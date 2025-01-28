В Якутске перед отменой выборов мэра переименуют площадь Ленина

Переименование улиц вызывает эмоциональную реакцию в основном у людей советских поколений, которые наиболее электорально активны, говорит политолог Алексей Макаркин. «На фоне такой дискуссии, конечно, легче отменить выборы мэра. Эмоции будут канализированы в сторону темы переименования», – считает он. Вместе с тем для людей среднего возраста, проявляющих интерес к политике, эта тема уже не столь эмоциональна, добавил Макаркин. «Поэтому я бы не преувеличивал эффективность этой технологии», – сказал эксперт «Ведомостям».