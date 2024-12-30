«Победы, победы и еще раз победы». Чего ждут главы регионов от нового 2025 года?

«Я жду от нового года, как и все жители нашей страны, победы и мира, счастья и здоровья всем нашим родным и близким, тем, кто живет в нашей любимой Югре и во всей нашей стране. Сегодня мы [ХМАО] неразделимы, единое целое со всей страной. Сегодня многие наши земляки принимают участие в специальной военной операции. Ждем наших бойцов с победой, живыми и невредимыми. А те, кто здесь создает надежный тыл на территории Югры, это люди, которые объединились под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Поэтому единение – это все, что нам сегодня нужно, то, что есть у нашей страны, то, что нас всегда спасало и в этот раз тоже спасет. Поэтому я уверен, что в новогоднюю ночь миллионы людей в нашей стране загадают желание, чтобы наступил мир, чтобы пришла быстрее наша победа».