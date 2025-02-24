Путин: Россия готова обсуждать сокращение оборонных бюджетов с США

Путин: Россия готова обсуждать сокращение оборонных бюджетов с СШАКонфликт на Украине касается российско-американских отношений, добавил президент
Президент России Владимир Путин положительно оценил идею президента США Дональда Трампа сократить оборонные бюджеты стран вдвое. Об этом российский лидер заявил в ходе интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Мы могли бы договорится с Соединенными Штатами, мы не против. Мы считаем, что идея хорошая. Соединенные Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась – если захочет», – сказал Путин.
22 февраля президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что намерен предложить председателю КНР Си Цзиньпину и президенту РФ Путину сократить оборонные бюджеты вдвое.
Путин заявил, что вопрос урегулирования конфликта на Украине касается Москвы и Вашингтона, но не Европы: «Причем здесь европейцы? Это касается двусторонних российско-американских отношений. Они [ЕС] нам здесь зачем, чем они здесь будут заниматься?». При этом, сущностно российско-украинский конфликт с США пока не обсуждался, уточнил Путин. Когда урегулирование конфликта будет обсуждаться предметно, тогда Москва не откажется от участия европейских стран, добавил он.
24 февраля Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что обсуждает с Россией совместные крупные экономические проекты. Позже, на совместной пресс-конференции французским президентом Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что у России есть большие запасы редкоземельных металлов и Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по этому вопросу.