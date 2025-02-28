ВЦИОМ: доля заявивших о доверии Путину респондентов выросла до 79,8%Уровень одобрения работы Мишустина и правительства также увеличился, говорится в исследовании
С 17 по 23 февраля на прямой вопрос о доверии президенту РФ Владимиру Путину положительно ответили 79,8% респондентов, говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель вырос за неделю на 0,3 п. п.
В опросе участвовали 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Метод – телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров.
На прямой вопрос о доверии премьер-министру Михаилу Мишустину положительно ответили 62,4% респондентов (+1 п. п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 33,5% (+0,4 п. п.), главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 26,3% опрошенных (-1,9 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,1% (+0,7 п. п.), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,2% (+0,4 п. п.).
Показатель одобрения деятельности президента составил 77,2% (+1 п. п. за неделю), сообщает ВЦИОМ. Уровни положительной оценки работы Мишустина и правительства России за тот же период достигли 53,2% (+0,9 п. п.) и 52,9% (+2,4 п. п.) соответственно.
Если бы в ближайшее воскресенье были назначены выборы в Госдуму, то за «Единую Россию», скорее всего, проголосовали бы 35,5% опрошенных респондентов, следует из данных ВЦИОМ. Уровень поддержки этой партии вырос на 0,4 п. п. за неделю. За КПРФ проголосовали бы 10,5% (+0,3 п. п.), за ЛДПР – 10,2% (+0,4 п. п.).
Еще 6,1% респондентов отдали бы предпочтение на потенциальных выборах «Новым людям» (-0,3 п. п.), а 4,1% граждан поддержали бы партию «Справедливая Россия – За правду» (-0,2 п. п.). Не стали бы участвовать в голосовании 11,8% россиян (-0,9 п. п.), а 10,3% хотели бы поддержать непарламентские партии. Затруднились ответить 10% (+0,2 п. п.). Желание испортить бюллетень выразили 1,5% россиян (+0,1 п. п.).
21 февраля «Ведомости» со ссылкой на доклад ВЦИОМ писали, что с началом спецоперации возросло одобрение деятельности Путина. Если в феврале 2022 г. его поддерживали 66% россиян, то через месяц этот показатель вырос до 78%, следует из документа. В сложные моменты одобрение тоже было высоким, утверждает ВЦИОМ. В частности, во время отвода российских войск на левый берег Днепра и вторжения украинской армии в Курскую область главу государства поддерживали 75% опрошенных, а когда Москву атаковали беспилотники – 74%, подсчитал центр.