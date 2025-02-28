ВЦИОМ: доля заявивших о доверии Путину респондентов выросла до 79,8%

21 февраля «Ведомости» со ссылкой на доклад ВЦИОМ писали, что с началом спецоперации возросло одобрение деятельности Путина. Если в феврале 2022 г. его поддерживали 66% россиян, то через месяц этот показатель вырос до 78%, следует из документа. В сложные моменты одобрение тоже было высоким, утверждает ВЦИОМ. В частности, во время отвода российских войск на левый берег Днепра и вторжения украинской армии в Курскую область главу государства поддерживали 75% опрошенных, а когда Москву атаковали беспилотники – 74%, подсчитал центр.