Владимир Путин вручил ветеранам первые медали в честь 80-летия Победы

Президент сказал, что 2025 г. объявлен Годом защитника Отечества, в этом году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма. Враг планировал стереть город с лица земли, заключить его в кольцо и уничтожить бомбежками и артиллерийскими ударами, а мирных жителей просто уморить голодом», – сказал Путин. По его словам, блокада Ленинграда стоит в ряду таких преступлений, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции против мирных жителей. Блокада длилась почти два с половиной года, погибло более 1 млн человек, сказал Путин. По словам президента, несмотря на это город продолжал жить, люди трудились на заводах и в госпиталях, соратниками взрослых были дети – они присутствовали в зале. В честь 80-летия Победы учреждена юбилейная медаль, которая будет вручена всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.