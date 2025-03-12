В Кремле подтвердили возможность нового разговора между Путиным и Трампом

В Джидде 11 марта состоялись переговоры американской и украинской делегаций. США представляли Рубио, Уолтц и Уиткофф, а Украину – глава МИД Андрей Сибига, глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. По итогам девятичасовых переговоров Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней. При этом США согласились возобновить передачу Украине разведданных и «помочь в сфере безопасности». Также речь на переговорах вновь зашла о сделке по редкоземельным металлам. Вашингтон и Киев договорились заключить ее как можно быстрее. Трамп, комментируя итоги переговоров, заявил, что «теперь мы должны поговорить с Россией» и выразил надежду, что Путин согласится на предложение о перемирии. По мнению Трампа, договоренность о прекращении боевых действий между Россией и Украиной является «решением проблемы на 75%».