Как мировые СМИ отреагировали на выборы в бундестаг

Как мировые СМИ отреагировали на выборы в бундестагШольц уже признал поражение и назвал итоги голосования горькими для СДПГ
Досрочные выборы в бундестаг (парламент) прошли в Германии 23 февраля. По прогнозам телеканала ARD и Infratest Dimap, находившийся последние три года в оппозиции консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) набирает 29% голосов. На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, набирает худшие для себя в истории 16% голосов, а состоящие с ней сейчас в правящей коалиции «Зеленые» – 13,5% голосов. Шольц уже признал поражение и назвал итоги выборов горькими для социал-демократов.
«Ведомости» собрали реакцию мировых СМИ на досрочные выборы в бундестаг.
«Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц является явным победителем на выборах в Германии. На этой неделе Мерц начнет переговоры о формировании правительства, по окончании которых он, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ и главным собеседником президента США Дональда Трампа в Европе, но путь к этому может оказаться нелегким <...> В последние месяцы Франция и Германия оказались в затруднительном положении после того, как их правительства потеряли большинство в парламенте. Избрание Мерца канцлером ознаменовало бы первый шаг к восстановлению в Европе более стабильного руководства».
«Мерцу предстоят сложные и длительные переговоры после того, как АдГ заняла историческое второе место на выборах в бундестаг. Он вступает в переговоры без сильной переговорной руки и планирует стать канцлером в условиях, когда крупнейшая экономика Европы находится в плохом состоянии, ее общество расколото, а безопасность зажата между противоборствующими США, Россией и Китаем. <...> Мерц выступил с критикой США, несмотря на то что Трамп приветствовал итоги выборов. <...> Его абсолютным приоритетом будет скорейшее укрепление Европы, которое должно позволить добиться независимости от США».
«Воскресенье войдет в историю, поскольку редко какие выборы так переворачивают политическую ситуацию с ног на голову. В негативном смысле это относится прежде всего к СДПГ. С почти 26% на выборах 2021 г. у партии осталось только 16%, и это при действующем канцлере <...>. Всего три с половиной года спустя после блестящей победы на выборах в 2021 г. Шольц стал первым канцлером в истории ФРГ, который был изгнан с поста после одного срока. Это была не только потеря канцлерства. Выборы также могли ознаменовать начало конца СДПГ как народной партии. При этом, по первоначальным прогнозам, ХДС/ХСС вряд ли сможет сформировать правительство без социал-демократов, несмотря на катастрофический результат СДПГ».
«После предвыборной кампании, потрясенной серией жестоких нападений и частыми вмешательствами администрации Трампа, ХДС/ХСС, похоже, вернется в правительство после нескольких лет пребывания в оппозиции. Мерц, который может стать следующим канцлером ФРГ, поклялся действовать быстро. <...> Он считается противоположностью бывшего канцлера Ангелы Меркель, которая руководила Германией 16 лет. Теперь политикам предстоит решить непростую задачу формирования правительства, на что зачастую уходят недели, а то и месяцы. Но сейчас время поджимает».
«Мерц, которого прочат на пост канцлера Германии после выборов в бундестаг, считается потенциально лучшей парой для Трампа, чем Шольц. Ожидается, что он будет проводить внешнюю политику, более соответствующую идеям американского президента о том, что Европа должна взять на себя ответственность за собственную оборону. Мерц уже пообещал отвести Германии более заметную роль в Евросоюзе и НАТО, улучшить отношения с Францией и Польшей и занять более жесткую позицию в отношении Китая. Он также пообещал, что Германия достигнет и превзойдет текущий показатель Североатлантического альянса, согласно которому на военные нужды будет тратиться 2% ВПП».
«Выборы в бундестаг состоялись на семь месяцев раньше, чем планировалось, после того как коалиция Шольца распалась после трех лет пребывания у власти, которые все больше омрачались междоусобицами. Недовольство было повсеместным, и ни один из кандидатов не вызывал особого энтузиазма <...> Предварительные результаты подтвердили, что на выборах победили консерваторы во главе с Мерцем. Скорее всего, кандидат в канцлеры будет сотрудничать с социал-демократами, которые потерпели оглушительное поражение после распада коалиции. <...> В ночь выборов он сообщил, что надеется сформировать правительство не позднее Пасхи и исключил возможность коалиции с АдГ».
«Ранее разделенный и разочарованный ХДС/ХСС в значительной степени объединился вокруг кандидатуры Мерца на пост канцлера. Его союзники утверждают, что его смелый, прямолинейный и порой эмоциональный стиль руководства является именно тем, что необходимо Германии. Тем не менее, некоторые члены парламента Мерца относятся к нему с сомнением. Многие избиратели разделяют это мнение, в частности 62% из них заявили, что недовольны его руководством. Если Мерц и станет канцлером, то не на волне общественного энтузиазма, а просто потому, что он является наименее непопулярным кандидатом в исключительно непопулярной области».