На поддержку экологических проектов выделят 1 млрд рублей

Действовать будет та же схема, что и в Фонде президентских грантов – оцениваться будет заявка проекта, а также отчет проекта после его выполнения. Проекты, которые будут подаваться на конкурс, должны быть связаны с изучением, сохранением, мониторингом биологического разнообразия – в первую очередь те, которые способствуют сохранению редких животных. Кроме того, это проекты по «развитию кадрового потенциала сообщества защитников природы, благотворительной и волонтерской деятельности на базе ООПТ, эколого-просветительские проекты», а также приюты и реабилитационные центры для диких животных.