Как парламентские партии подходят к избирательной кампании 2025 года

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов приводит в пример два «концепта» для того, чтобы описать происходящее: «победная весна» и «остров Россия». По второму пункту он уточняет, что Россия – «именно остров, а не крепость, поскольку остров выстраивает отношения со миром». По мнению Орлова, нынешнее изменение повестки не несет рисков на выборах осенью 2025 г., поскольку это больше является «историей элитной и интеллектуального класса», а большинство избирателей не затронет. Среди регионов, где осенью пройдут выборы в заксобрания, можно выделить те, где «протестный потенциал выше среднего», говорит Орлов: Коми, Калужская, Костромская, Курганская, Новосибирская области. «Умеренно протестными» он называет Воронежскую, Магаданскую области. К «управляемым» он отнес ЯНАО и Белгородскую область. Во всех регионах «Единая Россия» удержит абсолютное большинство, полагает Орлов. КПРФ второе место может занять на выборах в заксобраниях в Коми, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Новосибирской областях. ЛДПР – в ЯНАО, «Справедливая Россия» – в Челябинской области. Конкуренция между КПРФ и ЛДПР за второе место будет в Рязанской и Магаданской областях. У «Новых людей» результаты выше среднего могут быть в Калужской, Костромской, Челябинской областях, Коми.