Как мировые СМИ отреагировали на выборы в бундестаг

«Воскресенье войдет в историю, поскольку редко какие выборы так переворачивают политическую ситуацию с ног на голову. В негативном смысле это относится прежде всего к СДПГ. С почти 26% на выборах 2021 г. у партии осталось только 16%, и это при действующем канцлере <...>. Всего три с половиной года спустя после блестящей победы на выборах в 2021 г. Шольц стал первым канцлером в истории ФРГ, который был изгнан с поста после одного срока. Это была не только потеря канцлерства. Выборы также могли ознаменовать начало конца СДПГ как народной партии. При этом, по первоначальным прогнозам, ХДС/ХСС вряд ли сможет сформировать правительство без социал-демократов, несмотря на катастрофический результат СДПГ».