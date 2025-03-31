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На поддержку экологических проектов выделят 1 млрд рублей

Свою работу начал Президентский фонд природы
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С 1 апреля впервые начинается прием заявок на получение грантов от Президентского фонда природы. Об этом журналистам рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Фонд был учрежден указом президента от 3 марта. В 2025 г. в ходе одного конкурса планируется распределить 1 млрд руб. для поддержки экологических проектов.

Планируется двухэтапное рассмотрение заявок, рассказал Кириенко. С 1 по 30 апреля можно подать идею, концептуальную заявку, которую оценит экспертный совет. Будет оцениваться актуальность проекта, реализуемость и опыт заявителя по направлению деятельности. Тот, кто пройдет первый этап, уже сможет подавать заявку на получение гранта.

Для получения гранта проекты будут оцениваться по 10 критериям – уникальность, влияние на решение проблемы, перспективы дальнейшего развития и др. Итоги конкурса объявят в августе, а реализация проектов начнется с сентября. Проекты могут привлекать софинансирование.

Если получателями финансирования в Фонде президентских грантов могут быть только социально-ориентированные некоммерческие организации, то в Президентском фонде природы это могут быть и физлица, и даже госучреждения. По словам Кириенко, природоохранной деятельностью занимаются и органы управления особо охраняемых природных территорий (ООПТ), и конкретные экологи.

«Право подать заявки будут иметь практически все без ограничения: физическое лицо, группа физических лиц, государственные учреждения, занимающиеся природоохраной, общественные организации. Ограничения практически все сняты», – сказал Кириенко. Кроме того, если на реализацию проектов Фонда президентских грантов дают один год, то на реализацию поддержанных Президентским фондом природы проектов будет даваться три года (на проекты физлиц – полтора года).

Для физлиц будет ограничение гранта в 1,5 млн руб. Группа экологов может получить грант до 5 млн руб. Для НКО и ООПТ будут вручаться гранты до 1,5 млн руб., от 1,5 млн руб. до 15 млн руб. и более 15 млн руб.

Действовать будет та же схема, что и в Фонде президентских грантов – оцениваться будет заявка проекта, а также отчет проекта после его выполнения. Проекты, которые будут подаваться на конкурс, должны быть связаны с изучением, сохранением, мониторингом биологического разнообразия – в первую очередь те, которые способствуют сохранению редких животных. Кроме того, это проекты по «развитию кадрового потенциала сообщества защитников природы, благотворительной и волонтерской деятельности на базе ООПТ, эколого-просветительские проекты», а также приюты и реабилитационные центры для диких животных.

Поддержка экологических проектов останется и в Фонде президентских грантов, пояснили «Ведомостям» в пресс-службе фонда. За восемь лет фонд поддержал 1705 проектов в области охраны окружающей среды, на которые было выделено за это время 3 млрд руб. Среди направлений поддержки – приюты для животных, профилактика жестокого обращения с животными, развитие экологического туризма и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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