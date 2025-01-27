Владимир Путин вручил ветеранам первые медали в честь 80-летия Победы

Владимир Путин вручил ветеранам первые медали в честь 80-летия ПобедыПрезидент принял участие в мемориальных мероприятиях в честь снятия блокады Ленинграда
Владимир Путин 27 января открыл Год защитника Отечества памятными мероприятиями, посвященным Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом году отмечается 81 год со дня снятия блокады. В Санкт-Петербурге президент начал свою программу с церемонии возложения цветов к мемориалу «Рубежный камень» на Мемориальном военно-историческом комплексе «Невский пятачок». После этого президент возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Блокада Ленинграда длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.
Затем президент приехал в БКЗ «Октябрьский», где проходил концерт, посвященный снятию блокады. В зале его уже ждали к этому моменту час, для зрителей концерта во время ожидания президента играл оркестр и читали стихи. Один раз оркестр был прерван аплодисментами – оказалось, что в зал вошла экс-губернатор Санкт-Петербурга, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. До начала же концерта в фойе «Октябрьского» всем зрителям волонтеры раздавали оливково-зеленые ленты, оливковый цвет означает победу, а зеленый – цвет жизни. Такого же цвета колодки медали «За оборону Ленинграда» – главной награды блокадников.
Путин поздравил ветеранов и участников мероприятия с днем освобождения от блокады «мужественного, непокоренного Ленинграда». «Для нас, ленинградцев, 27 января 1944 г. – особая дата. Ее чтут в каждой семье, чьи родные прошли через страшные, немыслимые испытания блокады. Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города. Они, наши ветераны, оставили своим потомкам на века вперед пример самоотверженности, милосердия, сплоченности и подлинного патриотизма – тех высоких человеческих качеств, которые во все времена неизменно укрепляют нашу уверенность в себе и силу», – сказа президент. Он отдал дань уважения тем, кто оборонял Ленинград, сражался на Невском пятачке, на Пулковских высотах, у Ораниенбаума и Кронштадта, в водах Ладоги и Финского залива, «кто обеспечивал безопасность легендарной Дороги жизни, по которой эвакуировали тысячи ленинградцев и доставляли в город продукты питания». Путин подчеркнул, что мир и свободу человечеству принес именно советский народ благодаря своему героизму и ценой огромных жертв.
Президент сказал, что 2025 г. объявлен Годом защитника Отечества, в этом году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма. Враг планировал стереть город с лица земли, заключить его в кольцо и уничтожить бомбежками и артиллерийскими ударами, а мирных жителей просто уморить голодом», – сказал Путин. По его словам, блокада Ленинграда стоит в ряду таких преступлений, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции против мирных жителей. Блокада длилась почти два с половиной года, погибло более 1 млн человек, сказал Путин. По словам президента, несмотря на это город продолжал жить, люди трудились на заводах и в госпиталях, соратниками взрослых были дети – они присутствовали в зале. В честь 80-летия Победы учреждена юбилейная медаль, которая будет вручена всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
Первые медали в честь 80-летия Победы президент вручил в Петербурге семерым участникам Великой Отечественной войны и блокадникам: участнику обороны Ленинграда и Москвы Владимиру Берчикову (1924 года рождения), участнику обороны Москвы, участнику Сталинградской битвы, Ростовской, Донбасской, Крымской наступательных операций Аркадию Забежинскому (1922 года рождения), участнице обороны Ленинграда Александре Лещук (1926 года рождения), участнику обороны Ленинграда, боев на Курской дуге и на территории Украины, Польши, Румынии и Германии Зиновию Меркину (1924 года рождения), участнику боев на территории Белоруссии Михаилу Морозу (1927 года рождения), блокаднице Елене Тихомировой (1934 года рождения), участнице обороны Ленинграда, операций по освобождению Эстонии, Польши и Восточной Пруссии Екатерине Тутуровой (1922 года рождения).
Также 27 января Владимир Путин направил телеграмму участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В этой телеграмме Путин напомнил, что в январе 1945 г. Красная армия освободила Освенцим. «И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории», – говорится в тексте телеграммы.