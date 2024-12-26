Отмену прямых выборов мэра Якутска отложили на 2025 год

11 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждение реформы местного самоуправления перенесено на 2025 г.: «Все сошлись во мнении, что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений». К тому времени комитет нижней палаты парламента по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению, поступило 332 поправки на принятие и 395 – на отклонение. Законопроект был внесен на рассмотрение в декабре 2021 г. сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым, он был принят в первом чтении в январе 2022 г.