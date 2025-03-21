Защита ГАС «Выборы» от вирусов за год снизилась в цене

Защита ГАС «Выборы» от вирусов за год снизилась в ценеНа продление работы Dr.Web ЦИК готов потратить 18 млн рублей
Центризбирком (ЦИК) выложил на сайте госзакупок тендер, продлевающий на 2025 г. действие антивирусных программ Dr.Web, необходимых для «реализации мер обеспечения безопасности» Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», обратили внимание «Ведомости». Начальная сумма закупки – 18,1 млн руб. Это на 10 млн руб. меньше, чем в 2024 г. (28 млн руб.), когда в России помимо региональных выборов проходила президентская кампания.
Как уточняется в приложении к закупке, продление работы антивирусных программ распространяется не только на ГАС «Выборы», но и на интернет-портал ЦИК и сегмент интернет-пользователей ЦИК. Снижение закупочной цены в этом году можно объяснить тем, что в 2025 г. ЦИК окончательно перейдет на новую платформу ГАС «Выборы 2.0», сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к разработке программных комплексов ЦИК.
«Стало меньше серверов, но серверы стали мощнее <...> поэтому меньше лицензий требуется», – добавил он. В 2023 г. такой тендер ЦИК стоил 23,6 млн руб., в 2022 г. – 19,5 млн руб., в 2021 г. – 17,9 млн руб., в 2020 г. – 17,4 млн руб.
Исходя из приложений к закупке ЦИК продлевает неисключительные лицензии на право использования программного обеспечения (ПО) Dr.Web. Будет продолжена работа ПО, которая обеспечивает антивирусную защиту рабочих станций, клиентов терминальных и виртуальных серверов, клиентов встроенных систем на платформе Windows. Кроме того, антивирус обеспечивает защиту файловых серверов и серверов приложений на платформах Windows.
Пик расходов на защитное ПО пришелся на год президентских выборов, когда пришлось задействовать систему дистанционного электронного голосования в общероссийском формате в условиях санкций с одновременным переходом со старой версии ГАС «Выборы» на новую платформу ГАС «Выборы 2.0» (полностью ЦИК перейдет на эту систему в нынешнем году), обратил внимание электоральный юрист Олег Захаров. «В этом процессе было задействовано много промежуточной инфраструктуры, требующей защиты от вирусов и других технических угроз. Сейчас завершается перенос данных со старых устройств на новые, и объем антивирусной защиты снижается, поскольку сама по себе система ГАС «Выборы» работает автономно, без подключения к интернету, и на ограниченном количестве устройств», – сказал он «Ведомостям».
Что такое ГАС «Выборы»
По мнению директора департамента расследований T.Hunter, эксперта рынка НТИ SafeNet Игоря Бедерова, рост стоимости закупок антивирусных программ с 2020 по 2024 г. может быть связан с расширением масштабов защищаемых систем, усилением функционала, инфляцией и давлением санкционного законодательства, а также повышенными требованиями к кибербезопасности. Защита дополнительной инфраструктуры (например, резервных серверов для обработки трафика) тоже влияет на стоимость, уточнил он. В 2021–2024 гг. Dr.Web использовался также для защиты от DDoS-атак и вредоносного ПО во время тренировок ЦИК, напомнил Бедеров.
В ходе президентской кампании ресурсы ЦИК подверглись более чем 12 млн кибератак, но все системы отработали штатно, сообщала по итогам выборов глава комиссии Элла Памфилова 18 марта 2024 г. На региональных выборах, прошедших с 5 по 8 сентября 2024 г., число DDoS-атак на информационные ресурсы ЦИК достигло 200 000, говорил член ЦИК Игорь Борисов. Таким образом, суммарно система подвергалась за год порядка 12,2 млн атак. Для сравнения: во время ЕДГ-2023 интернет-портал ЦИК пережил 175 000 «потенциально опасных воздействий», говорила Памфилова 11 сентября (цитата по «Интерфаксу»).
Неисключительная лицензия, которую хочет продлить ЦИК, означает, что заказчик получает право на пользование программой на определенный срок, а сама компания при этом сохраняет за собой право выдавать лицензии на пользование этим продуктом кому-то еще, сказала «Ведомостям» руководитель отдела корпоративных клиентов IТ-интегратора «Телеком биржа» Дина Фомичева. Dr.Web – один из первопроходцев в сегменте антивирусных решений, он очень распространен среди заказчиков, в том числе из госсектора, поскольку продукты компании сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю для работы с данными, содержащими гостайну, уточнила она. Dr. Web использует Госдума, а также услуги Dr. Web предоставляются для государственных образовательных учреждений, например вузов, добавил замдиректора по трансферу технологий ЦК НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин.