Путин: Россия готова обсуждать сокращение оборонных бюджетов с США

Путин заявил, что вопрос урегулирования конфликта на Украине касается Москвы и Вашингтона, но не Европы: «Причем здесь европейцы? Это касается двусторонних российско-американских отношений. Они [ЕС] нам здесь зачем, чем они здесь будут заниматься?». При этом, сущностно российско-украинский конфликт с США пока не обсуждался, уточнил Путин. Когда урегулирование конфликта будет обсуждаться предметно, тогда Москва не откажется от участия европейских стран, добавил он.