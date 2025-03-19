Зеленский в телефонном разговоре запросил у США дополнительные системы ПВО

Зеленский в телефонном разговоре запросил у США дополнительные системы ПВОТрамп указал, что владение США энергообъектами Украины будет лучшей защитой инфраструктуры
Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский попросил у американского лидера Дональда Трампа предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом в совместном заявлении сообщили госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц по окончании беседы.
Ранее 19 марта Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого Зеленский поблагодарил Трампа за его усилия по достижению мира.
Президент Трамп подробно проинформировал президента Зеленского о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и о ключевых обсуждаемых вопросах, согласно заявлению.
«Президент Зеленский запросил дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, особенно зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Трамп согласился сотрудничать с ним в поиске доступных систем, особенно в Европе», – сообщается в документе.
Трамп и Зеленский также обсудили ситуацию в Курске и договорились о тесном обмене информацией между своими оборонными ведомствами по мере развития ситуации, сообщили Уолтц и Рубио.
«Оба лидера также договорились о частичном прекращении огня в отношении энергетической инфраструктуры», – отмечается в заявлении.
Уолтц и Рубио добавили, что экспертные группы встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы обсудить расширение прекращения огня на Черное море. Зеленский в ходе разговора подтвердил свою готовность к полному прекращению огня.
Более того, Трамп также обсудил с Зеленским ситуацию с электроснабжением и атомными электростанциями Украины и отметил, что США могут оказать значительную помощь в управлении этими объектами.
«По словам президента Трампа, американская собственность на эти объекты была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической системы», – указывается в заявлении по итогом разговора между двумя лидерами.
Трамп и Зеленский поручили своим командам продолжить работу над вопросами, связанными с реализацией и расширением частичного режима прекращения огня.
«Они также дали указание своим советникам и представителям как можно скорее завершить эту работу. Президенты подчеркнули, что на последующих встречах их команды смогут согласовать все необходимые шаги для достижения устойчивого мира и безопасности», – говорится в сообщении.
Ранее Трамп сообщил, что в среду утром провел «очень хороший» телефонный разговор с Зеленским.
Трамп заметил, что значительная часть обсуждения была посвящена обсуждению вчерашнего разговора с президентом РФ «с целью согласовать запросы и потребности как России, так и Украины».
Трамп заметил, что разговор с Зеленским продлился около часа.
18 марта состоялся второй телефонный разговор лидеров России и США Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США. Во время обсуждения центральной темы переговоров – усилий по урегулированию украинского конфликта – Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.