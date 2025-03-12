В Кремле подтвердили возможность нового разговора между Путиным и Трампом

В Кремле подтвердили возможность нового разговора между Путиным и ТрампомВ ближайшие дни запланированы контакты между Россией и США, сказал Дмитрий Песков
В Кремле внимательно изучают заявления, которые были сделаны по итогам американо-украинских переговоров, которые состоялись 11 марта в Джидде. Об этом сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, госсекретарь США Марко Рубио и помощник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц «по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях».
«Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки», – сказал Песков. Также представитель Кремля сказал, что в ближайшие дни у России запланированы и другие контакты с американцами, правда не стал говорить, о ком идет речь.
Накануне президент США Дональд Трамп говорил, что его разговор с Владимиром Путиным может состояться уже на этой неделе. Он также отмечал, что в ближайшие дни представители США и России проведут новую встречу. Axios сообщал, что Москву на этой неделе с визитом может посетить спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, где встретится с Путиным.
Песков при этом не стал комментировать возможную приостановку огня на месяц в ходе боевых действий на Украине. «Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и Рубио, и Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить», – сказал Песков.
В Джидде 11 марта состоялись переговоры американской и украинской делегаций. США представляли Рубио, Уолтц и Уиткофф, а Украину – глава МИД Андрей Сибига, глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. По итогам девятичасовых переговоров Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней. При этом США согласились возобновить передачу Украине разведданных и «помочь в сфере безопасности». Также речь на переговорах вновь зашла о сделке по редкоземельным металлам. Вашингтон и Киев договорились заключить ее как можно быстрее. Трамп, комментируя итоги переговоров, заявил, что «теперь мы должны поговорить с Россией» и выразил надежду, что Путин согласится на предложение о перемирии. По мнению Трампа, договоренность о прекращении боевых действий между Россией и Украиной является «решением проблемы на 75%».