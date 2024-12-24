В KPI губернаторов включили автоматизированные данные о рождаемости

Показатель суммарного коэффициента рождаемости (СКР) вошел в KPI губернаторов впервые – в предыдущей версии указа оценке подлежали численность населения субъекта и ожидаемая продолжительность жизни (они сохранятся в новом перечне). СКР характеризует среднее количество детей, которых может родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того периода, для которого он вычисляется.