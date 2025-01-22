Сменится секретарь курского регионального отделения «Единой России»

Ушедший месяцем ранее в отставку с поста губернатора Тамбовской области Максим Егоров, как и Смирнов, анонсировал выполнение «других задач на федеральном уровне». О его трудоустройстве также до сих пор ничего не сообщалось. В отличие от Смирнова Егоров успел оставить пост секретаря регионального отделения ЕР. 27 ноября 2024 г. на эту должность был избран назначенный Путиным 4 ноября врио губернатора Тамбовской области участвовавший в спецоперации экс-мэр Краснодара Евгений Первышов. Ряд собеседников «Ведомостей» допускал назначение экс-главы Тамбовской области на один из руководящих постов в ЕР, другие это опровергали.