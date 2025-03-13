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Трамп действительно хочет увеличить территорию США

Американский президент воспринимает это как часть своего наследия
Максим Цуланов
The White House
The White House

Американский президент Дональд Трамп действительно намерен увеличить территорию США, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В феврале Трамп попросил спикера палаты представителей США Майка Джонсона провести обмен портрета Томаса Джефферсона в Белом доме на портрет 11-го президента Джеймса Полка в Капитолии. Издание отмечает, что при своем правлении Полк руководил крупнейшим расширением территории США в истории.

Республиканец сказал, что восхищается Полком, который путем аннексии и войны приобрел территорию Орегона, Техаса, Калифорнии и большую часть Американского Юго-Запада. Он отмечал, что 11-й президент «получил много земли». Теперь схожая цель стоит и у самого Трампа. С января он объявил о намерении приобрести Гренландию, Канаду, сектор Газа, установить контроль над Панамским каналом.

Американские политики с иронией относятся к намерениям Трампа. Например, сенатор Линдси Грэм пошутил, что Канада, в случае вхождения в состав США, скорее изберет сенаторов-демократов, нежели республиканцев. Собеседники WSJ при этом отмечают, что Трамп по-прежнему серьезно относится к развитию страны во время своего пребывания в Белом доме и рассматривает это как «часть своего наследия».

В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. Теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе».

СМИ писали, что заявления Трампа могут носить популистский характер, но 4 марта республиканец обратился к жителям Гренландии, предложив им присоединиться к Соединенным Штатам. Трамп пояснил, что Гренландия нужна США для национальной и международной безопасности. Власти Гренландии осудили высказывания президента США относительно политики Вашингтона в отношении острова, писал The Guardian.

По вопросу соседней Канады Трамп говорил, что стране следует стать новым штатом США для сохранения низких налогов, военной защиты и избавления от торговых пошлин. В феврале президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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