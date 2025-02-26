Как парламентские партии подходят к избирательной кампании 2025 года

Как парламентские партии подходят к избирательной кампании 2025 годаОна станет репетицией перед выборами в Госдуму при «новой нормальности»
Парламентским партиям к осенним выборам 2025 г. и федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы 2026 г. придется столкнуться с многовариативной повесткой. От того, как они смогут ее использовать, будет зависеть их результат на выборах. Такая тема обсуждалась на круглом столе близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Повестка меняется стремительно, поэтому сейчас серьезные и точные прогнозы давать рано, признал глава ФоРГО Константин Костин.
В ФоРГО придумали термин «новая нормальность», напомнил Костин, – он характеризует изменения общественных настроений после начала спецоперации. «Новая нормальность» имела влияние на ход и результаты выборов последних лет.
Бенефициаром была «Единая Россия», оппозиция же, находясь в консенсусе по поводу спецоперации, не смогла придумать, как оппонировать партии власти и забирать ситуативный электорат на выборах. Теперь же эта ситуация будет меняться», – считает Костин. Начавшиеся переговоры с США уже приводят к изменению общественных настроений, полагает эксперт. По его мнению, сейчас в обществе около 20% «ястребов», 20% «голубей» и 60% людей разных взглядов, поддерживающих спецоперацию. «Многовариантность повестки – это как будут идти переговоры, какие результаты переговоров и когда будут. Окончательно понятно все это станет не раньше, чем через год. Поэтому встает вопрос – смогут ли этим воспользоваться оппозиционные партии и отнять голоса у «Единой России»», – считает Костин, подчеркивая, что в такой ситуации очень важна работа политических блоков партий.
Костин перечисляет, в какой ситуации сейчас оказались партии. У «Единой России» есть понятные преимущества – это инфраструктура, большой опыт кампаний, наработки по разным темам. КПРФ имеет опыт и идеологемы, которые как раз можно актуализировать в контексте многовариативности. Сложнее придется ЛДПР, у которой «неплохая технологическая структура», но в отсутствие Владимира Жириновского у партии «плохо с придумыванием идеологем и привлекательных партийных установок». «Новые люди» заточены под смену повестки – они проводят яркие кампании, «но у них нет ничего содержательно нового». «Сложнее всего со «Справедливой Россией». Партия может использовать вариативность повестки. Но сейчас она в состоянии пикирования, поэтому осенние выборы этого года для них важнее, чем для остальных партий», – полагает Костин.
Сенатор Сергей Перминов («Единая Россия») сказал, что партия последнее время год от года получала все большие результаты на выборах: «Но не стоит становиться заложниками цифр». В предстоящие два года будет разыгрываться очень большое количество мандатов на выборах разного уровня – в частности, будут избраны депутаты 50 законодательных собраний, 35 гордум административных центров, а также 90 000 муниципальных депутатов в разных регионах.
Сейчас среди кампаний повышенного внимания для «Единой России» – выборы разного уровня в Коми, Тамбовской, Новосибирской, Томской, Костромской, Орловской, Оренбургской областях. Массовые выборы в органы местного самоуправления – в Курской области, Якутии, Забайкалье и Хакасии. По словам Перминова, скорость происходящих изменений такова, что партия должна действовать проактивно – в условиях, когда будет утрачиваться монополия от эффекта консолидации, произойдет разморозка политических дискуссий, будут обсуждаться «трепетные темы» и др. «Поэтому в 2025–2026 гг. мы должны быть на шаг впереди, чтобы удержать лидерство», – говорит сенатор.
Осенние выборы 2025 г. станут «прелюдией» к федеральной кампании и они «обречены сопровождаться фоном из попыток разрешения ситуации со спецоперацией, переговорами и т. д.», однако интересна кампания будет не только этим, говорит политолог Глеб Кузнецов. По его словам, сейчас в России меняются демографический состав населения – становится больше пенсионеров, социальный состав – появились «новые обеспеченные» и «менее обеспеченные». «Все это нужно учитывать конструкторам кампаний. К примеру, некогда благополучные регионы становятся менее лояльными, а бедные регионы становятся богаче», – говорит он. «По выборным кампаниям в других странах видно, что в мире появился так называемый запрос на радикализм – это трампизм, европейские правые и левые. У нас такого запроса нет, но партии могут использовать подобную риторику – с учетом если такой радикализм выверен», – полагает эксперт. По его мнению, в России левые получают меньше голосов, чем могли бы.
«КПРФ левой партией не является, ею могла бы стать «Справедливая Россия», но если ей не удастся это сделать, то, скорее всего, партия не пройдет в Госдуму в 2026 г. «Новым людям» нужно искать себя. Снижается запрос на умеренную повестку, на повестку «за все хорошее, против всего плохого». Поэтому «Новым людям» нужно искать что-то новое, чтобы стать «новыми людьми» еще раз», – говорит Кузнецов.
Мир живет не в «новой нормальности», а в «новой ненормальности», полагает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Предстоящие же осенью выборы он называет «генеральной репетицией» перед выборами в Госдуму. Чеснаков обозначил четыре рамки, которые будут существовать в ближайшие полгода в политической повестке. Первая – политическая рамка: послание президента, национальные цели развития, новые проекты и программы, новые технологии, предвыборные мероприятия, рейтинги партий и кандидатов, новые лица, подготовка к выборам. Идеологическая рамка включает в себя юбилей Победы, Год защитника Отечества, историческую память, поддержку ветеранов и семей военнослужащих, ход спецоперации, помощь приграничью, волонтерские проекты. Социально-экономическая рамка – это ситуация с ценами, контроль за тарифами ЖКХ, поддержка отечественных предприятий, детский отдых, молодежная политика, экология. Также эксперт представил и «рамку рисков», куда включил переговоры о мире, санкционирую политику, изменения в глобальном позиционировании России, противодействие фейкам и «черных лебедей» (от природных катаклизмов до диверсий ВСУ). По сути, повестка к выборам уже устоялась, она будет идти в данных смысловых рамках, считает он.
Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов приводит в пример два «концепта» для того, чтобы описать происходящее: «победная весна» и «остров Россия». По второму пункту он уточняет, что Россия – «именно остров, а не крепость, поскольку остров выстраивает отношения со миром». По мнению Орлова, нынешнее изменение повестки не несет рисков на выборах осенью 2025 г., поскольку это больше является «историей элитной и интеллектуального класса», а большинство избирателей не затронет. Среди регионов, где осенью пройдут выборы в заксобрания, можно выделить те, где «протестный потенциал выше среднего», говорит Орлов: Коми, Калужская, Костромская, Курганская, Новосибирская области. «Умеренно протестными» он называет Воронежскую, Магаданскую области. К «управляемым» он отнес ЯНАО и Белгородскую область. Во всех регионах «Единая Россия» удержит абсолютное большинство, полагает Орлов. КПРФ второе место может занять на выборах в заксобраниях в Коми, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Новосибирской областях. ЛДПР – в ЯНАО, «Справедливая Россия» – в Челябинской области. Конкуренция между КПРФ и ЛДПР за второе место будет в Рязанской и Магаданской областях. У «Новых людей» результаты выше среднего могут быть в Калужской, Костромской, Челябинской областях, Коми.