервые могут изъявить желание опробовать ДЭГ на едином дне голосования (ЕДГ) в 2025 г.