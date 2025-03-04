«Яблоку» может достаться за «Альянс»

«Яблоку» придется прекратить всякое участие в работе этих организаций, как того требует закон, сказал «Ведомостям» юрист Гарегин Митин. При этом в законодательстве не предусмотрен какой-то конкретный срок, в течение которого необходимо разорвать связи с организацией, признанной нежелательной на территории России, уточнил он. По словам юриста Антона Тимченко, партии необходимо «максимально оперативно» прекратить свое участие в ALDE, причем важно соблюсти как формальную сторону, так и фактическую, т. е. не просто оформить документ о выходе из альянса, но и исключить деятельное участие в его мероприятиях, поддержке резолюций и т. д.