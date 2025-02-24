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Путин: Россия готова обсуждать сокращение оборонных бюджетов с США

Конфликт на Украине касается российско-американских отношений, добавил президент
Максим Цуланов
Пресс-служба Кремля
Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею президента США Дональда Трампа сократить оборонные бюджеты стран вдвое. Об этом российский лидер заявил в ходе интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы могли бы договорится с Соединенными Штатами, мы не против. Мы считаем, что идея хорошая. Соединенные Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась – если захочет», – сказал Путин.

22 февраля президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что намерен предложить председателю КНР Си Цзиньпину и президенту РФ Путину сократить оборонные бюджеты вдвое.

Путин заявил, что вопрос урегулирования конфликта на Украине касается Москвы и Вашингтона, но не Европы: «Причем здесь европейцы? Это касается двусторонних российско-американских отношений. Они [ЕС] нам здесь зачем, чем они здесь будут заниматься?». При этом, сущностно российско-украинский конфликт с США пока не обсуждался, уточнил Путин. Когда урегулирование конфликта будет обсуждаться предметно, тогда Москва не откажется от участия европейских стран, добавил он.

24 февраля Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что обсуждает с Россией совместные крупные экономические проекты. Позже, на совместной пресс-конференции французским президентом Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что у России есть большие запасы редкоземельных металлов и Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по этому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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