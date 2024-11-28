Якутская городская дума предложила законопроект об избрании мэра на конкурсе

Якутская городская дума предложила законопроект об избрании мэра на конкурсеПарламент Якутии не будет его рассматривать до принятия нового закона о местном самоуправлении
Депутаты Якутской городской думы разработали свой законопроект об отмене прямых выборов мэра Якутска, который был одобрен на пленарном заседании 23 голосами «за» из 28 присутствовавших. В отличие от внесенной 1 ноября в Госсобрание Якутии законодательной инициативы депутата Виктора Федорова («Единая Россия»), которая допускала вариативность избрания главы любого муниципалитета, проект городских депутатов предусматривает императивное регулирование – избрание мэра Якутска только гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение регионального парламента, говорится в пресс-релизе Якутской городской думы.
Заместитель председателя Якутской городской думы Феликс Романов («Единая Россия»), представляя законопроект, заявил, что конкурсная модель избрания главы города повысит требование к профессиональному уровню руководителя администрации: «Конкурсный отбор, который пройдут кандидаты, позволит выбрать лучшего из лучших». По мнению депутата, это обеспечит эффективную работу исполнительной власти и повысит взаимную ответственность администрации и депутатов. «Такая модель избрания главы города действует в большинстве административных центров российских регионов и полностью себя оправдывает», – заметил он.
Среди других аргументов, звучавших в поддержку инициативы, экономия бюджетных средств (по подсчетам главы фракции «Единой России» в гордуме Евдокии Евсиковой, речь идет о сумме в 65 млн руб. раз в пять лет), повышение ответственности мэра (депутат от «Коммунистов России» Владимир Ю заявил, что депутаты будут вправе отозвать «конкурсного» мэра, в случае если он будет действовать неэффективно), а по мнению депутата от «Справедливой России» Александра Северьянова, при «конкурсном» мэре горожане получат больше возможностей контролировать власть.
Для городского бюджета Якутска, который в 2024 г. составляет почти 13 млрд руб., 65 млн руб. не самая крупная статья расходов, тем более что последние два года бюджет якутской столицы только прирастает, замечает политический юрист Олег Захаров. «Очевидно, что причина лежит в политической плоскости, желании минимизировать острую полемику по вопросам городской повестки, которую несут с собой выборы мэра, и усилить управляемость республиканской столицы», – сказал он «Ведомостям». По мнению Захарова, внесение законопроекта Якутской городской думой означает, что вопрос отмены выборов мэра уже решен, «причем депутаты даже не оставили себе никакой альтернативы, указав в законе один единственный способ избрания главы города – по конкурсу – без возможности возвращения прямых выборов мэра решением самой городской думы».
В заседании гордумы приняла участие замглавы фракции «Новых людей» в Госдуме Сардана Авксентьева, занимавшая должность мэра Якутска с 2018 по 2021 г. (ушла с должности по собственному желанию). Она сказала депутатам, что 28 ноября комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству приступит к рассмотрению законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» перед вторым чтением.
По ее словам, федеральный законодатель в этом документе предусматривает несколько вариантов избрания главы муниципального образования, в том числе на прямых выборах. «Я искренне не понимаю, почему город Якутск в преддверии изменения федерального законодательства забегает вперед. Не понимаю логики абсолютно. На вас сейчас, друзья, смотрит вся страна», – заявила Авксентьева. По ее мнению, прямые выборы главы города должны быть не только в Якутске, но и во всех других городах.
«Более того, обращаю внимание собравшихся здесь коллег и фракций, которые настаивают на принятии этого непонятного законопроекта, на то, что Конституционный суд РФ неоднократно указывал на то, что сужение норм федерального законодательства в отдельно взятых региональных законах абсолютно недопустимо», – уточнила она.
Оба законопроекта не будут рассматриваться в Госсобрании Якутии до принятия Госдумой в окончательном чтении законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», сказал «Ведомостям» депутат Виктор Федоров.
Якутск пока остается одним из четырех административных центров России наряду с Абаканом, Анадырем и Хабаровском, где мэр избирается на прямых выборах. 24 ноября в Якутске прошел согласованный митинг против отмены выборов главы города, в котором, по подсчетам местных СМИ, приняли участие несколько десятков человек. Одного из организаторов митинга, председателя республиканского отделения «Яблока» Анатолия Ноговицына, оштрафовали на 10 000 руб. за нарушение установленного порядка организации массового мероприятия (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ).