В KPI губернаторов включили автоматизированные данные о рождаемости

В KPI губернаторов включили автоматизированные данные о рождаемостиНовый критерий эффективности глав регионов был введен указом президента в конце ноября
Эффективность региональных властей будет рассчитываться на основе автоматизированных данных о рождаемости в каждом субъекте, следует из проекта постановления правительства, утверждающего методики оценки деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и их органов исполнительной власти. Документ, подготовленный Минэком, есть у «Ведомостей». Он разработан во исполнение указа президента, который устанавливает перечень критериев эффективности региональных властей.
Показатель суммарного коэффициента рождаемости (СКР) вошел в KPI губернаторов впервые – в предыдущей версии указа оценке подлежали численность населения субъекта и ожидаемая продолжительность жизни (они сохранятся в новом перечне). СКР характеризует среднее количество детей, которых может родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того периода, для которого он вычисляется.