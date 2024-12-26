Отмену прямых выборов мэра Якутска отложили на 2025 год

Отмену прямых выборов мэра Якутска отложили на 2025 годГоссобрание Якутии рассмотрит два варианта муниципальной реформы
Два законопроекта, предусматривающих отмену прямых выборов мэра Якутска, поступили в комитет госсобрания Якутии по местному самоуправлению для предварительного рассмотрения и подготовки к рассмотрению на пленарном заседании регионального парламента, их обсуждение запланировано на 2025 г. Об этом говорится в ответе госсобрания Якутии на запрос «Ведомостей». Автор одного из законопроектов – член фракции «Единой России» в госсобрании Виктор Федоров 28 ноября сообщал «Ведомостям», что законодательные инициативы не будут рассматриваться до принятия Госдумой в окончательном чтении законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
11 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждение реформы местного самоуправления перенесено на 2025 г.: «Все сошлись во мнении, что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений». К тому времени комитет нижней палаты парламента по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению, поступило 332 поправки на принятие и 395 – на отклонение. Законопроект был внесен на рассмотрение в декабре 2021 г. сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым, он был принят в первом чтении в январе 2022 г.
Главным новшеством рассматриваемого в Госдуме законопроекта является ликвидация двухуровневой системы местного самоуправления: все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы. Против этого выступают, в частности, власти Татарстана. Глава республики Рустам Минниханов 6 декабря сообщал «Ведомостям», что в новом законе о местном самоуправлении следует предусмотреть возможность и сохранения двухуровневой системы, и введения одноуровневой. По словам Крашенинникова, на данный момент 20 регионов уже перешли на одноуровневую систему и 25 – изъявили желание перейти.
Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко сказал «Ведомостям», что приостановка принятия нового закона о местном самоуправлении не должна повлиять на их решение о ликвидации поселенческого уровня, так как «по действующему закону никто не запрещает это делать».
Законопроект депутата госсобрания Якутии Федорова допускает вариативность избрания мэра Якутска. Депутаты Якутской городской думы разработали свой законопроект, который предусматривает императивное регулирование: избрание мэра Якутска только гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Отмену выборов мэра поддержал нынешний глава города Евгений Григорьев, избранный на прямых выборах в 2021 г.
Прямые выборы мэров на данный момент остаются в четырех административных центрах Сибири и Дальнего Востока – Абакане (Хакасия), Анадыре (Чукотка), Хабаровске и Якутске.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты не сомневаются, что прямые выборы мэра Якутска в 2025 г. будут отменены. «Это федеральный тренд, не думаю, что республика пойдет против него», – сказал политолог Александр Кынев. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов заметил, что пока руководство Якутии не давало однозначных сигналов, что для него важно сохранить прямые выборы мэра Якутска, как это сделали власти Татарстана в отношении поселенческого уровня местного самоуправления. «Федеральный тренд вполне очевиден, да и административной вертикали так комфортнее», – сказал он «Ведомостям».