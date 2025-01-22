Сменится секретарь курского регионального отделения «Единой России»Ячейку все еще возглавляет ушедший в отставку экс-губернатор Алексей Смирнов
Пост секретаря курского регионального отделения «Единой России» (ЕР), который за несколько дней до досрочной отставки с должности губернатора занял Алексей Смирнов, в обозримой перспективе освободится, говорят собеседник «Ведомостей» в областной ячейке и собеседник в федеральном руководстве партии. «Этот вопрос (смены секретаря регионального отделения. – «Ведомости») сейчас на рассмотрении [в Москве]», – сказал второй источник. По словам первого, кандидатура нового главы отделения ЕР будет обсуждаться с региональным политическим советом, руководством региона и партии. Точные сроки смены секретаря собеседники «Ведомостей» назвать не смогли.
Смирнов, избранный на пост губернатора Курской области 8 сентября 2024 г., возглавил региональное отделение ЕР 27 ноября, а уже в ночь на 6 декабря он объявил о переходе «на новое место службы». Временно исполняющим обязанности главы региона президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЕР Александра Хинштейна (мандат он сложил). До настоящего времени о новом месте работы Смирнова ничего не известно. Единственная должность, которая, по данным «СПАРК-Интерфакса», по-прежнему за ним числится, – секретарь курского регионального отделения ЕР. Политолог Виталий Иванов считает, что курское отделение ЕР должен возглавить Хинштейн: «Он всегда был активным партийцем». Представитель пресс-службы Хинштейна сказала «Ведомостям», что «пока не готовы это комментировать».
Ушедший месяцем ранее в отставку с поста губернатора Тамбовской области Максим Егоров, как и Смирнов, анонсировал выполнение «других задач на федеральном уровне». О его трудоустройстве также до сих пор ничего не сообщалось. В отличие от Смирнова Егоров успел оставить пост секретаря регионального отделения ЕР. 27 ноября 2024 г. на эту должность был избран назначенный Путиным 4 ноября врио губернатора Тамбовской области участвовавший в спецоперации экс-мэр Краснодара Евгений Первышов. Ряд собеседников «Ведомостей» допускал назначение экс-главы Тамбовской области на один из руководящих постов в ЕР, другие это опровергали.
В Курской области после смены губернатора началась кампания по девальвации наследия Смирнова, что создает не самые комфортные условия для кадрового продвижения, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В конце декабря 2024 г. СМИ сообщали о вызове экс-губернатора на допрос в Следственный комитет России якобы по уголовному делу в отношении экс-главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, обвиняемого по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Официально эта информация не подтверждалась.
Отставки Егорова и Смирнова, несомненно, были стремительными и мало ожидавшимися, говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров: «В этом отношении разговоры про новое место работы с повышением призваны сгладить напряженность и подсластить уход не столь эффективных руководителей». Лоббистская кадровая борьба вокруг них продолжится, но для Смирнова «реальный карьерный трек может развернуться не столь празднично», говорит эксперт.