В Якутске перед отменой выборов мэра переименуют площадь Ленина

В Якутске перед отменой выборов мэра переименуют площадь ЛенинаВласти хотят канализировать эмоции горожан в сторону топонимики, считают эксперты
Вопрос отмены прямых выборов мэра Якутска, инициированной членом фракции «Единой России» в госсобрании Якутии Виктором Федоровым и депутатами Якутской городской думы, планируется рассмотреть на сессии регионального парламента в конце февраля. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник в госсобрании и источник, близкий к нему. Накануне заседания, по их информации, гордума рассмотрит предложение главы Якутии Айсена Николаева о переименовании части площади Ленина в столице региона в площадь Республики. «Ведомости» направили запросы в региональный парламент и Якутскую городскую думу.
Николаев предложил переименовать обновленную часть площади Ленина 13 октября 2024 г., во время торжественного открытия объекта после реконструкции, писало местное издание ЯСИА. Прежнее название глава республики предложил оставить за частью площади с памятником Ленину возле дома правительства. «Это первый крупный объект, который мы сдаем в рамках реализации мастер-плана Якутска, утвержденного нашим президентом. Впереди много работы, мы будем и дальше преображать наши города и села, чтобы якутяне жили в лучших условиях», – заявил Николаев.
Отмена прямых выборов мэра Якутска предусмотрена в двух законопроектах, поступивших в комитет госсобрания Якутии по местному самоуправлению для предварительного рассмотрения и подготовки к рассмотрению на пленарном заседании регионального парламента, писали «Ведомости» 26 декабря 2024 г. Отмену выборов мэра поддерживает и нынешний глава города Евгений Григорьев, избранный в 2021 г.
Якутское региональное отделение «Яблока» в середине декабря 2024 г. начало сбор подписей против отмены прямых выборов главы столицы республики. На данный момент собрано свыше 600 подписей, сообщил «Ведомостям» председатель ячейки Анатолий Ноговицын. По его словам, сбор будет окончен приблизительно к середине февраля, перед сессией госсобрания Якутии, на которой будут рассмотрены законопроекты об отмене выборов.
По мнению Ноговицына, переименовать площадь Ленина в Якутске предложено для того, «чтобы сместить фокус общественного внимания». Глава фракции КПРФ в госсобрании Якутии Виктор Губарев сказал «Ведомостям», что коммунисты сделают «все, для того чтобы площадь не переименовали». «Ни в коем случае допустить этого нельзя», – подчеркнул он.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов 24 декабря 2025 г. на общероссийском партийном собрании обрушился с критикой на губернаторов, «которые полезли опять переименовывать улицы». Зюганов не называл имен, но, исходя из контекста, речь шла о губернаторе Кировской области Александре Соколове: дума Кирова 19 декабря приняла решение о переименовании семи улиц, пяти из которых вернут исторические названия. Прежние наименования вернут улицам Володарского (Никитская), Урицкого (Успенская), Розы Люксембург (Морозовская), Дерендяева (Всехсвятская) и Карла Маркса (Владимирская). Улица Карла Либкнехта переименована в улицу Защитников Отечества, а улица Горбачева – в улицу Альберта Лиханова.
Переименование улиц вызывает эмоциональную реакцию в основном у людей советских поколений, которые наиболее электорально активны, говорит политолог Алексей Макаркин. «На фоне такой дискуссии, конечно, легче отменить выборы мэра. Эмоции будут канализированы в сторону темы переименования», – считает он. Вместе с тем для людей среднего возраста, проявляющих интерес к политике, эта тема уже не столь эмоциональна, добавил Макаркин. «Поэтому я бы не преувеличивал эффективность этой технологии», – сказал эксперт «Ведомостям».
Отношение в Якутии к советскому прошлому скорее положительное, так как без Ленина «не было бы и Республики Саха (Якутия)», отмечает политолог Константин Калачев. «Эффективность подобных ходов стремится к нулю. Если не дает обратный эффект», – сказал он «Ведомостям».
Позиции коммунистов в регионе сильны, в 2021 г. КПРФ набрала в республике на думских выборах чуть больше 35%, а единороссы – чуть больше 33% голосов.
Прямые выборы мэров на данный момент остаются в четырех административных центрах Сибири и Дальнего Востока: Абакане (Хакасия), Анадыре (Чукотка), Хабаровске и Якутске.