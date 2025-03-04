«Яблоку» может достаться за «Альянс»Генпрокуратура признала нежелательной в России организацию, с которой ранее сотрудничала партия
Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны неправительственную организацию из Бельгии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE). Членом ALDE с 2006 г. является российская партия «Яблоко». Информация об этом исчезла с сайта ALDE к 14.00 мск 3 марта.
ALDE является одной из наиболее антироссийски настроенных политических сил Евросоюза, обвиняет «органы власти в нарушении демократических принципов, прав и свобод граждан», указало надзорное ведомство. С начала спецоперации ALDE и его молодежное крыло – «Европейская либеральная молодежь» (ELY) – выступают «за международную изоляцию России, требуют наращивания санкционного давления и оказания Украине военной и финансовой помощи», пишет Генпрокуратура. Кроме того, организации «открыто поддерживают вторжение в Курскую область, а также призывают США и европейские страны снять ограничения на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием».
Вопрос, связанный с ALDE, сейчас обсуждается в руководстве партии, сообщил «Ведомостям» представитель «Яблока». Судя по сообщениям СМИ, одно из последних совместных мероприятий ALDE и «Яблока» прошло в 2015 г. – это была ежегодная международная конференция на тему «Борьба со стереотипами и поиск общих ценностей и точек соприкосновения» России и Европы. В 2021 г. на странице «Яблока» в VK было опубликовано поздравление «друзьям» по ALDE – партии «Свободные демократы» – с тем, что они увеличили свое представительство в парламенте Германии.
«Яблоку» придется прекратить всякое участие в работе этих организаций, как того требует закон, сказал «Ведомостям» юрист Гарегин Митин. При этом в законодательстве не предусмотрен какой-то конкретный срок, в течение которого необходимо разорвать связи с организацией, признанной нежелательной на территории России, уточнил он. По словам юриста Антона Тимченко, партии необходимо «максимально оперативно» прекратить свое участие в ALDE, причем важно соблюсти как формальную сторону, так и фактическую, т. е. не просто оформить документ о выходе из альянса, но и исключить деятельное участие в его мероприятиях, поддержке резолюций и т. д.
Нежелательный ALDE
«Альянс либералов и демократов за Европу» был основан в 1993 г., он включает в себя либеральные и либерально-демократические партии, в основном действующие в государствах Евросоюза. Как утверждается на сайте, членами ALDE являются 74 партии из 40 стран. Молодежное крыло партии объединяет либеральные молодежные и студенческие организации со всей Европы, которые насчитывают более 200 000 человек.
«Речи о ликвидации партии, о чем заговорили некоторые эксперты, сейчас не идет, – отметил он. – Максимальный риск, если [«Яблоко»] будет затягивать с прекращением отношений с нежелательной организацией, – штраф от 50 000 до 100 000 руб. (ст. 20.33 КоАП). Если этот процесс затянется, то в перспективе деятельность партии может быть приостановлена, но едва ли до этого дойдет».
Решение Генпрокуратуры о признании нежелательными ALDE и ELY имеет «потенциально серьезные последствия», но прямого запрета деятельности партии это решение не влечет, сказала «Ведомостям» старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева. Но это может стать поводом для проверок на предмет наличия связей «Яблока» с ALDE, считает она.
Релевантных прецедентов еще в юридической практике не было, обратил внимание юрист Олег Захаров. «Само по себе когда-то имевшееся членство в той или иной организации, выходящей за рамки границ одного государства, как правило, носит не формализованный статус, а декларативный. И вряд ли в последнее время «Яблоко» принимало участие в ее работе», – рассуждает он. Но если такое сотрудничество было, то для лиц, которые в нем участвовали, возможны персональные последствия говорит юрист.
Следствием признания ALDE нежелательной организацией станет вытеснение «Яблока» за рамки политической системы, сказал политолог Александр Кынев. Если не будет юридических последствий, партия в любом случае будет морально подавлена.