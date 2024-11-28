Якутская городская дума предложила законопроект об избрании мэра на конкурсе

Для городского бюджета Якутска, который в 2024 г. составляет почти 13 млрд руб., 65 млн руб. не самая крупная статья расходов, тем более что последние два года бюджет якутской столицы только прирастает, замечает политический юрист Олег Захаров. «Очевидно, что причина лежит в политической плоскости, желании минимизировать острую полемику по вопросам городской повестки, которую несут с собой выборы мэра, и усилить управляемость республиканской столицы», – сказал он «Ведомостям». По мнению Захарова, внесение законопроекта Якутской городской думой означает, что вопрос отмены выборов мэра уже решен, «причем депутаты даже не оставили себе никакой альтернативы, указав в законе один единственный способ избрания главы города – по конкурсу – без возможности возвращения прямых выборов мэра решением самой городской думы».