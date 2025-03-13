Трамп действительно хочет увеличить территорию США

Американские политики с иронией относятся к намерениям Трампа. Например, сенатор Линдси Грэм пошутил, что Канада, в случае вхождения в состав США, скорее изберет сенаторов-демократов, нежели республиканцев. Собеседники WSJ при этом отмечают, что Трамп по-прежнему серьезно относится к развитию страны во время своего пребывания в Белом доме и рассматривает это как «часть своего наследия».