«Победы, победы и еще раз победы». Чего ждут главы регионов от нового 2025 года?Хинштейн, Котюков, Слюсарь, Турчак, Кожемяко и другие губернаторы о том, что скажется на жизни людей и субъектов Федерации
В конце уходящего года губернаторы ответили на вопрос «Ведомостей» о своих ожиданиях от нового 2025 года.
Руслан Кухарук, глава Ханты-Мансийского автономного округа:
«Я жду от нового года, как и все жители нашей страны, победы и мира, счастья и здоровья всем нашим родным и близким, тем, кто живет в нашей любимой Югре и во всей нашей стране. Сегодня мы [ХМАО] неразделимы, единое целое со всей страной. Сегодня многие наши земляки принимают участие в специальной военной операции. Ждем наших бойцов с победой, живыми и невредимыми. А те, кто здесь создает надежный тыл на территории Югры, это люди, которые объединились под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Поэтому единение – это все, что нам сегодня нужно, то, что есть у нашей страны, то, что нас всегда спасало и в этот раз тоже спасет. Поэтому я уверен, что в новогоднюю ночь миллионы людей в нашей стране загадают желание, чтобы наступил мир, чтобы пришла быстрее наша победа».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
«Победы ждем в 2025 г. Мы после ситуации в Курской области, по сути, стали приграничьем. Сегодня риски по безопасности, безусловно, возросли. Последний массовый налет беспилотников показал желание врага и на нашей территории наносить ущерб. Поэтому основная задача – обеспечить безопасность в регионе. И самое главное – мы ждем победы, потому что это будет влиять и на решение вопросов экономики, и вопросов социальной стабильности. Мы понимаем, что год будет непростой с точки зрения экономических показателей и задач, которые перед нами стоят. Будем выполнять. Победа – это самый главный национальный проект, который сегодня существует. Все это должны понимать и все силы на это направить».
Михаил Котюков, губернатор Красноярского края:
«Победы ждем. Конечно, у каждого есть свои сокровенные желания. Я участвовал в «Елке желаний», дети пишут о своих мечтах. Понятно, что они такие приземленные, детские. Но там было очень хорошее желание – «сюрприз». Ребенок мечтает о сюрпризе. Я уверен, что сегодня для всех нас самое главное желание – это наша победа. Мы сегодня сплотились вокруг этого, наши ребята на передовой, волонтеры и предприятия – все пытаются сделать все для победы, для того, чтобы ребятам на передовой было более уютно и комфортно и чтобы близкие не чувствовали себя забытыми. Мы для этого все делаем. И такое единение точно будет нашу победу приближать».
Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области:
«Я жду того, чего ждут все: чтобы наша жизнь стала лучше и стало меньше бед и проблем на нашей земле. И для Курской области это самое важное, для меня жизнь Курской области и курян – приоритет».
Михаил Развожаев, губернатор Севастополя:
«Я, конечно, жду нашей победы. Это самое главное. А в регионе у нас сейчас, несмотря на все сложности, все очень неплохо. И главное, что поступательное развитие Севастополя, которое было начато десять лет назад, продолжается. Мы это видим по изменению качества жизни. Проблем, конечно, еще очень много. Но тем не менее они постепенно решаются. Поэтому для меня главное, чтобы эта динамика не прекращалась».
Радий Хабиров, глава Башкирии:
«В череде забот особых мечтаний не было. У меня очень простые мысли – удержать экономику нашей республики, обеспечить позитивное развитие. У нас очень много планов, потому что мы все это время не останавливали строительство крупных социальных и инфраструктурных объектов. Ну и, конечно, я, как и все, как и каждый человек, мечтаю о том, когда наши ребята вернутся со специальной военной операции с победой».
Андрей Турчак, глава республики Алтай:
«Победы, победы и еще раз победы. Я ничего больше не желаю и ни о чем больше не мечтаю. Никаких других желаний за новогодним столом я загадывать не буду. Для региона же я желаю развития. Но без победы на фронте ничего не будет. Все остальное труха».
Алексей Беспрозванных, губернатор Калининградской области:
«Самое главное ожидание – это ожидание победы в 2025 г. Чтобы быстрее наши ребята вернулись с передовой в свои семьи. Мы их очень сильно ждем. Что касается Калининградской области, то ожидания в том, что год будет непростой – как и последние годы, которые у нас были. Но мы ждем от нового года, чтобы все семьи Калининградской области, все жители были здоровы и счастливы. Кроме того, мы ждем новых подходов работы на уровне правительства Калининградской области, основанных на росте качества жизни и благополучия населения. И, конечно, мы ожидаем большой праздник победы в Великой Отечественной войне. Мы всем регионом занимаемся подготовкой к этому празднику. А всем хотелось бы пожелать крепкого здоровья в новом году, новых творческих проектов, и самое главное – быть едиными и непобедимыми».
Юрий Слюсарь, врио губернатора Ростовской области:
«Я жду хороших результатов на выборах и победы на них. А для Ростовской области жду процветания. Следующий год будет непростым, как и уходящий. Поэтому очень надеюсь, что сейчас войду в курс дела, и если будет победа на выборах, то, надеюсь, сможем для области сформировать программу развития, решить наиболее острые проблемы. У Ростовской области очень большой потенциал, очень много проектов и идей, которые можно реализовать. По мере подхода к этому снаряду будем их решать».
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:
«Сейчас все ждут главного – должна закончиться специальная военная операция. И наши ребята, которые не по контракту связали свою судьбу с военной службой, а те, кто пошел на год и более, вернутся домой, вернутся к своим семьям, порадуют своих жен, детей, матерей своим возвращением. Они вольются в экономику региона. У нас на фронте находится более 50 000 жителей края. Поэтому для Приморья это имеет большое значение. И, конечно, новый год – это ожидание каких-то хороших вестей, хороших событий. Президент недавно на прямой линии обозначил много аспектов, которые нужны для того, чтобы продолжала работать дальневосточная ипотека, для того, чтобы решались вопросы в здравоохранении и образовании. И чтобы решались вопросы реализации национальных проектов, в которые включены практически все аспекты жизни. Они были продолжением той большой работы, которую делала в том числе партия «Единая Россия» по наказам избирателей.
Поэтому реализация тех программ, которые связаны и со строительством школ, и со строительством поликлиник, спортивных залов, объектов культуры, благоустройством наших городов, – вселяет надежду, что несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, Россия живет и развивается, растет валовой внутренний продукт, растет и валовой региональный продукт. Мне кажется, что 2025 г. – это год надежд, когда под руководством главы государства, работы на местах, объединения всех людей, все эти планы должны свершиться».
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области
«Мы ждем победы нашей страны в специальной военной операции. Для региона же я ожидаю исполнения всех планов, которые у нас есть. У нас строятся серьезные инфраструктурные объекты. Конечно, мы ждем старта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург», что очень важно для Новгородской области. А также мы ждем, чтобы Год семьи, которым был 2024 г., продолжился в каком-то виде дальше, чтобы мы не остановились на тех мерах, которые были приняты».