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/ Экономика

В KPI губернаторов включили автоматизированные данные о рождаемости

Новый критерий эффективности глав регионов был введен указом президента в конце ноября
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Эффективность региональных властей будет рассчитываться на основе автоматизированных данных о рождаемости в каждом субъекте, следует из проекта постановления правительства, утверждающего методики оценки деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и их органов исполнительной власти. Документ, подготовленный Минэком, есть у «Ведомостей». Он разработан во исполнение указа президента, который устанавливает перечень критериев эффективности региональных властей.

Показатель суммарного коэффициента рождаемости (СКР) вошел в KPI губернаторов впервые – в предыдущей версии указа оценке подлежали численность населения субъекта и ожидаемая продолжительность жизни (они сохранятся в новом перечне). СКР характеризует среднее количество детей, которых может родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того периода, для которого он вычисляется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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